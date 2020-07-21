Умер 34-летний актер Андрей Сиротин

Москва, 21 июля. Российский актер Андрей Сиротин скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра им. Пушкина у себя в Facebook.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память», — сказано в сообщении.

Представители театра позже отметили, что причиной смерти молодого актера стала продолжительная болезнь.

Андрей Сиротин известен по ролям в таких сериалах, как «Перекрестки судьбы», «Достоевский», «Шериф», а также по роли в художественном фильме «Дирижер». В Театре им. Пушкина актер исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года «Принцесса и идиот».

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