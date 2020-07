Лавров поймал на лжи Болтона после слов о «ненужных России иранцах в Сирии»

Москва, 21 июля. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон неверно процитировал российского президента Владимира Путина, приписав ему фразу, которую он никогда не говорил. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он прокомментировал слова Болтона, который утверждал, что Путин якобы сказал «русским в Сирии иранцы не нужны». Лавров подчеркнул, что у Болтона не было никаких оснований для подобных цитирований, поскольку российский лидер подобной фразы никогда не произносил.

«Я думаю, что у господина Болтона никаких оснований не было цитировать президента Путина хотя бы потому, что президент Путин ничего подобного никогда не произносил. И это не в наших правилах и традициях, и уж тем более не в правилах лично президента Путина пытаться подобного рода вещи разыгрывать за спиной наших партнеров», — заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве.

В прошлом месяце вышла книга Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

О ней уже крайне резко высказался действующий президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он отметил, что в мемуарах его экс-помощник соединил «вранье и выдуманные истории». Публикация книги уже не раз откладывалась. Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что глава Белого дома планировал не допустить публикации книги Болтона, которого он считает «предателем». Согласно сведениям издания, глава вашингтонской администрации заявил сотрудникам Белого дома, что пытался заблокировать публикацию книги Болтона, которому он сообщал тайную информацию.