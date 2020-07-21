В НАТО пообещали сбивать российские Су-57 с помощью «Тайфунов»

Москва, 21 июля. НАТО сообщила о намерениях отслеживать перемещение российских истребителей Су-57 и применять против них «Тайфуны». На Западе отмечают, что на данный момент лишь Eurofighter Typhoon способен обеспечить защиту Европы от истребителей РФ пятого поколения. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Отмечается, что Королевские ВВС Великобритании в середине 2020-х получат истребители с секретными радарами Captor-E, ничем не уступающим тем, которыми оснащены F-35.

«Модернизированные «Тайфуны» смогут эффективно работать вместе с истребителями пятого поколения, похожую связку готовят и ВВС США — F-35 плюс F-15EX, однако в Пентагоне еще рассчитывают на беспилотники, вроде «Валькирии», — говорится в публикации.

Западное издание The Drive отмечает, что современный истребитель обязан быть оборудован радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка), благодаря которому пилот сможет отслеживать низколетящие цели даже на больших расстояниях.

Неизвестно, как разработанный еще в 1990-х годах Eurofighter Typhoon сможет победить в бою российский Су-57. Эксперты полагают, что европейскому истребителю возможно будет под силу увидеть российский самолет, однако поделать с этим он ничего не сможет. Су-35 ранее уже продемонстрировал, что способен обходить стелс-защиту даже более совершенного F-22.

Ранее американский журнал Military Watch назвал истребителя-перехватчика МиГ-31, известного на западе как Foxhunter, лучшим охотником ВКС России, способным отпугнуть любого противника. Издание в подробностях рассказало о его достоинствах. Эксперты отмечают, что МиГ-31 способен не только атаковать корабли и низколетящие спутники, но и поражать цели гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».