Пушков назвал подходящее место для докладов о «российском вмешательстве»

Москва, 21 июля. Член Совфеда Федерального собрания РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления британской прессы о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в исход референдумов по Brexit и независимости Шотландии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«До недавних пор в британской прессе активно тиражировали фейк о «русском вмешательстве» в Брекзит. Фейк с позором провалился — его опроверг даже Борис Джонсон. Теперь про Шотландию запустили новый. До этого был фейки о «вмешательстве России» в выборы в ФРГ и Франции, о которых никто не вспоминает, ибо вмешательства не было. Ценность этих «разоблачений» равна нулю — это чистая пропаганда. Обсуждать бессмысленно. Место таким докладам — на помойке», — написал Алексей Пушков.

Ранее британские СМИ опубликовали выдержки из доклада, подготовленного Комитетом по разведке и безопасности, в котором утверждается о «российской угрозе» для демократии в Великобритании. В них утверждалось о якобы имевшем место «вмешательстве России» в референдумы по выходу Соединенного Королевства из ЕС, а также голосованию по вопросу шотландской независимости. Позже британские депутаты признали, что нет никаких доказательств, подтверждающих факт «российского вмешательства».

Россия неоднократно заявляла, что не пытается вмешиваться в демократические процессы в других странах. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что не видит никакого смысла во вмешательстве в выборы. По его словам, Москва всегда была готова работать над улучшением двусторонних отношений и выстраивать диалог с британским правительством.