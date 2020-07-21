Милонов поставил диагноз Мадонне после ее слов о миллионном штрафе за поддержку ЛГБТ

Москва, 21 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на недавнее заявление Мадонны о штрафе в 1 млн долларов, который ей якобы выписали из-за высказываний в поддержку ЛГБТ на концерте в Петербурге в 2012 году.

В беседе с Пятым каналом Милонов заявил, что поп-исполнительница завралась, и никакого штрафа ей не назначали.

«Пенсионерка сказала лишнего, теперь все ее полощут, ну, немножечко завралась. Это может быть деменция, расстройство психическое, никто ее не штрафовал. Врет и не краснеет», — комментирует парламентарий.

Также Милонов указал на то, что Мадонна в 2012 году приехала в Россию по подложным документам, соответственно ее концертная деятельность на территории страны была незаконна.

«Она получила визу по гуманитарной связи, хотя занималась коммерческой деятельностью. И ее работа в России на концерте была абсолютно незаконной. Ей это простили, а она после этого такие вещи заявляет», — говорит депутат Госдумы.

Отмечается, что Мадонне приписывалось нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, ей грозил штраф 5 тыс. рублей, а не 1 млн долларов.

Ранее слова Мадонны опровергнул и концертный директор Евгений Финкельштейн. По его словам, певица ввела общественность в заблуждение, потому что никаких штрафов ей не выписывали. Финкельштейн в беседе с «НСН» рассказал, что после концерта Союз православных граждан РФ подал на него иск в суд. В итоге суд стал на сторону организаторов концерта и никаких претензий Мадонне предъявлено не было.