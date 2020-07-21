Лукашенко призвал белорусов вернуться «на землю»

Гомель, 21 июля. Жителям Белоруссии следует изменить образ жизни, вернувшись к земле и природе, заявил президент страны Александр Лукашенко. Среди прочего, он порекомендовал согражданам пройтись босиком по утренней росе.

«Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже​​​. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство. Не японский препарат, который я привез на самолете. Нам надо изменить образ жизни», — заявил Лукашенко, выступая в Гомеле на встрече с представителями области.

Он призвал белорусов по возможности сохранять в деревне приусадебные участки.

«Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим», — объяснил Лукашенко.

Кроме того, он призвал жителей страны воздержаться от отпусков за границей, указав на тот факт, что ситуация с пандемией коронавируса в мире не улеглась. Лукашенко напомнил, что после возвращения туристы попадут в десятидневный карантин за свой счет. Поэтому глава Белоруссии призвал соотечественников отдыхать на родине. По его словам, в Белоруссии множество курортов и живописных мест.

Лукашенко ранее неоднократно подчеркивал, что во время распространения коронавируса нужно наоборот как можно больше проводить времени на свежем воздухе.

С начала пандемии в Белоруссии было зафиксировано 66 348 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 58 592 человек выздоровели, 507 человек скончались. 15 июля республика отменили требование об обязательном двухнедельном карантине для россиян, приезжающих в страну.