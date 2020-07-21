Инициативу о выплате 15 тысяч рублей всем пенсионерам раскритиковали в Партии пенсионеров



Москва, 21 июля. В Партии пенсионеров раскритиковали инициативу члена Общественной палаты Султана Хамзаева о выплате единовременной выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей. По словам заместителя председателя центрального совета партии Владимира Ворожцова, эта цифра взята с потолка.

«Пенсионеры, как одна из самых незащищенных категорий населений, конечно же нуждаются в поддержке. Но я вас спрошу, почему 15 тысяч рублей, а не 200 тысяч? Партия пенсионеров — это партия мудрых людей. Если мы выступаем с инициативой, то мы рассчитываем объемы и уровень необходимой поддержки. Цифра 15 тысяч рублей взята с потолка и совершенно не соответствует нашим расчетам. Мы их до конца еще не закончили, потому что очень большой региональный разброс», — говорит Ворожцов.

В тоже время у Партии пенсионеров есть свое видение наилучшей формы социальной поддержки граждан России.

«Лучшей формой социальной поддержки всех категорий населения, особенно пенсионеров, является ускоренное и эффективное развитие отечественной промышленности», — уверен Ворожцов.

Напомним, единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в России как меру поддержки пожилых граждан в период пандемии коронавируса. С соответствующей инициативой обратился к главе правительства Михаилу Мишустину член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Он объяснил, что пенсионеры, оказавшиеся в связи с распространением инфекции в особой «группе риска», столкнулись с непредвиденными тратами на лекарственные препараты. Хамзаев заметил, что у многих пожилых людей нет дополнительных источников дохода, а только госпомощь.