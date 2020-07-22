Отец Насти Тропицель хотел покончить с собой из-за травли

Москва, 22 июля. Родители блогера Насти Тропицель, погибшей в ДТП на Бали, тяжело переживают утрату дочери. Отец девушки Андрей опубликовал пост в Instagram, в котором сделал страшное признание.

«Сегодня ровно месяц, как нашей Настеньки нет с нами. <…> Вчера мы особо не писали, потому что чуть не произошла еще одна трагедия в нашей семье — один человек не выдержал травли со стороны Лебедевых. Эти люди и так приложили руку к гибели нашей доченьки, а теперь поливают грязью всю мою семью», — говорил мужчина в видеообращении.

Речь идет о семейной паре Лебедевых, с которыми Настя Тропицель проживала на Бали. Именно они дали первое интервью после трагедии, рассказав о непростых отношениях Насти с родителями из-за финансовых вопросов. Лебедевы сообщили, что за несколько часов до смерти Тропицель разрыдалась после ссоры с отцом, отчитавшего ее за неисполнение договоров с рекламодателями.

По всей видимости, отец блогера пытался совершить самоубийство, о чем свидетельствовала подпись к его видеопосту: «Папа хотел уйти к Насте». Но вскоре мужчина удалил эту фразу, оставив только: «Очень хочется обрести спокойствие».

Ранее парень Насти Тропицель, находившийся рядом с девушкой, когда она разбилась на мотоцикле, заявил, что ее родители также несут ответственность за трагедию. Отец блогера, со слов парня, якобы запрещал дочери жить так, как она хочет, что негативно влияло на ее психику. Бойфренд Насти отметил, что у девушки сдавали нервы из-за его запретов. По его словам, ее отец даже был против того, чтобы Тропицель снимала видео и была блогером.