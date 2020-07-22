Пушков обвинил США в приближении «Судного дня»

Москва, 22 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США своими действиями приближают наступление «Судного дня». Соответствующий пост он опубликовал у себя в Twitter.

Таким образом сенатор отреагировал на информацию о том, что США призвали Россию остановить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. По его словам, Вашингтону надо думать о новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать, что делать или не делать Москве.

«Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — написал он.

Глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков недавно заявлял, что действующая администрация Белого дома продолжает работу по «слому сложившейся системы международной безопасности». По его словам, Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, каким-либо образом ограничивающих его деятельность, отмечает RT.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявления британских СМИ о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в исход референдумов по Brexit и независимости Шотландии. Он отметил, что ценность этих «разоблачений» равна нулю и обсуждать их бессмысленно. По его словам, место таких докладов — на помойке.