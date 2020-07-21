Домработница Алибасова пролила свет на историю с изоляцией продюсера в психбольнице

Москва, 21 июля. Сын знаменитого российского музыканта и продюсера Бари Алибасова неоднократно поднимал руку на своего отца, а также насильственным путем ставил ему уколы психотропных препаратов. Об этом рассказала домработница звезды, выступая в прямом эфире телевизионной программы «На самом деле».

Женщина также пролила свет на историю с попаданием Алибасова в психиатрическую лечебницу. Она рассказала, что нередко слышала, как сын артиста во время очередной ссоры избивал своего отца. Алибасов во время побоев сильно кричал и просил о помощи. После подобного обращения на теле продюсера оставались крупные синяки и гематомы. По мнению девушки, подобное обращение могло стать причиной попадания Бари Алибасова в психиатрическую больницу, сообщает информационное издание «СтарХит».

«Я видела нехорошие вещи, была невольным свидетелем того, как сын очень грубо обращался с отцом, бил его. Было жутко слышать по ночам крики: «Пожалуйста, помогите кто-нибудь!». А в ответ: «Заткнись!». Я лично не видела, как молодой человек избивал родителя, но на следующий день тело Бари Каримовича было в синяках», — рассказала домработница Ольга.

Женщина также заметила, что сын продюсера насильственным образом делал своему отцу уколы с психотропными препаратами. Она заметила, что вовремя подобных «медицинских процедур», которые, по словам Алибасова-младшего, проводились по назначению врачей, сын заклеивал своему отцу рот скотчем. Домработница Ольга призналась, что тоже принимала участие в данном процессе, помогая Бари держать руки артиста. Она заявила, что смогла записать короткий ролик, на котором можно расслышать ссору Бари-младшего со своим отцом.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, зачем поместил своего отца в психиатрическую лечебницу. Он заявил, что на артиста было совершено покушение, из-за чего у него произошла амнезия.