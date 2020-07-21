Помолодевшая Лолита на «Славянском базаре» рассказала о бабочках в животе и слезах дочери

Витебск, 21 июля. Популярная российская певица Лолита появилась на закрытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар», который каждый год проходит в Витебске. Помолодевшая артистка предстала перед своими поклонниками в необычном костюме и с новой модной прической, сообщает информационный портал «СтарХит».

Звезда рассказала, что новый обтягивающий комбинезон, в котором она показалась на красной ковровой дорожке, был куплен еще несколько лет назад на распродаже в США. Сейчас же наряд идеально подошел образу помолодевшей и похудевшей певицы.

Кроме того, артистка поспешила рассказать о своем новом возлюбленном. Она заметила, что смена имиджа связана не с новыми отношениями, а прежде всего с «возвращением к нормальному психологическому состоянию».

«Я была бы последней идиоткой, если бы наряды или новая прическа были связаны с мужиком. Самая большая проблема людей — желание отражаться в чьих-то глазах. Я никогда не стремилась нравиться зрителю. Всегда делала то, что хотела. А в личной жизни, наоборот. Еще и тапочки в зубах приносила. Теперь делаю все только для себя», — объяснила певица.

Она также рассказала, что ее новый кавалер не сопровождает ее на концертах и других важных мероприятиях, поскольку занят своими важными делами и работой. При этом Лолита заметила, что спокойно относится к новым отношениям и не испытывает «бабочек в животе» при встрече с возлюбленным.

«Когда человек занят делом, у него нет возможности разъезжать еще и со мной. Это все равно, что я ходила бы с ним по совещаниям. Нам же не по 18 лет, чтобы писать кипятком. И бабочки в животе — это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже», — заявила Лолита.

Кроме того, артистка рассказала о своей дочери Еве, которая проходит обучение в университете в Польше. Она заметила, что давно не видела своего ребенка и с нетерпением ждет открытия границ, чтобы встретиться с ним.

Лолита заявила, что каждый день общается с Евой по видеосвязи и интересуется ее учебными успехами. Певица заметила, что очень огорчилась слезам дочери из-за того, что один из экзаменов она сдала на 90 баллов из 100, заметив, что не стремится сделать из дочери медалистку.

«Дочь хорошо окончила второй курс — 95 баллов из 100 возможных. Я ее абсолютно не понимаю. Она плакала, потому что один экзамен сдала на 90. Спрашиваю, мол, это как? Говорит: «Ну это 5 с минусом». Ева, твоя мамочка так не училась!» — рассказала Лолита.

Ранее Лолита подробно рассказала о том, как пешком переходила белорусскую границу, чтобы попасть на Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Она объяснила, что автомобиль, который должен был доставить ее из Смоленска в Витебск не пропустили через государственную границу.