Внезапная проверка покажет, готов ли Южный военный округ к учениям «Кавказ-2020»

Москва, 21 июля. На учения в рамках проверки боеготовности выведены фактически все подразделения, соединения и воинские части Южного военного округа, передает Федеральное агентство новостей. Об этом стало известно со слов начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который 21 июля прибыл с проверкой в Южный военный округ.

«Сегодня по завершению работы в штабе мы примем участие в отдельных контрольных мероприятиях. При этом необходимо обратить внимание на внедряемые в Южном военном округе новые формы и способы организации боевой подготовки», — сообщил Герасимов.

Он заявил, что проверка покажет готовность Южного военного округа к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Напомним, 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности в войсках и силах центрального военного округа. В высшую степень боеготовности привели также часть войск Южного и Восточного округов, ВДВ и Дальней авиации.