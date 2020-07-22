Доклад о «российском вмешательстве» – аналог теста Роршаха. Колонка Голоса Мордора

«Не самый выдающийся документ, с точки зрения разоблачений». Знаете, кто это сказал и о чем? Это сказал оппозиционный политолог Станислав Белковский в эфире радио «Эхо Москвы», сказал о презентованном в Великобритании докладе о «российском вмешательстве» во внутренние дела страны. Тот самый доклад, о котором говорили, наверное, целую неделю до его выхода и который должен был стать информационной бомбой, разоблачающей коварное и подлое вмешательство Кремля в дела суверенной и демократической Великобритании.

Вы слышите взрыв этой бомбы? Вот и я не слышу. А если и звучит что-то там, вдалеке, так это скорее всего хохот над экспертами из британских спецслужб, которые, уж очень напоминают пресловутых британских ученых. Это удивительно, но даже сам Станислав Белковский, который верит практически любой чуши, что говорят в Великобритании о России, оказался крайне разочарован. Буквально в этой же программе Белковский дает понять, что в историю с кражей у британцев секретов вакцины от коронавируса, совершенной русскими хакерами – он верит, а вот этот доклад его ничуть не впечатлил.

А он и не мог впечатлить. Судя по тому, что пишут все мировые СМИ – разочарование постигло всех. Ждали каких-то более-менее конкретных фактов, а в докладе нет даже никакого завалящего «хайли-лайкли». Ну такого, чтобы можно было поверить, хоть и с приличной натяжкой. Сам доклад, наверное, можно вместить в одну фразу из замечательной советской кинокомедии: «Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались». Вот и российское вмешательство — оно тоже вроде бы было, но только следов никаких не осталось. Как и последствий. И поэтому оценить его масштабы, да и само его существование, не представляется возможным. В докладе прямо так и написано: «Эффект от российского вмешательства оценить сложно, или же невозможно вообще, поэтому авторы доклада и не ставили такой задачи».

Вот за что следует уважать авторов доклада, так это вот за такую незамутненную честность. А еще этот доклад наверняка должен представлять большой интерес для психиатров и психологов. Вполне вероятно, что его можно будет использовать в качестве некоего текстового аналога теста Роршаха. Ну вот прочел доклад пациент, а добрый доктор его начинает расспрашивать, что мол из доклада нового узнал, вмешивалась Россия в дела Великобритании, или все-таки нет? И в зависимости от ответов пациента можно быстро и точно ставить диагноз. Правда, для того, чтобы тебя признали психом, надо быть на самом деле очень не в себе. Потому что даже Стас Белковский этот тест с легкостью прошел.

Вообще доклад появился очень вовремя. Из-за эпидемии коронавируса в Великобритании как-то немного подзабыли о России. Дела с эпидемией идут так себе, хуже чем в большинстве европейских стран. Народ порадовать абсолютно нечем. Дела обстоят настолько кисло, что в Великобритании решили приостановить публикацию статистики по заболеваемости коронавирусом и смертности от него. Вы можете представить, чтобы такое выкинули в России? Да уже бы вся мировая пресса писала о миллионах трупов на улицах Москвы! Но с Великобританией этот трюк прокатывает.

Тем более, что опять можно отвлечь внимание на Россию. Что бы вы вообще без нее делали? Вот и заявили сначала о том, что Россия якобы украла секрет чудодейственной британской вакцины, а потом и состряпали этот самый доклад о «вмешательстве», в котором написали не пойми что. Американцы, которые пытались найти что-то на эту же тему, но у себя в стране, нашли хотя бы пару постов в Facebook, стоимостью пару сотен долларов, а у британских экспертов – нет даже этого. Более того – открыто признано, что в референдум по Brexit Россия все-таки не вмешивалась. Единственное, что вызывает подозрение, так это референдум о независимости Шотландии, но и там, по большому счету, предъявить нечего.

Но ничего. Кто-то все-таки порадовался этому докладу. Ведь обычно на такие документы бюджетов не жалеют. И наверняка, его авторы получили очень приличные гонорары. И готовы написать еще с десяток подобных докладов. Надо только хорошо попросить. И заплатить. А демоны – какая вообще разница, были они, или нет? Если и были, то самоликвидировались!