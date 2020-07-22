Лукашенко призвал «подставить плечо» Украине

Минск, 21 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором призвал белорусских сельхозпроизводителей продавать продукты на Украину. Он объяснил эту инициативу необходимостью «подставить плечо».

«Из-за того что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год (в плане погодных условий) у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо. Они же платят за это. Продайте туда сельхозпродукцию, продукты питания. Они будут в цене», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии напомнил о недавнем прогнозе ООН, согласно которому до одного миллиарда человек в ближайшее время будет голодать.

«Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И всё, что связано с сельским хозяйством», — заявил он.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предупредил о возможных последствиях пандемии, включая «голод библейских масштабов». Бизли предложил ряд мер, которые, по его мнению, могли бы помочь избежать голода. К примеру, он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, представитель ООН заявил о необходимости вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение гумпомощи по всему миру. Он также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.