Зеленский записал видеообращение по требованию луцкого террориста

Киев, 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский для освобождения пассажиров выполнил требование террориста, захватившего автобус в Луцке. Видеозапись глава украинского государства разместил в своем аккаунте в Facebook.

«Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем», — сказал украинский лидер.

Ранее захватчик потребовал от президента Украины произнести эту фразу.

«Земляне» — американский документальный фильм, рассказывающий о проблемах эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Картина была срежиссирована зоозащитником Шоном Монсоном в 2005 году.

Свои требования захватчик опубликовал в Twitter. Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей записать видео и опубликовать в YouTube со словами, что они «террористы в законе». Для Зеленского террорист приготовил отдельные требования.

Ранее во вторник стало известно о захвате в центре Луцка автобуса, в котором, по данным МВД Украины, находились 20 пассажиров. В украинском министерстве назвали имя захватчика. Им оказался украинец, у которого уже есть две судимости.