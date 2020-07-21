Лукашенко призвал белорусов вернуться «на землю»

Гомель, 21 июля. Жителям Белоруссии следует изменить образ жизни, вернувшись к земле и природе, заявил президент страны Александр Лукашенко. Среди прочего, он порекомендовал согражданам пройтись босиком по утренней росе.
«Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство. Не японский препарат, который я привез на самолете. Нам надо изменить образ жизни», — заявил Лукашенко, выступая в Гомеле на встрече с представителями области.
Он призвал белорусов по возможности сохранять в деревне приусадебные участки.
«Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим», — объяснил Лукашенко.
Кроме того, он призвал жителей страны воздержаться от отпусков за границей, указав на тот факт, что ситуация с пандемией коронавируса в мире не улеглась. Лукашенко напомнил, что после возвращения туристы попадут в десятидневный карантин за свой счет. Поэтому глава Белоруссии призвал соотечественников отдыхать на родине. По его словам, в Белоруссии множество курортов и живописных мест.
Лукашенко ранее неоднократно подчеркивал, что во время распространения коронавируса нужно наоборот как можно больше проводить времени на свежем воздухе.
С начала пандемии в Белоруссии было зафиксировано 66 348 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 58 592 человек выздоровели, 507 человек скончались. 15 июля республика отменили требование об обязательном двухнедельном карантине для россиян, приезжающих в страну.