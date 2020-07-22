В России долги по ЖКХ могут начать взыскивать уже с сентября

Москва, 21 июля. Мораторий на начисление штрафов за неоплату ЖКУ из-за пандемии коронавируса был введен властями до января 2021 года. Однако в Госдуме заявили, что хотят пересмотреть этот срок. С предложением ограничить этот срок сентябрем 2020 года выступил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Мораторий был введен правительством еще в апреле. Согласно ему, запрещено начислять штрафы за накопление большой задолженности по ЖКУ, а также взыскивать по ним долги и отключать потребителей от услуг. Мораторий предполагалось продлить до первого месяца 2021 года, однако, по мнению Завального, его нужно сократить.

«Острая фаза пандемии заканчивается, и, на мой взгляд, целесообразно ограничить срок действия этого механизма поддержки бизнеса и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 2020 года. С тем, чтобы в преддверии наступления очередного отопительного сезона поднять снизившуюся дисциплину платежей за энергоресурсы и дать энергетикам больше средств на подготовку к зиме», — заявил депутат.

Пятый канал привел мнения экспертов, которые в своем большинстве выступили против инициативы депутата. Как заявила директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева, такой шаг был бы не только непродуманным, но и негуманным.

«Люди не смогут массово погасить задолженность без помощи от государства. А если неплательщиков начнут массово отключать от ресурсов, это чревато ростом социальной напряженности», — заявила она.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.