О чем лгут украинские учебники истории. Колонка Владимира Тулина

В связи с эпидемией коронавируса на Украине, как и во многих других странах, перешли на дистанционное обучение школьников. В связи с этим появился онлайн-доступ к украинским учебникам. Корреспондент Федерального агентства новостей решил узнать, какую историю учит украинская молодежь, кого на Украине считают героями, кого — антигероями, какая дается оценка общей истории наших стран. Так как все учебники истории Украины в целом придерживаются одной и той же утвержденной линии, то был выбран самый новый — учебник 10-го класса на украинском языке авторов Игоря Бурнейко, Ганны Хлибовской, Марии Крыжановской и Оксаны Наумчук, рекомендованный Министерством образования и науки Украины 31 мая 2018 года и изданный фирмой «Астон» в Тернополе.

«Украинский вопрос» как причина Первой мировой войны

Учебник охватывает период истории Украины с 1914 по 1945 год и, соответственно, начинается с Первой мировой войны. Сразу бросилось в глаза то, что если в российских учебниках история войны начинается с параграфа о ее причинах, то в украинском этот параграф гордо называется «Украина в геополитических планах России, Австро-Венгрии и Германии». На страницах можно прочитать: «Украинский вопрос» — один из эпицентров будущего военного противоборства». Дальше рассказывается об отношении украинского населения к начавшейся войне. Там можно узнать, что, оказывается, нынешний национальный герой Украины Симон Петлюра, чей портрет украшает обложка этого учебника, «опубликовал в журнале «Украинская жизнь» статью, в которой призвал народы империи исполнить свой гражданский долг». В учебнике даже приводится отрывок из этой статьи:

«Украинцы не поддадутся провокационным воздействиям и выполнят свой долг граждан России».

Не пройдет и трех лет, и он «переобуется в воздухе», что очень распространено среди украинской элиты еще со времен гетмана Мазепы. Чтобы показать, что были и борцы против России (по крайней мере на словах) приведены слова и Евгения Чикаленко из «тупых» — так тогда называли членов Товарищества украинских прогрессистов (ТУП): «Немцы нам не страшны, русские страшнее, но не тем, что они нас обрусят; если не смогли нас обрусить за 250 лет, то не смогут обрусить и позже. Они страшны нам своим безкультурием: под московским господством наш народ не развивался, а понизился культурно, даже стал менее грамотным». Разумеется, никакие факты о том, где и когда украинцам запрещали учиться, не приведены.

Затем идет описание хода военных действий на территории Украины, и надо признать, что объективно описаны основные победы русской армии: Галицийская битва, взятие Львова и Перемышля, Брусиловский прорыв. Однако сразу объясняется и причина этого — командование Российской императорской армии было украинским: «Множество украинцев занимали ключевые должности в штабе Верховного главнокомандующего. Генерал Александр Лукомский руководил этим штабом, его первым помощником был генерал-лейтенант Михаил Пустовойтенко, главным военным инженером русской армии назначили генерала Константина Величко».

А теперь факты: генерал Лукомский руководил штабом Верховного главнокомандующего со 2 июня по 29 августа 1917 года, когда Верховного главнокомандующего, то есть царя уже свергли с престола. За это время армия провела только июньское наступление Керенского, которое закончилось полным провалом. О том, насколько он сам себя считал украинцем, свидетельствуют факты из его дальнейшей биографии: воевал в Белой армии, чьей целью была «Единая и неделимая Россия», а после гражданской войны занимал в эмиграции руководящие должности в Русском общевоинском союзе. Генерал Пустовойтенко в штабе Верховного главнокомандующего занимал должность генерал-квартирмейстера с августа 1915 года по декабрь 1916 года и никак не мог быть первым помощником Лукомского там. В январе 1918 года он эмигрировал, но не на Украину, а во Францию. Генерал Величко был главным военным инженером не всей русской армии, а только Юго-Западного фронта. В феврале 1918 года одним из первых вступил в Красную армию.

Рассказано и о службе украинцев в австро-венгерской армии. Там все внимание уделено Легиону украинских сечевых стрельцов (УСС), или усусам, как называют их авторы учебников, хотя сами же пишут, что в нем служило лишь 2000 украинцев из 700 тысяч, призванных в армию Австро-Венгрии. Да и австрийцы его сильным подразделением не считали, и он входил в состав ландвера, то есть был второстепенным воинским формированием. К тому же он был поделен между двумя австрийскими дивизиями. Но авторы учебника не жалеют восхищенных слов для описания «подвигов» усусов.

Вот, например:

«Особо отличились они в апреле-мае 1915 года в боях за гору Маковку возле Славска на Львовщине. Против них русское командование бросило несколько полков и артиллерию, так как контроль над горою обеспечивал россиянам господствующую стратегическую позицию и выгодные условия для развития наступления на запад. Особенно отличился в бою за гору Маковку курень под командованием Григория Коссака. Его командир был награжден австрийским крестом «За военные заслуги» 3-й степени».

У читателя создается впечатление, что на горе Маковка была одержана украинская перемога. Хотя на самом деле все было с точностью до наоборот — гора была взята русскими войсками. Да и участие украинцев в сражении мало что меняло, так как там сражались десятки тысяч солдат: 78-я дивизия, укомплектованная жителями Киевской губернии, против 55-й дивизии австрийцев и подразделений 1-й дивизии германской армии.

Тем не менее после получения Украиной независимости там открыли мемориальное кладбище с огромным крестом и несколькими десятками могил якобы усусов, хотя никто не может объяснить, как удалось их идентифицировать через 80 лет. А обладатель третьестепенного креста и будущий командир усусов Григорий Коссак закончил плохо. Он в составе украинских войск успел повоевать и против Польши, и за Польшу против Красной армии. После разгрома бежал в Австрию, где жил в полной нищете. В 1924 году вернулся в СССР и долго каялся. Получил должность преподавателя в Школе красных старшин, а в 1939 году арестован и расстрелян.

Далее следует описание новой «перемоги» сечевых стрельцов:

«В сентябре 1916 года у горы Лысоня на Тернопольщине сечевые стрельцы сдерживали наступление русских войск на Бережаны во время Брусиловского прорыва. В ходе боя усусы вместе с венгерским полком остановили продвижение врага, но потеряли половину личного состава».

На самом деле потеряно было более 85% личного состава, причем в основном за счет сдавшихся в плен — около 1000 человек, да и наступление остановить не удалось.

Таким образом, прочитав раздел о Первой мировой войне, я узнал, что произошла она из-за Украины, русская армия в ней побеждала благодаря украинскому командованию, а австро-венгерскую армию от поражения спас украинский легион.

Следующая часть называется «Влияние Первой мировой войны на украинские земли». Вначале описывается деятельность русской администрации на Западной Украине после изгнания оттуда австро-венгерских войск и администрации в сентябре 1914 года: «Оккупационная администрация проводила откровенную антиукраинскую политику». Как интересно получается: Украины еще не было, а антиукраинская политика уже была! Хотя там же написано, что «русский генерал-губернатор, известный украинофоб, граф Георгий Бобринский считал своей задачей искоренение «мазепинства». Авторы учебника радостно сообщают: «Население западноукраинских земель осталось в основном лояльным к Австро-Венгрии и не поддержало массово русскую армию». Жалко, что они не объясняют тот факт, что летом 1915 года около 200 тысяч местных жителей получили специальные разрешения и ушли на восток вместе с отступившей «оккупационной» русской армией. Об этом в учебнике ни слова.

Читаем дальше:

«Отступая, русские армии насильно заставляли переселяться жителей Холмщины, Подлесья, Волыни и Подолья — территорий, которые до войны принадлежали Российской империи. Люди погибали в дороге от голода, жажды, эпидемических заболеваний. Кроме того, отступая, русские войска разрушали мосты, железные дороги, административные сооружения, электростанции».

И на этой же 25-й странице как пример «русского грабежа украинской земли» опубликована телеграмма главного начальника снабжения армий Юго-Западного фронта Александра Забелина:

«Главнокомандующий приказал проводить экстренные мероприятия всеми возможными способами — всему населению предложить отправляться в наш тыл по мере отступления наших войск. Отправлять в наш тыл всю скотину, коней и все медные предметы, в том числе колокола и заодно все, что может быть полезным для армий врага».

Авторы учебника понимают разницу между «насильно заставлять» и «предложить»? Зато украинские школьники теперь знают, что украинцев русская армия обижала и когда наступала, и когда отступала.

В учебнике подчеркивается более высокий интеллектуальный уровень западных украинцев по сравнению с восточными:

«После того, как русские войска оккупировали Галичину и Буковину, значительно возрос спрос на украинские книги оттуда среди населения Надднепрянщины (этим словом авторы учебника называют территорию Украины без ее западной части. — Прим. ФАН). С другой стороны, галичани, попав в 1916-1917 годах на Волынь, организовывали там украинские школы и распространяли среди местных жителей национальную идею».

Рассказывая об изменении положения женщин во время войны, учебник подробно знакомит с биографией Елены Степанив:

«В августе 1914 года 22-летняя студентка Львовского университета отправилась в Стрый, чтобы возглавить там женское подразделение УСС. Она стала первой в мире женщиной, официально принятой на военную службу офицером. За участие в бою за гору Маковка была награждена серебряной медалью за храбрость, и ей присвоено звание хорунжего. Еще при жизни она стала легендой. Про нее писала пресса, открытки с ее изображением разлетались мгновенно, ей посвящали песни. После окончания войны училась в Венском университете, защитила докторскую диссертацию.В 1930-х годах — известный львовский географ. Репрессирована коммунистической властью в 1949 году. Отсидела 10 лет в тюрьме».

А вот что написать «забыли»: 29 мая 1915 года она попала в плен. Почти два года пробыла в Оренбурге и Ташкенте. В апреле 1917 года была освобождена в обмен на обещание не воевать с Россией и вернулась домой. Обещание нарушила. Позже воевала также с поляками и Красной армией. В 1939 году приветствовала присоединение Западной Украины к СССР и получила работу в Академии наук УССР. Во время нацистской оккупации поддерживала контакты с офицерами немецкой разведки, а после войны с американцами снова работала в АН УССР. Разоблачена в 1949 году, но отсидела не 10, а семь лет — амнистирована в 1956 году.

Как большевики за три года четыре раза Киев освобождали

Следующий раздел учебника носит удивительное название — «Начало Украинской революции». И там говорится: «4 (17) марта 1917 года в Киеве была образована Украинская центральная рада (УЦР), с деятельности которой начался новый период борьбы за украинскую государственность, именуемый Украинской революцией». Интересно, теперь у всех стран, входивших в СССР, есть своя революция 1917 года? И сразу же приводится цитата Владимира Винниченко о причинах революции:

«Украинство не может пожаловаться на умеренность политики русского монархического правительства в отношении Украины. Все формы ущемления, эксплуатации и уничтожения прав политических, социальных, национальных и даже прав человека и гражданина, так присущие всей системе правления царизма, что к украинству присоединялись в самых широких масштабах, без всякой маскировки».

Прочитав такое, украинский ученик решит, что в Российской империи положение украинцев было хуже, чем положение негров в США до их освобождения. На самом деле украинцев там именовали малороссами и они вместе с великороссами и белорусами считались одной из трех составляющих частей русского народа. Вот, например, что было написано про них в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 1896 году: «Малороссы или южно-русы — одна из трех русских народностей, превышающая по численности в 4 раза белорусов и уступающая в 2 ⅓ раза великорусам». Таким образом, никакого угнетения не могло быть даже теоретически. Да и биография самого Винниченко — яркий пример «угнетения»: он, сын крестьянина-батрака, в Российской империи окончил гимназию и был принят в Киевский университет. Слово «украинец» принудительно внедряли власти Австро-Венгрии среди населения принадлежащей им Галичины. Тарас Шевченко в своем творчестве это слово не употребил ни разу.

УЦР возглавил Михаил Грушевский, обвиненный в свое время царским правительством в работе на Австро-Венгрию. Под его руководством УЦР начал активно разваливать страну, пытаясь растащить ее по «национальным квартирам» и таким образом вывести ее из войны. Ее деятельность не ограничивалась Украиной и в учебнике можно прочесть:

«8-15 (21-28) сентября 1917 года по инициативе УЦР в Киеве был созван Съезд порабощенных народов России. В нем приняли участие 85 делегатов от 12 народов бывшей империи. Русской делегации на съезде не было».

Вначале УЦР не требовала независимости Украины, а довольствовалась автономией. Даже после Октябрьской революции. Об этом читаем: «7 (20) ноября 1917 года УЦР приняла 3-й универсал. В нем провозглашено создание Украинской Народной Республики (УНР) в федерации с Российской державой. УНР распространялась на девять губерний: Волынскую, Киевскую, Подольскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, Таврическую (без Крыма)». Как видите тогда украинские националисты признавали, что Крым и Донбасс не являются украинскими.

В учебнике не написано, что хорошего сделала УЦР для народа Украины, очевидно, из-за отсутствия такового. Зато можно прочитать: «Вопреки положениям 3-го универсала УЦР отказалась от немедленного решения аграрного вопроса, заявив, что его решит Всеукраинское учредительное собрание. Неудачной была политика УЦР в промышленности и финансах». Больше всего внимания УЦР уделяла созданию своих войск: «Вооруженные силы УНР пополнились новыми подразделениями, в том числе Галицко-буковинским куренем сечевых стрельцов, сформированным в ноябре 1917 года из бывших военнопленных галичан, буковинцев, закарпатцев. С января 1918 года им командовал Евген Коновалец. Главной опорой на Левобережье стали подразделения Вольного казачества и добровольческие подразделения, которые создавались уже во время войны. Среди них: Гайдамацкий кош Слободской Украины, которым командовал Симон Петлюра, подразделения генералов Александра Удовиченко, Константина Присовского и так далее». На милитаризацию и уходила основная часть бюджета, а народ жил все хуже. Стоит ли после этого удивляться, что уже 12 (25) декабря 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика Советов со столицей в Харькове.

УЦР постоянно совершала действия, враждебные большевистскому правительству, и последствия этого описаны в учебнике:

«4 (17) декабря 1917 года Совнарком прислал в Киев «Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде» за подписями В. Ленина и Л. Троцкого. Он в ультимативной форме сформулировал требования к Центральной Раде. Среди них: отказаться от попыток превратить Юго-Западный фронт в Украинский с переподчинением его Центральной Раде, пропустить большевистские войска через Украину на Южный фронт (для борьбы с белогвардейцами на Дону), прекратить разоружение красногвардейцев, запретить казачьим формированиям переходить с фронта на Дон. На раздумья Совнарком дал 48 часов, а в случае отклонения этих требований угрожал начать войну против УНР. 25 декабря 1917 года началось общее наступление большевистских войск на УНР. Войска под командованием Михаила Муравьева овладели Александровском, Екатеринославом, Лубнами и другими городами. Перед ними открылся путь на Киев. 9 (22) января 1918 года, накануне боев за Киев, УЦР приняла 4-й универсал, в котором провозгласила независимость УНР. Украинское население восприняло 4-й универсал спокойно, без торжеств и манифестаций, как было раньше. Общество было не готово до таких перемен, инертным, равнодушным, не считало большевиков врагами. Поэтому защите Киева универсал не помог».

Чтобы не признавать очевидного факта, что желающих воевать за независимость Украины не было вообще, украинские власти, а в след за ними и авторы учебника придумали героев: «Символом национальной чести стал подвиг нескольких сотен киевских студентов и гимназистов во главе с Александром Омельченко и Владимиром Шульгиным, которые 16 (29) января 1918 года недалеко от железнодорожной станции Круты вступили в неравный бой с превосходящими силами противника и погибли за Украину». Больше в учебнике про бой под Крутами не написано ничего. Между тем это яркий пример того, как на Украине создают «героев». Действительно, на станцию Круты прибыли 420 студентов, одурманенных националистической пропагандой. Как писалось выше, у УЦР было много вооруженных сил и желающих носить украинскую форму за хорошее вознаграждение было немало, а вот тех, кто готов рисковать своей жизнью за независимость Украины, почти не было.

Вот как описал произошедшее в своих воспоминаниях председатель генерального секретариата Центральной Рады УНР Дмитрий Дорошенко:

«Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не смогло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их — группа офицеров — осталось в поезде и устроило здесь попойку в вагонах. Большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих».

Большинство молодежи разбежалось во все стороны, но, по разным данным, в плен попало 27-29 человек. Часть из них были ранены, их отвезли в Харьков, там вылечили и отпустили. 18 человек (столько позже похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле) были расстреляны. По воспоминаниям комиссара красногвардейского отряда С. Моисеева, причиной расстрела была их зверская расправа над местными жителями накануне. Как видите, в этом «символе национальной чести» никакого «подвига нескольких сотен» не было и в помине, что не помешало в наше время там тоже создать мемориал и ежегодно устраивать там националистический шабаш.

Крайне кратко описано в учебнике январское восстание в Киеве: «В столице начался мятеж отдельных частей местного гарнизона и рабочих завода «Арсенал», направленный против УНР. Его подавили войска УНР под командованием С. Петлюры и Е. Коновальца, однако это уже не имело стратегического значения». Между тем оно продолжалось неделю, и в ходе его подавления было расстреляно около 1500 рабочих, большинство из которых похоронено в Мариинском парке.

26 января 1918 года большевики вошли в Киев, а УЦР бежала в Житомир. Авторы учебника, как будто позабыв, что они писали до этого, указывают следующие причины разгрома УНР: «ненадлежащее внимание к военной политике, вооруженной защите государственности и, как следствие, отсутствие регулярной и централизованной армии. Свою роль сыграли и высокая степень организованности и боеготовности большевистских войск и успешная тактика борьбы за власть». Интересно, что армию УНР разгромила даже не Красная армия — она будет создана только через месяц, — а наскоро созданные отряды ополчения рабочих и крестьян с востока Украины.

Следующая часть учебника носит название «Большевистко-русская оккупация Украины». Сразу бросается в глаза выдуманность зверств, описанных здесь, так как даже количество жертв в Киеве и то указано максимально неопределенно: от 2 до 5 тысяч. Никакой конкретики — где убивали, где закопаны трупы, кто из известных украинцев стал жертвой. Тот факт, что после изгнания большевиков были торжественно захоронены только 18 трупов, расстрелянных в Крутах, говорит о многом. Также непонятно, почему оккупация русская, ведь большевики в основном были свои — местные. Зато написано очень эмоционально: «Волна четко направленного антиукраинского насилия прокатилась по городам и селам Украины. Человека могли расстрелять за удостоверение Центральной Рады или за портрет Т. Шевченко в учреждении или в квартире». Авторы пытаются показать, что террор был страшнее, чем 20 лет спустя — тогда за портрет Шевченко не расстреливали. Вот только зачем было вообще зверствовать, ведь авторы сами написали выше, что население в основном было за большевиков и против УЦР: «нерешительность в исполнении социально-экономических преобразований оттолкнула от УЦР крестьянство, в то время когда большинство рабочих поддерживало большевиков».

На карте в учебнике показана территория, контролируемая УЦР на 18 февраля 1918 года, — это всего лишь Житомир и его окрестности. Казалось, что этой не пользующейся поддержкой народа Украины структуре место только на свалке истории. Однако исторические обстоятельства сложились в ее пользу: Германии и Австро-Венгрии было нужно марионеточное правительство, которое бы помогало грабить Украину, и УЦР идеально подходила на эту роль. Это же в слегка замаскированной форме пишут и авторы учебника: «В новых условиях, которые сложились после поражения УНР от большевистской России, стало очевидным, что судьба УНР зависит от внешнеполитических факторов».

Все знают о Брестском мире, но не все знают, что их было два и подписаны они были с интервалом в 22 дня. Первый мирный договор подписала 27 января (9 февраля) 1918 года с державами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией) УНР. Она обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 года миллион тонн зерна, 400 миллионов яиц, 50 тысяч тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и многое другое. Так как самостоятельно все это собрать она была не в состоянии, то предполагался ввод на Украину немецких и австро-венгерских войск. В учебнике про это сказано так: «Обе стороны урегулировали экономические отношения между собой. УНР должна была поставить странам Четверного союза хлеб и другое продовольствие. Взамен Германия и Австро-Венгрия обязались отправить на Украину уголь, соль, сельскохозяйственные машины и так далее. Брестский договор был важным успехом молодой украинской дипломатии». Прочитав это, любой решит, что самостийна Украина подписала обычное торговое соглашение, а не договор о собственной оккупации и разрешение на грабеж ее территории. Кстати, никаких упоминаний в других источниках о каких-либо поставках на Украину я не нашел. Второй мирный договор в Бресте 3 марта 1918 года подписала Советская Россия. В нем она, в частности, признавала первый мирный договор и соглашалась на вывод своих войск с Украины.

Таким образом УЦР вернула себе власть при помощи немецких и австрийских штыков. В учебнике сообщается, что оккупационная группировка насчитывала 450 тысяч солдат и офицеров и, наступая по Украине, вперед они посылали армию УНР, точнее было бы написать — ее остатки: «2 марта войска УНР вошли в Киев, который большевики оставили без боя. До конца апреля 1918 года вся территория Украины оказалась под контролем немецкой и австро-венгерской армий». Далее рассказывается: «Преследуя отступающие большевистские войска, Запорожская дивизия УНР во главе с полковником Петром Болбочаном осуществила поход на Крым. Она раньше немецких войск добралась до Симферополя. Однако из-за политического конфликта между руководством УНР и Германией войска УНР вынуждены были оставить Крым. Победный поход Запорожской дивизии продемонстрировал способность украинского войска осуществлять сложные войсковые операции. 29 апреля 1918 года руководство Черноморского флота объявило о своем подчинении правительству в Киеве».

Тут надо учесть, что большевистские войска Болбочан не преследовал, а просто занимал города после их планового отвода оттуда. Никакого политического конфликта не было, а просто немецкое командование потребовало от украинских вояк убираться из Крыма, так как не предполагалась его передача УНР и они послушно это исполнили. Что касается Черноморского флота, то его руководство искало любую возможность избежать передачи его немцам, как это предусматривали условия Брестского мира. Представитель УЦР заверил его, что этого можно избежать, если объявить о переподчинении флота УНР, что и было сделано 29 апреля 1918 года и на кораблях были подняты жовто-блакитные флаги. Однако уже на следующий день флотские руководители поняли, что УНР — это марионеточное государство и с его помощью немецкое командование просто хочет выиграть время до ввода немецких войск в Севастополь и захвата кораблей. В этот же день украинские флаги были выброшены в море. «Великий украинский полководец» Болбочан закончил плохо: он попытался организовать военный переворот против Симона Петлюры и был расстрелян по его приказу 28 июня 1919 года.

То, что УНР была немецкой марионеткой, видно из описанной в учебнике легкости, с которой немцы ее ликвидировали: «Обострились отношения между присутствующим на Украине военным командованием Германии и Австро-Венгрии и правительством УНР из-за того, что оно не смогло наладить экспорт продовольствия до этих стран. Командование австро-немецких войск заключило соглашение с консервативными силами об отстранении от власти УЦР. Это произошло 29 апреля 1918 года. В этот день на своем последнем заседании УЦР приняла конституцию УНР. Одновременно 29 апреля 1918 года Всеукраинский съезд землевладельцев решил восстановить монархическое правление в форме гетманства. Гетманом был выбран Павел Скоропадский — один из самых известных организаторов украинских воинских частей, почетный атаман Вольного казачества». Тут все верно, кроме того, что разогнали УЦР не консервативные силы, а взвод немецких солдат. Съезд и избрание Скоропадского гетманом проходили в здании цирка, что стало предметом шуток у киевлян. УНР перестала существовать, вместо нее появилась Украинская держава.

В ней также процветали коррупция и воровство на самых высоких этажах государственной власти. Поставки продовольствия в Германию и Австро-Венгрию не выполнялись в полном объеме. Впрочем, вскоре эта проблема отпала — страны Четверного союза проиграли мировую войну и начали готовить вывод своих войск с Украины. Гетман Скоропадский сразу поменял свою позицию, о чем учебник сообщает: «П. Скоропадский начал искать контакты со странами Антанты — Великобританией и Францией. Зная про приверженность их правительств к идее «единой и неделимой России», 14 ноября 1918 года гетман опубликовал грамоту про союз с небольшевистскою Россией». В учебнике приводится и отрывок из этой грамоты: «На других принципах, принципах федеративных должны быть обновлены былое могущество и сила всероссийской державы. В этой федерации Украина должна занять одно из первых мест, так как от нее пошли порядок и законность страны».

Жители Украины были поражены: вождь националистов отказался от независимости страны. Этим воспользовались бывшие руководители УНР, которые начали подготовку восстания для ее восстановления. При этом вооруженной основой снова стали жители Западной Украины — сечевые стрельцы, бывшие военнопленные. Читаем в учебнике: «14 ноября 1918 года они утвердили чрезвычайный орган управления — Директорию. В этот же день Директория выехала в Белую Церковь — центр антигетманских сил, где дислоцировались сечевые стрельцы, вооруженное ядро восстания. 17 ноября 1918 года повстанческая армия взяла Белую Церковь и Фастов и двинулась на Киев. 18 ноября они разбили гетманские войска под Мотовиливкою, недалеко от столицы. Первые успехи повстанцев повлияли на те войсковые части, которые поддерживали правительство П. Скоропадского. На сторону Директории перешли Запорожская дивизия полковника П. Болбочана, Сердюкская дивизия и другие воинские подразделения». 14 декабря Скоропадский отрекся от власти и бежал в Германию, где в апреле 1945 года погиб под американскими авиабомбами. 18 декабря войска Директории вошли в Киев. Исчезла Украинская держава, возродилась УНР.

За короткое время вернувшиеся во власть деятели УНР развалили то, что еще существовало на Украине. В учебнике это описано так:

«Вопреки провозглашенным принципам Директории не удалось наладить управление экономикой. Промышленность переживала не лучшее время. Сократилось производство в большинстве отраслей, а железнорудная и марганцевая промышленности почти не выпускали продукцию. Росла нехватка топливно-энергетических материалов. Существенно уменьшилось производство сахара. В такой же ситуации пребывали и другие отрасли пищевой промышленности. Все это негативно отражалось на положении населения, особенно городского. Аграрные законы, принятые Директорией, были компромиссными. Селяне считали, что их снова обдурили, и в результате самочинно решали аграрные вопросы силой. На местах создавались крестьянские отряды, возглавляемые атаманами, которые перестали подчиняться Директории, часто действуя по своему усмотрению».

Единственно новое, что принесла Директория, — это еврейские погромы. При этом авторы учебника обвиняют в них, конечно же, Россию и объясняют их причины тем, что «существовали в обществе еще с имперских времен антиеврейские настроения, и значительный процент евреев среди большевиков, политика которых вызывала недовольство населения». При этом авторы всячески пытаются доказать непричастность Петлюры к этим погромам и в качестве доказательства приводят его телеграмму казакам:

«В некоторых городах Украины отдельными группами казаков совершались насилия над евреями. По проверенным сведениям, казаков вербовали провокаторы-гетманцы, добровольцы и те, кто называют себя «большевиками». Они делали это, чтобы опозорить Украинскую республиканскую армию, внести в страну беспорядки и бесчинства и такими способами вернуть старое господство помещиков и буржуазии».

На самом деле не в некоторых городах и не отдельными группами казаков, а повсеместно и большинством вооруженных структур Директории совершались над евреями не насилия, а погромы, сопровождающиеся убийствами. Для Директории одним из способов отблагодарить поддержавшие ее вооруженные подразделения были именно еврейские погромы и последующая безнаказанность за них. Этим и объясняется резкий рост воинствующего антисемитизма на Украине. Уже через неделю после восстановления УНР в официальном органе новой власти — бюллетене «Информационного бюро Украинской ставки» — была напечатана статья «Еврейская буржуазия и Директория в Украине». В ней утверждалось, что в Бердичеве еврейское население всеми способами помогало сторонникам Скоропадского и немцам в их борьбе против УНР. Заканчивалась статья словами: «Еврейская демократия должна доказать, что она решительно стоит на стороне украинского народа». После этого с декабря 1918 года было совершено 1190 погромов. По данным израильских и российских историков, в Екатеринославе петлюровцы убили около 500 человек, Александрии — 600, Киеве — 800, Харькове — 1200, Проскурове — 1600, Елисаветграде — 2000, Тетиеве — 2500. По данным комиссии Красного Креста, по самым скромным подсчетам, в городах и селах Украины погибло минимум 50 тысяч евреев. Во многих городах погромы проходили по несколько раз: в Житомире их было два, Черкассах и Умани — три, Фастове — шесть, Радомысле — семь, Теофиполе — восемь, Чернигове — 11. Погромы по 2-3 месяца продолжались в городах Кривое Озеро, Смеле, Чернобыле, Златополе, Белой Церкви, Василькове, Овруче, Рассавве, Степанцах, Горностайполе, Богуславе, Каменке.

Действительно, Петлюра никогда не издавал приказов, направленных против евреев, однако «не замечал», когда их издавали командиры подразделений его армии. На станции Мамеевка он ответил еврейской делегации, просящей защиты: «Не ссорьте меня с моей армией!» А вот, например, «Наказ по Запорожской Казацкой Бригаде Украинского Республиканского Войска имени Головного Атамана Петлюры» от 6 февраля 1919 года, где, в частности, говорится: «Предлагаю населению прекратить свои анархические взрывы, поскольку с вами у меня достаточно сил бороться; это более всего относится к жидам. Знайте, что вы народ, всеми нациями не любимый, а вы устраиваете такое бесчинство между крещенным людом. Разве вы не хотите жить? Разве вам не жаль своей нации? Если вас не трогают, то сидите молча». Издал его атаман Семесенко, который через несколько дней организовал печально известный Проскуровский погром.

Петлюра даже осуждал антиеврейские акции своих войск и обещал наказать виновных, когда обстановка накалялась и звучала критика его режима из-за границы. Однако дальше слов дело не шло. Это признавал и его ближайший соратник Владимир Винниченко: «Этот преступный кровавый ужас тянулся на протяжении нескольких месяцев, но никто так и не был привлечен к ответственности». В современной Украине эта традиция продолжена: атаман Семесенко вместе с другими атаманами-погромщиками — Палиенко, Биденко, Козыр-Зиркой — внесены в официальный список выдающихся деятелей УНР, Петлюре ставят памятники, а памятники евреям — жертвам погромов регулярно оскверняют.

Крах Директории был предрешен, но она сама его ускорила, и об этом можно прочесть в учебнике: «16 января 1919 года УНР объявила войну большевистской России. Однако военные действия вела крайне неудачно. 5 февраля Директория оставила Киев, куда во второй раз пришли большевики, и переехала в Винницу. Весной 1919 года большевики установили контроль почти над всей Правобережной Украиной». Эти строчки учебника было бы очень полезно прочитать тем современным украинским политикам, которые всерьез утверждают, что Украина уже шесть лет воюет с Россией, а заодно подсчитать, сколько дней прошло от объявления войны до освобождения Киева в 1919 году. Читаем дальше: «В конце весны 1919 года под контролем Директории осталась только полоска украинской территории в районе реки Збруч». Именно тогда родилась известная украинская поговорка: «В вагоне — Директория, под вагоном — контролируемая территория».

Руководство УНР попыталось снова вернуться к власти с помощью иностранной интервенции. Только теперь надежда была не на немецко-австрийские войска, как в 1918 году, а на англо-французские. Страны Антанты захватили юг Украины в ноябре 1918 года, высадив там 60-тысячную армию после ухода немцев оттуда. В учебнике подробно и достаточно правдиво описываются переговоры УНР с Антантой. Описаны и причины их провала: «Франция ориентировалась на белогвардейскую Россию, обновленную Польшу, а УНР пыталась использовать для борьбы с большевиками. Кроме того, руководителей УНР они считали социалистами и требовали их отстранения от управления страной». Авторы учебника «забыли» еще одну причину провала переговоров: Антанта не простила УНР заключения сепаратного мира со станами Четверного союза в Бресте, который они назвали «большой перемогой (победой) молодой украинской дипломатии». Таким образом, все как всегда: и на современной Украине перемоги постоянно превращаются в зрады (измены).

Далее в учебнике дается биография Симона Петлюры и в конце сообщается: «В 1926 году С. Петлюру убил в Париже С. Шварцбард, агент советской политической спецслужбы». Эта ложь была опровергнута еще в 1927 году в ходе судебного процесса над Шварцбардом, когда он был оправдан, так как суд признал Петлюру виновным в убийствах тысяч евреев, в том числе и 15 родственников Шварцбарда во время Проскуровского погрома. Украинским школьникам об этом не сообщают, а вину за смерть «национального героя» традиционно и бездоказательно перекладывают на русских.

Дальше учебник рассказывает о событиях на Западной Украине. Там усусы «отблагодарили» создавшие их легион власти Австро-Венгрии и, подняв 1 ноября 1918 года мятеж, захватили Львов, где провозгласили Западно-Украинскую народную республику (ЗУНР). В учебнике подробно описан процесс создания ЗУНР, но уже через 20 дней вооруженные отряды поляков выбили бывших сечевых стрельцов из Львова. После этого усусы переименовались и стали гордо называться Украинской Галицкой армией (УГА). Дальше в учебнике пишут: «После ожесточенных боев 21 ноября украинцы вынуждены были оставить свою столицу — Львов. Правительство ЗУНР переехало в Тернополь, а потом — в Станислав. В этих условиях начались переговоры между Директорией и делегацией ЗУНР об объединении восточных и западных украинцев в единое государство. 22 января 1919 года в Киеве торжественно был провозглашен Акт злуки (объединения) УНР и ЗУНР». В акте было сказано: «Отныне сливаются воедино веками отделенные друг от друга части Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепровская Украина — в одну Большую Украину. Сбылись извечные мечты, ради которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства на добро и счастье украинского народа».

Однако в учебнике тут же написано: «ЗУНР стала Западной областью УНР (ЗО УНР). Однако она сохранила автономию, собственную государственную структуру и действующее законодательство», а ниже можно прочесть, что на Парижской мирной конференции Украина была представлена двумя отдельными делегациями, которые не смогли выработать общую позицию. На самом деле оба украинских государства в это время терпели поражения: ЗУНР от поляков, а УНР от Советской России и каждое рассчитывало на помощь другого, подписывая акт. Итог известен: через две недели в Киев снова пришли большевики, а на западе, как сказано в учебнике, поляки «к середине июля 1919 года оккупировали всю Восточную Галичину. УГА и тысячи гражданских западных украинцев под обстрелами польской артиллерии переправились через реку Збруч».

С 1999 года на Украине торжественно празднуется 22 января государственный праздник, посвященный акту, — День соборности Украины. Но на празднике не говорят, что провозглашенное объединение украинских государств не просуществовало и года. Фактически оно перестало действовать уже в ноябре 1919 года, когда УГА заключила договор о военном союзе с белогвардейской армией Деникина вопреки протестам УНР. А через месяц в качестве протеста против начала переговоров Петлюры с Польшей глава ЗУНР Евгений Петрушевич официально денонсировал Акт злуки. Снова перемога превратилась в зраду.

Несмотря на протесты, УНР тоже время от времени сотрудничала с белогвардейцами, особенно когда они побеждали. Их лозунг о «единой и неделимой России» украинских националистов не смущал. Читаем в учебнике:

«Красные войска не могли остановить наступление украинских подразделений и белогвардейцев и 30 августа 1919 года оставили Киев, в который почти одновременно вошли украинские и деникинские войска, придерживаясь при этом дружественного нейтралитета. Действуя вместе с белыми, украинское правительство надеялось получить поддержку стран Антанты. Однако Добровольческая армия не собиралась в никакой форме признавать украинскую государственность. Украинские подразделения, не желая ни в какой форме воевать с потенциальными союзниками, оставили Киев и отошли к Василькову. Сдача Киева была равносильна поражению. Это событие вошло в историю как «Киевская катастрофа». Уже к началу осени 1919 года почти вся Украина оказалась под властью белогвардейских войск».

Так учебник описывает очередную перемогу, превратившуюся в зраду. Однако на самом деле в Киеве произошли еще более унизительные для УНР события. На 31 августа 1919 года УГА решила провести в Киеве военный парад. Принимать его должен был Симон Петлюра, но, узнав о вхождении в город белогвардейских войск, не рискнул приезжать. Украинские войска были построены на Думской площади, где на балконе здания Городской думы развевался жовто-блакитный флаг Украины. На площади также присутствовали тысячи киевлян. Неожиданно появился эскадрон белогвардейцев и попросил у командующего генерала-четаря Антона Кравса разрешения принять участие в параде и установить рядом с украинским флагом на балконе российский триколор. Он согласился с обеими просьбами. Когда флаг России появился, то среди толпы киевлян раздались громкие возгласы ликования и аплодисменты. В это время по площади маршировал Запорожский корпус. Его командир полковник Владимир Сальский, назначенный Кравсом комендантом Киева, остановил движение, приказал сорвать российский флаг и бросил его под копыта своего коня. К нему подскакал кавалерист-белогвардеец, чтобы зарубить его саблей, но был убит. В ответ из возмущенной толпы полетели камни, раздались выстрелы, было брошено несколько гранат. Из окон домов на головы петлюровцев полетели цветочные горшки. Не ожидавшее этого украинское войско в панике стало разбегаться, парад был сорван. Очевидец этого, русский общественный деятель Василий Шульгин, писал: «Петлюровцы бежали «быстрее лани» и сконцентрировались у вокзала».

Но на этом злоключения УГА не закончились. Узнав о гибели однополчанина, белогвардейцы при содействии киевлян начали повсеместно разоружать и брать в плен петлюровцев, избивая их при этом. В течение часа в плен было взято 3000 человек, в том числе и штаб корпуса, захвачены артиллерийские батареи и пулеметы. Пытаясь спасти положение, генерал Кравс срочно прибыл приносить извинения командующему белогвардейскими войсками в Киеве генерал-лейтенанту Николаю Бредову. Его продержали несколько часов в приемной, отобрали оружие и только после этого пустили в кабинет командующего. Была достигнута договоренность, что УГА выводится из Киева минимум на 25 километров на запад, а перед этим возвращает все награбленное в городе. Только на этих условиях белогвардейцы согласились освободить петлюровцев и вернуть им оружие. Кроме того, генерала Кравса заставили на русском языке написать заявление: «Галицкая армия действует независимо от войск Петлюры, под собственным галицким командованием, без какой-либо политической программы, с одной только целью борьбы с большевизмом».

Так из-за националистической выходки полковника Сальского украинские националисты остались без своей столицы. Не очень понятно, почему он так ненавидел наш флаг. Ведь он добровольно пошел в Виленское юнкерское училище, где под ним принес присягу царю, а потом под ним 15 лет служил в русской императорской армии, дослужившись там до подполковника. Впрочем, и Петлюра, как пишет учебник, в 1914 году был ярым патриотом Российской империи. Интересно, что в учебнике о событиях на параде и после него нет ни слова, зато там есть картина художника Леонида Перфецкого «Киев. 31 августа», на которой флаг России летит под ноги коня. Правда, приведены две цитаты. Одна премьер-министра УНР Исаака Мазепы: «Как славно начался и как бесславно закончился поход объединенной украинской армии на Киев», а другая генерала Марка Безручко: «Большое влияние на все украинское войско произвело оставление украинскими частями только что взятой столицы Украины — Киева. Дух упал, порыв схлынул, в душу начало закрадываться неверие в победу».

Белогвардейцы тоже вскоре оставили Киев. Учебник сообщает: «В октябре 1919 года наступление против деникинцев начала Красная армия. 12 декабря того же года белогвардейские войска оставили Харьков, а 16 декабря — Киев. Борьба за Украину, что в течение второй половины 1919 — начале 1920 года продолжалась между украинскими армиями, большевиками и белогвардейцами, завершилась победой большевиков, которые в который раз оккупировали территорию Украины. В третий раз вернувшись на Украину, большевики сделали все, чтобы никогда больше не утратить контроль над нею. Один из руководителей РСФСР Лев Троцкий говорил: «Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется, а вместе с ней и советская власть, и мы с вами». Время опровергло Троцкого — уже почти 30 лет Россия живет отдельно от Украины.

Директория УНР разработала новый план своего возвращения к власти на Украине. Как всегда, с помощью иностранных штыков, на этот раз польских. Читаем в учебнике:

«Пытаясь возобновить УНР, С. Петлюра считал теперь стратегическим союзником Польшу. Переговоры о совместных действиях против большевиков завершились подписанием 21 апреля 1920 года Варшавского соглашения. В соответствии с ним польское правительство признавало независимость УНР и Директорию УНР во главе с С. Петлюрой верховной властью в УНР. В обмен на это Польша получала Восточную Галичину, Западную Волынь, Холмщину, Подляшье, Полесье. Совместные действия против большевиков предусматривала военная конвенция, при этом вооруженные силы УНР подчинялись польскому командованию».

Ход Советско-польской войны в учебнике описан своеобразно:

«25 апреля 1920 года началось наступление объединенных украинско-польских войск на Правобережную Украину, во время которого уже 7 мая они овладели Киевом. Красная армия отступала почти без боя. Однако она сохранила боеготовность и закрепилась на юге и востоке от Киева. Во время наступления поляки вели себя грубо, как завоеватели, не уважая своих союзников. Реквизиции, грабеж населения, издевательства, террор — все это напоминало прошлые, казалось бы, такие далекие времена. Надежды С. Петлюры на антибольшевистские восстания крестьян не оправдались. Вскоре соотношение сил в этой войне сложилось в пользу большевиков, которые начали наступление силами Юго-Западного и Западного фронтов. 12 июня польские войска оставили Киев».

Обратите внимание: овладели Киевом украинско-польские войска, а оставили его только польские. Поляки, в отличие от предыдущих оккупантов, перед отступлением взорвали в Киеве три моста через Днепр. Жемчужина архитектуры — Цепной мост — была потеряна безвозвратно. В учебнике про это не написано. Но это все мелочи по сравнению с тем, что победа Красной армии объясняется сложением в ее пользу соотношения сил. Как же оно так сложилось? Само собой? Оно как погода — произвольно складывается?

Дальше описывается наступление Красной армии и сообщается, что украинские войска под командованием Марка Безручко успешно защищали город Замостье в августе 1920 года. При этом авторы учебника «забыли» сообщить школьникам, что после этого они там по петлюровской традиции устроили еврейский погром. Дальше авторы учебника сообщают, что большевики не смогли взять не только Замостье, но и Варшаву. Создается ложное впечатление, что ее тоже петлюровцы отстояли. Заканчивается описание советско-польской войны так: «Обессиленные войной, обе стороны начали переговоры о мире. Представителей УНР на переговоры не пустили. 12 октября 1920 года польское и российское правительства заключили перемирие, а позже Рижский мирный договор, подписанный делегациями Польши, РСФСР и УССР 18 марта 1921 года. Согласно его условиям, Польша признала УССР». Вот ведь какие поляки! В апреле 1920 года признали УНР, а не прошло и года — признали УССР, а Симона Петлюру, который им отдал треть своей страны и треть своего народа, даже на переговоры не пустили!

Последней акцией УНР стало вторжение в УССР из Польши 1500 петлюровцев в ноябре 1921 года. Авторы учебника сообщают, что командовал им генерал Юрий Тютюнник, а целью его было свержение большевистской власти. Как можно было этого добиться такими мизерными силами, только им известно, а что касается генерала Тютюнника, то про него в учебнике сказано еще только, что после разгрома вторгнувшихся петлюровцев ему с небольшим количеством людей удалось вернуться в Польшу.

Между тем биография его интересна. Несмотря на то, что в царской армии он был только прапорщиком, в УНР он получает чин генерала-хорунжего и активно борется в феврале 1918 года с отрядами красногвардейцев, а потом и с немецкими войсками. Когда в январе 1919 года Красная армия освобождает Киев и свергает Директорию УНР — переходит на ее сторону. В мае 1919 года участвует в антибольшевистском восстании Никифора Григорьева — командира 6-й Украинской советской дивизии, а после его поражения во главе 2000 бойцов совершает 1000-километровый рейд по Украине и в районе Жмеринки соединяется с войсками УНР и снова начинает служить ей. Участвует в Советско-польской войне на стороне поляков. Его неуспешное вторжение в УССР в ноябре 1921 года имело катастрофические последствия для единственного, что осталось от УНР, — Директории. Советское правительство возмутилось тем, что Польша нарушает условия Рижского договора, и пригрозило новой войной, после этого польские власти разогнали Директорию.

ГПУ в ходе проведенной операции сумело выманить Тютюнника, и 17 июня 1923 года он был арестован при нелегальном переходе советско-польской границы. Сразу же соглашается сотрудничать с советскими органами и объявляет, что он не арестован, а добровольно перешел на сторону советской власти. Становится преподавателем в Харьковской школе красных командиров и одновременно начинает разоблачать своего вчерашнего руководителя — Петлюру. Вначале он пишет книгу «С поляками против Украины», где в предисловии сообщает: «Эта книга в первую очередь не воспоминания, а акт обвинения Петлюры и петлюровщины. «Национальные герои» типа Петлюры и Левицкого (президента УНР) торговали землями украинской нации, душами миллионов украинских рабочих и крестьян, торговали, скрываясь, как воры, от народного глаза, и никого не спрашивали. Они же себя считали призванными освобождать украинский народ. Вот и «освобождали», отдавая Галичину и Волынь с Холмщиной под господство польского магната». Затем играет самого себя в художественном фильме «Пилсудский купил Петлюру». Его творческую деятельность прерывает ГПУ, которое 12 февраля 1929 года арестовывает его по обвинению в деятельности подпольной Украинской войсковой организации (УВО). 20 октября 1930 года он был расстрелян. В современной Украине ему установлен памятник, а его именем названы улицы в Луцке и Житомире.

Впрочем, не только генералы, а целая армия освоила популярное на Украине искусство «переобувания в воздухе». Как я писал выше, созданный как подразделение армии Австро-Венгрии легион Украинских сечевых стрельцов 1 ноября 1918 года поднимает мятеж и объявляет себя УГА ЗУНР. После Акта злуки и разгрома от поляков переходит на территорию УНР. Однако 6 ноября 1919 года на станции Зятковцы подписывает договор о военном союзе с белогвардейцами и переходит в подчинение армии Деникина. Когда Красная армия громит деникинцев, галичане не бегут с ними в Крым, а перебегают на сторону большевиков и становятся Красной Украинской Галицийской Армией. Во время Советско-польской войны в апреле 1920 года один из ее полков под командованием Эдмунда Шепаровича перешел на сторону поляков. Оставшиеся подразделения КУГА были расформированы. Эта армия также увековечена на современной Украине. Зато ни разу в учебнике не упоминаются выдающиеся украинские военноначальники Николай Щорс и Александр Пархоменко.

Дальше в учебнике даются биографии деятелей УНР. Снова авторы в биографии генерала Михаила Омельянович-Павленко «забывают» сообщить, что он активно помогал Третьему рейху, был назначен нацистами в 1942 году гетманом украинского вольного казачества, а затем формировал полицейские батальоны и украинские подразделения в составе так называемой Украинской освободительной армии. Неоднократно выступал перед бойцами дивизии СС «Галичина».

В конце раздела об Украинской революции идет описание повседневной жизни населения Украины. В нем авторы признают:

«В июле 1919 года Совнарком УССР принял «Положение о единой трудовой школе Украинской ССР», которым в республике вводилось обязательное бесплатное обучение для всех детей возрастом от 7 до 16 лет. В этом же году большевики начали вводить в школах обучение украинскому языку. Несмотря на военное время, они смогли наладить систему просвещения».

О недавних событиях на Украине напомнили следующие строчки:

«1 января 1919 года Директория УНР, руководствуясь принципом, что в независимом государстве должна быть и независимая церковь, провозгласила автокефалию Украинской православной церкви. Однако политическая нестабильность 1919 года не способствовала реализации этого решения».

Интересно авторы учебника пишут и о жителях Украины. Описывая жизнь городского населения, они приводят такой случай:

«Жители местечка Нападивка (Киевская губерния), узнав в 1919 году о прибытии инспекторов Директории УНР, украсили управу волости портретами Т. Шевченко, В. Ленина и одновременно императора Александра III. На вопрос инспекторов: «Люди, что вы делаете?» горожане ответили так: «Если Украина победит, то наш — Шевченко, если Деникин победит, то наш — его императорское величество, а если большевики, то с нами Ленин. Понимаете, вокруг нас враги и мы не знаем, что делать».

Крестьяне описаны так:

«Селянству, которое не мыслило государственно-правовыми категориями, были непонятны задержки государственной власти в проведении аграрной реформы. Поэтому острие своей борьбы за землю они часто направляли против органов власти, считая их защитниками панского землевладения. Особый размах она набирала, когда селяне попадали под влияние большевиков с их популистскими лозунгами и безнаказанно забирали помещичью землю, присваивали чужое имущество, устраивали беспорядки и погромы. Ширились преступления на бытовом уровне, даже против близких родственников, которые происходили большей частью через неумеренное употребление спиртного, производство которого достигло значительных размеров».

В учебнике постоянно пишут про то, что население Украины страдало от насилия со стороны большевиков и белогвардейцев. Получается, что петлюровцы и гетманцы якобы ничего такого не делали. Возникает вопрос: почему же тогда украинское население их не поддержало? А это вынуждены признать в завуалированной форме и авторы учебника, сообщая о причинах провала УНР и Украинской державы: «Определяющим внутренним фактором стала неготовность общества к идеям независимости».

Как большевики проводили украинизацию и создавали Украину

Следующий раздел учебника носит название «Становление и утверждение коммунистического тоталитарного режима на Украине». Там сразу сообщают, что УССР — одно из 13 государств, образовавшихся на территории Российской империи, и тут же добавляют:

«Украина, оккупированная большевистской Россией, имела лишь формальный статус независимого государства, хотя Конституция УССР 1919 года его провозгласила. В декабре 1920 года РСФСР навязал УССР неравноправный колониальный Союзный рабоче-крестьянский договор, который подписали со стороны России В. Ленин и Г. Чичерин, а со стороны Украины — Х. Раковский. Назвали эти отношения договорной федерацией, но, по сути, они такими не были, Россия фактически восстановила колониальный режим в УССР».

С «борцами за независимость» Украине явно не повезло — они сначала развязали там братоубийственную войну, а затем, разворовав все, что можно, бежали за границу. Зато как ей повезло с «оккупантами» и «колонизаторами»! Сами авторы учебника признают, что большевики возродили образование и создали систему изучения украинского языка. Так они впридачу к этому и свои земли отдали. Даже те, где ничего украинского и в помине не было, например Донбасс. Сейчас уже мало кто помнит, что даже города Таганрог и Каменск-Шахтинский в Ростовской области были отданы Украине, но в 1924 году одумались и вернули их обратно.

Интересную позицию занимают авторы учебника относительно образования СССР: «30 декабря 1922 года I съезд Советов СССР провозгласил Декларацию о создании Союза и Союзный договор. Однако создание СССР не было оформлено согласно нормам международного права. Союзный договор так и не был подписан». Вот ведь как бывает: Советский Союз почти 70 лет существовал, и все это время незаконно. Весь мир его признавал и не догадывался об этом. Спасибо украинским писателям — раскрыли глаза!

Далее в учебнике рассказывают об административной структуре УССР и, в частности, сообщают, что «в местах компактного проживания неукраинского населения создано 12 национальных районов и 538 сельсоветов — болгарских, греческих, еврейских, немецких, польских». Обратите внимание: русских национальных районов и сельсоветов создано не было, вот ведь они какие — русские «оккупанты»! Не забыто и еще одно их «преступление»: «В 1924 году в составе УССР создали Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (МАССР). К ней, кроме молдавского населения, проживающего на Левобережье Днестра, были присоединены несколько районов Одессщины и Подолья, где жили преимущественно украинцы. Ее создание было продиктовано прежде всего милитаристскими планами Москвы, которая формировала правовые основы для присоединения всей Молдавии, которая находилась в составе Румынии». Тут же дана круговая диаграмма населения МАССР за 1925 год, из которой следует, что украинцев там было 48,5%, а молдаван — 30,1%. Жалко, что авторы не дали такую же круговую диаграмму населения, например, Донецка, где русские составляли и составляют подавляющее большинство населения, и это не мешало ему считаться чисто украинским районом. Кстати, «страдания» украинцев в МАССР продолжались всего 16 лет — до 1940 года, а потом они снова стали жить в обычных районах УССР, но в учебнике про это не написано.

Следующая часть называется «Антибольшевистское повстанческое движение», и в учебнике можно прочитать: «В конце 1921 — начале 1922 года только в больших повстанческих отрядах насчитывалось 100 тысяч человек». Поражает, откуда авторы взяли такую гигантскую цифру, но они ссылки на свои источники информации не дают. На самом деле это было не антибольшевистское, не повстанческое и даже не движение, а обыкновенный бандитизм. В то время разгромленные петлюровцы и махновцы сбивались в банды, которые свирепствовали по всей территории Украины.

Но больше всего в этой части меня здесь поразило описание жизни рабочих и горожан: «Рабочий паек уменьшился до 100 граммов хлеба в день, которые к тому же выдавались не ежедневно. Горожане обменивали на еду остатки своего имущества, умирали от голода, эпидемий, нещадной эксплуатации». Но нельзя же так нагло врать, уважаемые авторы! В блокадном Ленинграде иждивенцам давали 125 грамм хлеба, а рабочим — 250 грамм, и это привело к массовым смертям, а тут в два раза меньше. Как же тогда в украинских городах хоть кто-то живым остался?

Но и это еще, по мнению авторов, не голод, так как ему посвящена следующая часть — «Массовый голод 1921–1923 годов». Тут сразу читаем:

«Главной его причиной стали грабеж крестьян в ходе хлебозаготовок и вывоз хлеба с Украины в промышленные центры России, а с 1922 года и за границу. По данным историков (каких — не указано), весной 1922 года голодало около 10 миллионов человек, из которых 40% — дети. Используя массовый голод, большевистское руководство пыталось задушить крестьянское повстанческое движение, которое было самым сильным в охваченных засухой и голодом губерниях. Весной 1922 года на Украину были допущены международные организации — Американская администрация помощи, фонд Нансена, еврейская организация «Джойнт», отделения Красного Креста и так далее. Им позволили кормить обедами в первую очередь жителей городов, так как они были скучены, организованы работой и могли подняться против власти. Иностранные организации кормили также детей в приютах. Населению оказывали посильную помощь украинские кооперативные, городские и другие общественные организации (какие — не указано). Благодаря этому в 1922 году удалось уменьшить смертность среди голодающих. Однако вследствие массового голода 1921–1923 годов на Украине умерло, по разным данным, 500–550 тысяч человек. В условиях голода начало спадать повстанческое движение. За счет украинского крестьянства большевики смогли решить проблему поставок продовольствия в промышленные центры и тем самым удержать власть».

А теперь правда. Тот голод, про который пишут украинские авторы, у нас называется «голод в Поволжье». Им было охвачено 35 губерний, голодало 40 миллионов человек, и самыми пострадавшими были, как видно из названия, Самарская, Казанская, Саратовская губернии, Башкирия. Таким образом, утверждение авторов учебников о том, что причиной голода на Украине стал вывоз продуктов оттуда в Россию, — ложь. Настоящая причина голода — неурожай из-за неблагоприятного стечения погодных условий. Даже если принять на веру крайне сомнительную цифру авторов учебника о полумиллионе умерших тогда от голода на Украине, то все равно это около 10% от общего числа погибших, так как еще в 1930 году в 17-м томе Большой советской энциклопедии указывалось, что жертвами голода стали 5 миллионов человек.

Американской администрации помощи поставки продовольствия ничего не стоили. Это признавал и ее руководитель Герберт Гувер, будущий президент США: «Продовольствие, которое мы хотим направить в Россию, является излишком в Соединенных Штатах. Мы сейчас скармливаем молоко свиньям, сжигаем кукурузу в топках. С экономической точки зрения посылка этого продовольствия для помощи не является потерей для Америки». В то же время у США советским правительством было закуплено продовольствия на 13 миллионов долларов.

В конце раздела о голоде дается отрывок из статьи Ивана Герасимовича «Кто причина голода на Украине?» от 22 июня 1922 года в газете «Канадский фермер:

«И как долго Украина будет связана с русским (все равно коммунистическим, белым или черным) царством, как долго московский молох будет высасывать из нее все жизненные соки, так долго для населения этой самой богатой молоком и медом страны в Европе не исчезнет опасность страшной голодной смерти. Только суверенная независимая Украина сможет в короткое время государственными структурами вылечиться от страшных ран, причиненных московскими империалистами, и быть в будущем главной житницей Европы».

Прошел уже почти целый век, а украинские националисты продолжают говорить то же самое.

В следующей части учебника его авторы рассказывают о коренизации на Украине, или, как они сами справедливо называют этот процесс, украинизации. Тут они сообщают интересный факт: «Тогдашняя статистика свидетельствовала не в пользу большевиков. Так, в 1920 году в КП(б)У украинцев было 19%, в то время как они составляли 80% населения УССР. Лишь 11% коммунистов считали родным языком украинский, а говорили на нем только 2%». Тут не трудно посчитать, что получается, что более 90% тех, кого называли украинцами, не разговаривали на языке, который вроде бы должен быть их родным. Таким образом авторы учебника подтверждают, что украинский народ и его язык выдумали власти Австро-Венгрии, которые опасались поддержки населением Западной Украины России в случае ее попытки присоединить к себе Галичину. Дальнейший вклад в раскол русского народа внесли петлюровцы и гетманцы, в своих сепаратистских стремлениях поддержавшие выгодную им выдумку. Ну а следующим этапом этого процесса стала украинизация.

Ход украинизации в учебнике описан в целом правдиво:

«В руководстве различных партийных и государственных структур увеличилось представительство украинцев, которые сильно желали успеха украинизации. Первые мероприятия украинизации имели целью расширить использование украинского языка, особенно среди партийцев и служащих. В результате партийные и государственные служащие в 1923 году получили указание пойти на специально организованные курсы украинского языка. Тем, кому не удалось их успешно закончить, угрожало увольнение. В 1925 году чиновникам приказали пользоваться украинским языком в переписке и публикациях, а впоследствии украинский язык был внедрен в делопроизводство партийных структур. Украинизация охватила все стороны жизни в УССР».

Мы видим, что 100 лет назад, так же как и сегодня, любовь к украинскому языку прививалась насильственно-принудительными методами. Об этом ярко свидетельствуют, например, решения Президиума Луганского окружного исполкома:

«Подтвердить, что на службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком, а невладеющих можно принимать только по согласованию с Окружной комиссией по украинизации. Подтвердить сотрудникам, что неаккуратное посещение курсов и нежелание изучать украинский язык влекут за собой их увольнение со службы».

Оценивая результаты украинизации, авторы учебника снова подтверждают слабость позиций мовы на Украине до нее:

«Благодаря политике украинизации украинский язык перестал быть романтической и малопонятной идеей немногочисленной группы интеллигенции или признаком отсталого крестьянства. Вместо этого он превратился в основной способ объединения и самовыражения украинцев. Выросла численность украинцев в партийном и государственном аппарате — с 25% в 1923 году до 52–54% в 1926-1927 годах. Среди рядовых членов КП(б)У также преобладали украинцы».

Даже когда большевики делают дело, которое явно идет на пользу украинским националистам, авторы учебника не могут отказать себе в удовольствии написать про них гадость и одновременно похвалить петлюровцев:

«Украинизация рассматривалась ими как вынужденный шаг и временная уступка ради усиления коммунистической власти на местах. Достигнув этого, партийное руководство во второй половине 1920-х годов начало сводить на нет достижения украинизации, а в начале 1930-х годов ее остановило. Коренизация явилась результатом не только усилий большевистской партии, а была прежде всего далеким отголоском украинской национальной революции 1917–1921 годов».

Следующий параграф — «Форсированная индустриализация» — ставит авторов в тяжелое положение, так как промышленное строительство велось на Украине в таких огромных масштабах, что написать здесь что-то плохое про «клятых москалей» очень трудно, но они с задачей справились. В учебнике вынуждены признать:

«До второй половины 1920-х годов промышленность УССР была в целом восстановлена. Большинство отраслей производства достигли довоенного уровня, а некоторые его превзошли. В 1925/26 хозяйственном году в УССР было выплавлено 89% союзного производства чугуна, 53% стали и 57% проката цветных металлов. Интенсивно развивалось машиностроение, особенно сельскохозяйственное. На 32 больших заводах этого профиля объем довоенного производства вырос в 1,5 раза. До конца 1925 года на Украине восстановили все перспективные электростанции и соорудили еще 50. Во время первой пятилетки, рассчитанной на 1928–1933 годы, Украина получила 20% капиталовложений для строительства промышленных объектов в основном в металлургии, угольной промышленности, машиностроении и в связанных с ними отраслях. Из 1500 предприятий, что сооружали в СССР, 460 строили в УССР. Начали выпускать промышленную продукцию металлургические предприятия «Азовсталь», «Запорожсталь», «Криворожсталь». Встали в строй Харьковский тракторный и Краматорский машиностроительный заводы. Строили новые шахты, дала первый ток самая большая в Европе Днепровская гидроэлектростанция».

И тут же авторы учебника неожиданно сообщают: «Украине, как и во времена Российской империи, отводилась роль сырьевого придатка к промышленности России». А затем школьники узнают, что предприятия выпускали низкокачественную продукцию, да и построили их только благодаря труду заключенных ГУЛАГа, среди которых было множество украинцев. Получается, что не Россия создала промышленность Украины, а наоборот: «В этот период политические репрессии достигли апогея. Украинцы погибали на строительстве Беломоро-Балтийского канала, раскулаченные украинцы освоили поймы рек Обь, Иртыш, Енисей, в огромных масштабах валили лес на экспорт в Северном крае, добывали уголь и руды на Урале, за Полярным кругом России». Заканчивают параграф об индустриализации на совсем грустной ноте: «В 1930-х годах снова появились огромные очереди, продовольственные карточки, дефицит самого необходимого». Тут авторы снова врут: 1 января 1935 года в СССР, наоборот, были отменены все карточки.

В части учебника, посвященной так называемому голодомору, мы узнаем, что это геноцид украинского народа, и читаем:

«Голодомор 1932-1933 годов был искусственно организован сталинским руководством, с одной стороны, чтобы покарать украинцев за противодействие коллективизации, а с другой стороны, запугать, сделать невозможным их сопротивление коммунистической власти в будущем. Как свидетельствуют источники, хлеба на Украине было достаточно, но его забрали. Изданные властью постановления и их тщательное исполнение свидетельствуют о создании ею таких условий жизни для сельского населения, которые привели к его откровенному физическому уничтожению. Одной из непосредственных причин стали сверхвысокие нормы хлебозаготовок, которые назначались без расчета возможностей сельского хозяйства Украины. К ним присоединились климатические аномалии: вымерзание озимых и засуха».

В качестве «доказательства» вышенаписанного авторы учебника приводят постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» от 7 августа 1932 года. Оно было, безусловно, жестоким и предусматривало даже расстрел за хищения, но неужели авторы хотят сказать, что кражи были основным средством пропитания украинского населения и ужесточение наказания за них привело к голоду? Приводятся и другие «доказательства»: постановления о штрафах за невыполнение плана хлебозаготовок, принятый, однако, не сталинским окружением, а руководством украинских коммунистов, а также директива о запрете выезда крестьянам с Украины. Правда, этой же директивой был наложен запрет и на выезд их с Северного Кавказа, но в учебнике об этом, разумеется, не пишут ни слова. Обратите внимание: никаких документов о повышении норм хлебозаготовок в учебнике нет. Да их и не могло быть, так как нормы хлебозаготовок для Украины в 1932 году не повышались! Вот ведь какой Сталин: решил уморить украинцев голодом, а самое важное решение для этого не принял!

При оценке числа погибших фантазия у авторов учебника разыгралась необыкновенно:

«Голодомор 1932-1933 годов причинил значительные людские потери. Последние исследования историков показывают, что только в 1932-1933 годах на Украине умерло более 7 миллионов человек, а за ее пределами, в местах компактного проживания украинцев в РСФСР — еще около 3 миллионов. Демографы называют цифру смертности за 1932–1934 годы (только тех, кто умер от голода) 3942 тысячи человек, обосновывая свои расчеты материалами Всесоюзных переписей».

В конце части «Голодомор 1932-1933 годов — геноцид украинского народа» авторы в качестве «доказательства» публикуют давным-давно разоблаченный даже украинскими историками фейк — якобы цитату из выступления Менделя Хатаевича, который в учебнике назван помощником Сталина, хотя в 1932-1933 годах он был вторым секретарем ЦК КП(б) Украины: «Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана, мы выиграли войну». На самом деле это выдумка Виктора Кравченко — советского дипломата, бежавшего в 1943 году в США и покончившего там жизнь самоубийством в 1966 году. Впервые лжецитата появилась в его книге «Я выбираю свободу» в 1947 году.

В 1933 году украинские националисты с Галичины при помощи выдумки о голодоморе пытались дискредитировать СССР на международной арене, и с целью привлечь к ней внимание Николай Лемик убил во Львове советского дипломата Андрея Майлова, сдался полиции и много говорил об этом на суде. В результате поддержал эту выдумку и осудил действия СССР только Третий рейх, а США, наоборот, установили дипломатические отношения с Советским Союзом.

На самом деле причиной голода (не голодомора!) стали именно климатические аномалии, о которых упоминают и авторы учебника. К ним, по мнению ученого Николая Выхина, добавилась и болезнь хлебов из-за споров ржавчины — rust. Доказательством этого служит то, что неурожай в 1932 году случился не только на Украине, но и на Северном Кавказе, Казахстане, Урале, Поволжье и в Западной Сибири. Случаи голода отмечены также на Западной Украине, входившей тогда в состав Польши, и в Молдавии, входившей в состав Румынии. Выходящая в Польше газета «Новый час» писала: «На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6%. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп. В марте голодало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 Коломийского уездов. Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах — Перехреснях, Старом Гвиздцы, Островцах. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез». 7 ноября 1932 года румынская газета Dimineata сообщила: «Голодные бунты в Кишиневе не прекращаются. В ноябре на 100% повышены цены на хлеб, тем не менее он исчез с рынка. Толпа в несколько сот человек штурмовала пекарни, ее разгоняла полиция, есть раненые. В Текиншите прокаженные больные сбежали из больницы, поскольку им неделю не давали пищу. Они голодным походом пошли на Бухарест, против них выслали отряды жандармерии».

В связи с этим есть ряд вопросов к авторам учебника: зачем сталинскому окружению, как вы пишете, уничтожать украинский народ и оставлять страну без миллионов хлеборобов, без потенциальных рабочих рук для индустриализации и солдат для армии? Как известно, в 1933 году на Украине урожай был в 1,5 раза больше, чем в предыдущем, и кто же тогда его собрал, если миллионы крестьян там умерли от голода? Почему же голод был и в других регионах СССР и других странах? Где похоронены эти миллионы умерших от голода? Вы пишете, что Сталин решил осуществить геноцид украинского народа с помощью голода, но почему же тогда он не довел свое решение до конца?

Как польское правительство создало Польшу «А» и Польшу «Б»

Очередной раздел учебника носит название «Западноукраинские земли в межвоенный период» и дает возможность сравнить жизнь украинцев в СССР и Польше. Если в УССР принудительно заставляли учить украинский язык и переводили на него делопроизводство, то по другую сторону границы шел противоположный процесс: «Дискриминационная политика проявлялась уже при комплектовании органов местного самоуправления, на руководящие посты в которых назначали преимущественно поляков. Правительство создавало такие условия, что украинцы почти не могли занимать их и в государственных учреждениях, а также не могли стать старшими офицерами в армии, полиции, тайных службах. Одержимое идеей создания национально однородного государства, польское правительство стремилось ассимилировать украинцев. Украинские имена и фамилии меняли на польские. Польский язык вытеснил украинский из всех государственных и муниципальных учреждений. Главным способом ополячивания власть определила образовательную политику, которая была откровенно дискриминационной. Начальные школы фактически превратились в польские, так как в них ввели обязательное изучение польского языка, на нем преподавали польскую историю и иные начальные дисциплины. Не лучше была ситуация с национальным составом учителей начальных школ, среди которых почти 80% составляли поляки и лишь чуть больше 10% украинцы. Для украинцев возможность учиться в средних и высших учебных заведениях оставалась недостижимой из-за высокой платы. Кроме того, действовала процентная норма приема в ВУЗы молодежи украинской национальности, которая составляла, например, во Львовском университете 5%».

Авторы скорбят в предыдущем разделе по поводу того, что в УССР украинские крестьяне стали колхозными, но в Польше они часто вообще становились безземельными: «Поощрялась колонизация украинских земель, то есть переселение сюда выходцев с коренных польских территорий. В колонизационный фонд Восточной Галичины, Волыни и Западного Подлесья было выделено 445 тысяч гектаров земли. Летом 1930 года по Галичине прокатилась волна нападений на польские усадьбы, которая сводилась к их поджогам. В сентябре 1930 года на украинские села налетели большие подразделения полиции и кавалерии, начавшие политику пацификации (умиротворения). Вооруженные отряды разрушали ячейки украинских обществ, церкви, закрывали учреждения «Просвещения» с читальнями и библиотеками, народные дома, украинские кооперативы, конфисковывали имущество и продукты, физически карали тех, кто протестовал. Было арестовано около 2000 человек. Украинских депутатов польского сейма посадили под домашний арест. По данным украинских историков пацификации было подвергнуто 750 сел. Официальные польские источники подтвердили пацификацию лишь около 450 сел (10% сел в Галичине)».

Авторы учебника были недовольны тем как проводилась индустриализация в УССР и «пропустили» написать школьникам, что там был введен 8-часовой рабочий день и отсутствовала безработица. В Западной Украине этих «ужасов большевизма» разумеется не было и они так описывают ситуацию там: «Промышленная политика была дискриминационной в отношении жителей украинских земель. Правительство поделило страну на две территории — Польшу «А» и Польшу «Б». К первой относились коренные польские земли, а ко второй — преимущественно западноукраинские и западнобелорусские. Поощряя развитие промышленности в Польше «А», правительство сознательно тормозило промышленное строительство в Польше «Б». Так в Польше «Б» затрудняли выдачу разрешений на предпринимательскую деятельность, а высокие железнодорожные тарифы, которые установило правительство, ограничивали ее связи с рынками Польши «А». Вследствие такой политики в Польше «А» сконцентрировали более 80% металлообрабатывающей, электротехнической, текстильной, химической и бумажной отраслей, производство кирпичей, извести и сахара. Условия жизни и труда рабочих также желали быть лучшими. Реальная заработная плата увеличивалась произвольно и не обеспечивала потребностей семей, а с сельскохозяйственными работниками нередко вообще расплачивались продуктами. Продолжительность рабочего дня на украинских землях Польши составляла десять, а иногда и больше часов. Широко использовались женский и детский труд. Высоким был процент безработных».

Дальше создатели этой истории Украины рассказывают о создании Организации украинских националистов (ОУН1) (организация запрещена в России) и даже признают, что это террористическая организация: «В 1929 году на съезде в Вене УВО объединилась со студенческими и эмигрантскими группами (в том числе и с Союзом украинских фашистов) в ОУН. Ее лидером стал Е. Коновалец. ОУН была подпольной организацией, придерживающейся военных методов руководства и проводила кампанию политического террора против польской державы и ее представителей. Общая численность членов ОУН накануне Второй мировой войны составляла 20 тысяч человек. ОУН практиковала разные формы борьбы: устраивала демонстрации, студенческие протесты, бойкот польских товаров, выпускала многочисленные газеты, брошюры, распространяя тем самым свои идеи среди жителей Галичины и Волыни. В этой деятельности ей помогали молодые талантливые писатели Евген Маланюк, Олег Ольжич, Елена Телига, Богдан Кравцив».

Трудно оценить, насколько были талантливы эти писатели, но то, что трое последних в годы войны были коллаборационистами и выпускали издания на украинском языке, в которых желали победы Третьему рейху и его вождю Адольфу Гитлеру, — факт общеизвестный. Олег Ольжич, кроме того, командовал «Буковинским куренем» ОУН в то время, когда он принимал активное участие в расстреле евреев в Бабьем Яре.

Дальше в учебнике следует описание террористической деятельности ОУН: «В начале 1930-х годов члены ОУН организовали около 60 покушений и убийств представителей польской власти и украинских деятелей, которые сотрудничали с нею. Самым резонансным стало убийство в 1934 году министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, которого организация считала ответственным за пацификацию. Но политика насилия дорого стоила ОУН. После гибели Б.Перацкого польская полиция начала карательную акция вследствие которой арестовала весь краевой провод ОУН в Галичине, в том числе Степана Бандеру и Николая Лебедя, которые организовали покушение. Их осудили на длительные сроки заключения в концлагере Береза Картузская, созданным правительством для политзаключенных. Заграничный провод ОУН во главе с Е.Коновальцем отстаивал цивилизованные методы борьбы и стремился заручиться поддержкой иностранных государств, прежде всего Германии, для создания независимой Украинской державы. Его убийство агентом НКВД в 1938 году стало чувствительным ударом по ОУН. Так накануне Второй мировой войны организация оказалась без авторитетного руководителя. Ее новым лидером выбрали Андрея Мельника». Тут все правда, но заручиться поддержкой иностранных государств, кроме нацистской Германии и фашистской Италии, ОУН не могла, так как 30 января 1932 года Лига наций признала ее террористической организацией и никто не хотел иметь с ней дело.

Вместо Великой Отечественной войны — немецко-советская, где главные воюющие стороны — ОУН и НКВД

Последний раздел учебника носит название «Украина в годы Второй мировой войны». Описав события первого месяца войны создатели учебника делают вывод: «Фактически и Германия, и СССР нарушили традиционные принципы ведения войны, введя вооруженные силы на территорию Польши. С точки зрения норм международного права они стали странами-агрессорами, а их действия считаются военным преступлением». Явно они считают, что дополнительные два года нацистской оккупации пошли бы Западным Украине и Белоруссии на пользу, если называют действия по предотвращению этого преступлением. Про то, что Франция и Великобритания объявили войну Германии в учебнике написано, а вот про то, что это была лишь формальность и фактически они бросили Польшу на произвол судьбы — ни слова. С точки зрения авторов учебника это явно не военное преступление.

Далее они с пафосом сообщают: «Украинцы были второй по численности этнической группой в польской армии — их тут насчитывалось до 120 тысяч. Они неоднократно проявляли отвагу и жертвенность во время боев, в том числе и при обороне Варшавы. Около 8 тысяч польских солдат этнических украинцев погибли в боях в сентябре-октябре 1939 года. Большинство оказалось в советских лагерях». Как-то трудно поверить в жертвенность украинцев польской армии, когда количество сдавшихся в плен в 14 раз превышает тех, кто погиб. Про расстрел польских офицеров в Катыни и Старобельске, среди которых были и украинцы, школьникам рассказать не забыли, а вот про то, что и в рядах Красной Армии, совершившей по мнению авторов военное преступление, украинцы тоже были второй по численности этнической группой — «забыли». Да и в составе немецкой армии воевал Украинский легион, составленный из членов ОУН, под командованием Романа Сушко, но об этом украинским школьникам не сообщают.

Судя по тому, что параграф называется «Начало Второй мировой войны. Раскол ОУН», с точки зрения авторов второе событие по своей значимости ничем не уступает первому и про него написано: «Второй Великий сбор украинских националистов, что состоялся в Риме в августе 1939 года утвердил главою Провода украинских националистов (ПУН) Андрея Мельника. Ему даже присвоили титул вождя, ответственного лишь «перед Богом, нацией и своей совестью». Между тем галицкая молодежь, которая принадлежала к ОУН, больше поддерживала Степана Бандеру — человека радикальных взглядов. С началом Второй мировой войны из польских тюрем освободили несколько тысяч оуновцев, в том числе и С.Бандеру. Центром украинской эмиграции на некоторое время стал Краков, где в феврале 1940 года С.Бандера инициировал конференцию националистов. Она отменила решения Римского сбора. С этого времени ОУН раскололась на две ветви: мельниковцев — ОУН(м) и бандеровцев — ОУН(б). И мельниковцы, и бандеровцы одинаково считали большевизм одинаково считали большевизм своим общим врагом и стремились к независимости Украины. Но если А.Мельник больше надеялся на поддержку нацистской Германии, то С.Бандера призывал опираться лишь на собственные силы. Также была разница в способах достижения независимости Украинской державы. Мельниковцы считали, что это может быть постепенный эволюционный процесс. Бандеровцы были убеждены, что ОУН должна развернуть революционно-партизанскую борьбу».

Авторы учебника сразу же пытаются представить Бандеру этаким антифашистом, отказавшимся от сотрудничества с гитлеровцами. Обратите внимание: в учебнике не говорится кто освободил Бандеру и тысячи оуновцев из польских тюрем, потому что это были немецкие нацисты. Дальше в учебнике идут биографии обоих вождей ОУН. В биографии Мельника написана явная ложь, что он находился под домашнем арестом с начала немецко-советской войны — так в учебнике названа Великая Отечественная война. На самом деле он спокойно жил в Берлине. Действительно он был отправлен гитлеровцами в феврале 1944 года в концлагерь Заксенхаузен, как написано в его биографии в учебнике, но во-первых, жил там в комфортных условиях, как и Бандера, а во-вторых, был освобожден уже в октябре 1944 года — об этом в учебнике ни слова. Разумеется не написано там и то, что нынешний национальный герой Украины еще с 1938 года был агентом абвера под кличкой «Консул-1». Немцы явно не считали ОУН серьезной организацией и ее главу курировал в абвере всего лишь капитан Палюи. Уже 6 июля 1941 года Мельник, Омельянович-Павленко и ряд других оуновцев написали письмо Гитлеру с просьбой разрешить создать украинское подразделение для отправки на фронт против СССР. Фюрер на него не ответил. Под эгидой СС Мельник участвовал в формировании украинской вспомогательной полиции на оккупированной территории, им был создан «Буковинский курень», прославившийся массовыми расстрелами евреев и коммунистов на Украине. Позже призвал своих сторонников вступать добровольцами в дивизию СС «Галичина».

В биографии Бандеры, продолжая делать из него антифашиста, пишут про то, что нацисты арестовали его в июле 1941 года, но не пишут, что они же его и выпустили 25 сентября 1944 года и начал он помогать в подборе кандидатур украинских диверсантов-парашютистов, которых забрасывали в советский тыл. Вся его послевоенная деятельность в биографии уместилась в одной фразе: «Возглавлял провод Заграничных частей ОУН». Скромно умалчивается, что фактически он развязал гражданскую войну на Западной Украине, жертвами которой стали десятки тысяч ее жителей. Сейчас это самый почитаемый там национальный герой.

Следующий параграф носит название «Особенности советизации Западной Украины». Там рассказывается о вхождении новых территорий в состав УССР «в результате оккупации Красной Армии», как сказано в учебнике. Описывается их новое административное деление, создание ячеек коммунистической партии и запрет деятельности других партий. Дальше пишут так: «Ликвидирована старая система управления, а бывших чиновников — преимущественно поляков — депортировали. Основные экономические нововведения свелись к земельной реформе, национализации промышленности, торговли, банков. Народные Соборы приняли решения о конфискации имущества польских помещиков, монастырей и государственных чиновников. Конфискованные, то есть изъятые силой, земли передавались в пользование безземельным и малоземельным крестьянам. Вследствие такой политики на каждого крестьянина приходилось в среднем по два гектара земли. Колхозы начали насаждать без надлежащих условий и подготовки. Одновременно была начата механизация сельского хозяйства, начали действовать машинно-тракторные станции (МТС). В течение 1939-1940 годов все промышленные предприятия подлежали национализации, то есть становились государственными без уплаты какой-либо компенсации владельцам. Реконструировались старые промышленные предприятия, в том числе и на Буковине. Поощрялся переезд населения в восточные области Украины для строительства и работы в шахтах.

Процессы советизации имели и положительные аспекты. Было увеличено количество рабочих мест, увеличилась численность медицинских учреждений, а медицинское обслуживание стало бесплатным. Правда все это был количественный рост, а не качественный. Чтобы обеспечить преданность местного населения, Советская власть украинизировала систему образования. Так, среди 6900 начальных школ Западной Украины в 6000 начали преподавать на украинском. На украинский язык преподавания перешел и Львовский университет, ему было присвоено имя Ивана Франко».

Как видно даже из этого отрывка именно Красная армия, а не ОУН принесла народу Западной Украины освобождение от национального гнета со стороны Польши в 1939 году и Румынии в 1940 году. Однако вместо благодарности за это, авторы учебника пишут: «Утверждая советские ценности, большевики беспощадно разрушали существующие культурные ячейки, общественные центры, местные традиции украинцев». И тут же начинают рассказывать о репрессиях НКВД, полностью теряя при этом чувство реальности: «На начало 1941 года из Западной Украины и Западной Белоруссии было депортировано более 1 миллиона человек, а это 10% населения». Тут авторы учебника оставили далеко позади себя даже тех, кого в любви к НКВД невозможно заподозрить. Польские историки утверждают, что депортировано было около 250 тысяч человек, а общество «Мемориал» называет цифры от 180 до 440 тысяч. Между тем по данным НКВД СССР к марту 1941 году было депортировано 107140 человек, но либеральная общественность им конечно не верит.

Дальше следует «Политическое и социально-экономическое положение Украины в 1939-1941 годах» и тут можно узнать много интересного: «Хотя продолжительность рабочего дня оставалась восемь часов, продолжительность рабочей недели увеличилась до 7 дней. Рабочие и чиновники, которые опаздывали на рабочее место или самовольно оставляли его, подвергались жестокому наказанию: их отправляли в исправительно-трудовые лагеря». Да будет известно авторам учебника, что даже во время войны у советских трудящихся был один выходной в месяц, а уж до войны отдыхали один день в неделю. Что касается отправке в лагеря, то это было скорее мерой устрашения, так как под суд отправляли только после второго опоздания на работу более, чем на 20 минут и чаще всего суд приговаривал к административному наказанию — обычно к штрафу.

Дальше больше: «На военную сферу работали украинские ученые: наладили производство танков Т-34, которые не имели аналогов в мире, разработали установку реактивных минометов «Катюша». И Михаил Кошкин, и Андрей Костиков всю жизнь считали себя русскими людьми. С Украиной их связывает только то, что первый разработал и запустил в производство свой танк в Харькове, а второй — рожден в Казатине в Киевской губернии, но зарегистрирован и крещен уже в селе Быстрое в окрестностях Калуги. Не случайно в учебнике нет имен «украинских ученых».

Начало боевых действий описано так:

«22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут немецкая авиация осуществила налет и бомбардировку стратегических аэродромов и городов СССР. Так началась немецко-советская война. Немецкие войска (вермахт — в учебнике это слово везде пишется с большой буквы) почти без препятствий забирали один населенный пункт за другим. Одной из самых больших танковых битв войны стала битва в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды. Красная армия потеряла много единиц боевой техники и оружия, немало военнослужащих попали в немецкий плен. В начале июля немецкое командование направило войска на Киев. Оборона столицы продолжалась с 7 июля до 19 сентября 1941 года. Потери среди немецких войск составили около 100 тысяч солдат, а потери среди советской стороны были в 6,5 раз большими».

На самом деле на основании послевоенного изучения документов обоих армий установлено, что потери вермахта были минимум 128 тысяч человек, а советские потери убитыми, раненными и пленными не превысили 500 тысяч. Удивительно, что при таком освещении войны в учебнике все-таки говорится о героических оборонах Одессы и Севастополя. И тут же авторы учебника превосходят пропагандистов Геббельса, сообщая: «После краха обороны Киева в сентябре 1941 года диверсанты НКВД разрушили 324 старинных здания. Тысячи киевлян погибли, 50 тысяч остались без крыши над головой». Тут они своим враньем превзошли даже и своих кумиров — оуновцев, которые во время оккупации выпускали газету «Новое украинское слово» в которой написали 6 мая 1942 года: «Во время поджогов и взрывов в Киеве сгорело и разрушилось 211 зданий, повреждено 87 зданий».

На самом деле на следующий после захвата Киева взвод спецминирования 37-й армии под командованием лейтенанта М.С.Татарского, наблюдая с Труханова острова за смотровой площадкой Верхней Лавры, дистанционно взорвал предварительно заложенную там мину, когда на площадке скопилось много немцев. Среди убитых оказался командир артиллерийского управления 29-го армейского корпуса полковник барон Ганс-Генрих фон Зейдлиц-унд-Голау, о чем доложили Гитлеру.

Что касается диверсантов НКВД, то о них говорится в «Специальном сообщении о положении в городе Киеве после оккупации его противником» от 4 декабря 1941 года, адресованном Секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву заместителем народного комиссара внутренних дел УССР Сергеем Савченко: «В здании обкома, на площади Калинина, разместилась немецкая городская комендатура, которая на второй же день была переведена в здание гостиницы «Спартак» на Крещатике. В помещении кинотеатра «Спартак», немцами была организована регистрация всех военнослужащих, а также лиц, содержавшихся под стражей при Советской власти. Военнослужащие, явившиеся на регистрацию, задерживались и направлялись в лагерь для военнопленных. 24 сентября с. г., в полдень, взорвалось здание гостиницы «Спартак», в котором была размещена немецкая комендатура и здание магазина «Детский мир», на углу ул. Крещатика и Прорезной. В результате начались большие пожары, тушить которые не было возможности из-за отсутствия воды. В результате взрыва здания немецкой комендатуры погибло до 300 немцев, несколько десятков автомашин». Как видите взорвали они всего два здания, но в результате пожара пострадал еще ряд домов на центральной улице Киева — Крещатике. Пожару, который охватил почти весь Крещатик и прилегающие улицы, способствовало то, что большинство домов имели деревянные перекрытия и перегородки, а в дровнях и подвалах хранились дрова и уголь, на кухнях — керосин. 25 сентября немцы организовали эвакуацию жильцов центральных улиц и взорвали ещё несколько зданий, чтобы остановить распространение огня. Однако пожар продолжался до 29 сентября. Действительно, с помощью заранее заложенных радиомин Ф-10 предполагался взрыв еще пяти зданий, но перешедший на сторону немцев лейтенант Борис Левченко выдал места закладки. Еще 3 ноября был взорван Успенский собор Киево-Печерской лавры, но его взорвали сами немецкие нацисты в пропагандистских целях и свалили вину на НКВД. Их дело продолжают авторы учебника.

Дальше они пишут:

«После начала немецко-советской войны тюрьмы, которые были переполнены политическими заключенными, стали проблемой, особенно — в прифронтовой зоне. Перед отступлением органы НКВД уничтожили украинских заключенных, которых удерживали в тюрьмах Львова, Тернополя, Дубны, Ровно, Луцка, Золочева, Киева, Харькова и других мест. Лишь в конце июня — начале июля 1941 года жертвами преступных действий власти стали 24 тысячи политических заключенных. Расстрелы начались в первый же день войны. За несколько дней советская власть уничтожила 30-35 тысяч человек. Самая массовая казнь состоялась в тюрьме Луцка 23 июня 1941 года. Поэтому в наше время ежегодно 23 июня чтим память жертв расстрелов в тюрьмах Западной Украины».

Между тем расстрел в Луцке был спровоцирован попыткой массового побега в первый день войны, когда на территорию тюрьмы упали две авиабомбы, выбив взрывной волной несколько дверей. После его предотвращения, на следующий день 84 заключенных были освобождены, 800 заключенных были расстреляны, а 1000 человек оставлены запертыми немцам. Действительно среди расстрелянных было много членов ОУН, но нельзя забывать, что и мельниковцы, и бандеровцы перед войной по заданию своих руководителей занимались шпионажем в пользу Третьего Рейха за что и были осуждены. А вот официальные данные НКВД УССР: «Всего из 78 тюрем УССР в 1941 году было эвакуировано 45569 человек, расстреляно в тюрьмах — 8789, убито при попытке побега — 48 человек, расстреляно конвоем в пути при подавлении бунта и сопротивления — 123, незаконно расстреляно конвоем в пути — 55, оставлено немцам — 3536 заключенных». Так откуда же авторы учебника взяли десятки тысяч расстрелянных? Это только они сами знают.

Дальше в учебнике единственный раз идет фотофакт — помещена фотография Днепрогэс и текст возле нее:

«18 августа 1941 года советские военные взорвали Днепровскую ГЭС. Вследствие взрыва 20 тонн тола возникла пробоина длиною около 150 метров сквозь которую ринулась вниз многометровая волна воды, причиняя разрушения и гибель людей, находящихся в прибрежной зоне. В зону затопления попало 450 тысяч человек. Жертвы среди военных и мирного населения оцениваются в 10-12 тысяч человек».

Прочитав это, украинский школьник решит, что это очередное преступление москалей, которые даже своих не жалеют. Однако тут, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Действительно среди погибших были военные, но не советские, а немецкие. Командир 6-го стрелкового полка 7-й танковой дивизии подполковник Хассо фон Мантойфель сообщает: «В результате взрыва плотины в Запорожье, по моим данным погибло около полутора тысяч немцев. Русские сумели сорвать наши планы по захвату электростанции». Точно такие же данные о потерях приводит и командующий 1-й танковой армией генерал-полковник Эвальд фон Клейст. Потери с советской стороны вероятно тоже были, но так как к тому времени все советские органы власти были уже эвакуированы, то подсчитывать их было некому. Так что цифра в 10-12 тысяч погибших скорее всего является тоже выдуманной.

В части «Оккупированные и оккупанты» оправдывается сотрудничество с нацистскими оккупантами тем, что это был «способ спасти жизнь близких людей, желание отомстить советской власти за все совершенные несправедливости, стремление возродить Украинскую державу». Дальше мы можем прочитать: «Военные потери заставили немцев пересмотреть свое отношение к национальным формированиям в составе вермахта. Накануне немецко-советской войны при участии украинцев были созданы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», позднее появились походные группы ОУН, самым многочисленным из которых был Буковинский курень. В 1943 году сформировалась добровольческая дивизия СС «Галичина» — подразделение в составе войск ваффен-СС Германии. В эти войсковые формирования вступали люди, которые надеялись создать зародыш украинского национального войска».

Тут авторы учебника не пишут, что батальоны «Роланд» и «Нахтигаль» были сформированы из бандеровцев, что противоречит их вышенаписанному утверждению о том, что Бандера опирался на собственные силы и не сотрудничал с Третьим Рейхом. Ложь и про надежду будущего преобразования этих подразделений в украинскую армию, так как для этого как минимум нужно украинское государство, а Гитлер его создавать не собирался и 1 августа 1941 года снова разделил Украину, присоединив ее западную часть к генерал-губернаторству на бывшей территории Польши, юго-западную часть отдал Румынии, а на оставшейся территории создал рейхскомиссариат «Украина» со столицей в Ровно. Между всеми частями были установлены границы.

Описываются в учебнике зверства немецких оккупантов в отношении советских военнопленных и евреев. Рассказывается и про трагедию Бабьего Яра, «где оккупанты по вторникам и пятницам расстреливали людей разных национальностей, прежде всего евреев (от 100 до 150 тысяч человек)», но не сообщают, что в расстрелах принимали участие бойцы Буковинского и Киевского куреней ОУН(м).

Следующий параграф называется «Движение сопротивления на украинских землях» и начинается он правдивым признанием: «После отступления Красной Армии, отпор оккупантам на территории Украины осуществляли партизаны и подпольщики. Среди них были в том числе и те, кто поддерживал советскую власть и мечтал о ее восстановлении. Они воевали против нацистов. В тоже время националистически настроенные подпольщики мечтали о построении независимой Украинской державы. Вначале они боролись против Советской власти, а с нацистами пробовали сотрудничать. Например, весной 1941 года в составе вермахта были созданы батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» численностью по 500-600 бойцов каждый. Вслед за немецкими войсками двигались походные группы, организованные мельниковцами и бандеровцами, которые агитировали население за самостоятельность Украины и способствовали вхождению украинцев в органы местной власти и полицию. К примеру, член ОУН(м) Владимир Багазий был бургомистром Киевской городской управы в октябре 1941-феврале 1942 года. За саботаж распоряжений оккупационной военной администрации и назначение в управу национально сознательных кадров его расстреляли в Бабьем Яру».

Это, очевидно, самое важное место во всем учебнике — его авторы признают, что как минимум в начале войны все новые герои современной Украины были гитлеровскими пособниками. Интересно, что во всем учебнике нет даже упоминаний о том, что между бандеровцами и мельниковцами всю войну происходили вооруженные стычки и взаимные убийства, в том числе и между походными группами, так как каждая группа стремилась первой войти в населенный пункт и поставить там своих людей в марионеточную власть. В результате этого погибло как минимум в 3,5 раза больше оуновцев, чем их расстреляли советские органы в предвоенный период, о чем в учебнике напоминают постоянно.

Что касается Владимира Багазия, то его бывший заместитель и преемник на посту бургомистра Киева Леонтий Форостовский утверждал, что он был казнен не за саботаж и назначение на работу националистов, а за присвоение имущества расстрелянных евреев, махинации с их квартирами и обычные коррупцию и воровство. Помогали ему в этом его старший сын Игорь, который был расстрелян вместе с отцом и группа мельниковцев в которую входила и героиня современной Украины Елена Телига. В ее биографии учебнике говорится, что она выпускала в оккупированном Киеве журнал «Литавры» и была расстреляна немцами вместе с группой оуновцев в Бабьем Яре, при этом причина расстрела не указана. По словам Форостовского арестовали ее за присвоение средств, выделенных на журнал, при этом ее не расстреляли, а она покончила жизнь самоубийством в камере и захоронена она была не в Бабьем Яру, а на Лукьяновском кладбище. Все это не помешало нынешним властям Киева установить в качестве памятника ей большой крест в Бабьем Яру. Интересно, что Форостовский и первый бургомистр Киева Александр Оглобин, указавший немцам Бабий Яр в качестве подходящего места для массовых казней, после войны поселились в США, где на страницах эмигрантской прессы лили слезы о «тяжкой доли киевлян, страдающих под советской оккупацией».

По поводу смерти Елены Телиги и ее соратников в феврале 1942 года в учебнике написано: «С этого момента ОУН перестала рассматривать Германию как союзника и начала подготовку к борьбе против оккупантов». Тут снова признание того, что по крайней мере до февраля 1942 года ОУН была союзницей нацистов и обратите внимание: она не начала борьбу против оккупантов, а начала подготовку к ней, а это, как говорят на Украине, две большие разницы. Жалко, что нигде не написано когда закончилась подготовка и началась борьба. Случайно не в мае 1945 года?

Дальше читаем в этой же части учебника:

«Важным событием украинского национально-освободительного движения стал созыв 30 июня 1941 года во Львове по инициативе ОУН(б) Украинских национальных соборов. Было создано правительство — Украинское государственное управление. Возглавил его Ярослав Стецько, который в этот же день обнародовал Акт восстановления Украинского государства. Нацисты осудили такую черезмерную активность бандеровцев и вскоре распустили правительство».

Тут авторы учебника «пропустили» рассказать о еще одном событии, произошедшем во Львове в этот же день — еврейском погроме, стоивший жизни более 4000 людей. При этом о расстреле заключенных во Львовских тюрьмах накануне его захвата нацистами рассказано достаточно подробно. Такая «забывчивость» очевидно объясняется тем, что в массовых убийствах евреев вместе с оуновцами принимали участие и бойцы батальона «Нахтигаль», где заместителем командира был второй по значимости герой современной Украины — Роман Шухевич. Позже батальон участвовал в расстрелах евреев и в Винницкой области. В биографии Шухевича в учебнике умолчали и о том, что позже он был заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта, который прославился массовыми убийствами жителей Белоруссии.

Что касается акта, то авторы учебника снова врут и назывался он Акт провозглашения Украинского государства, а не восстановления. Дело в том, что бандеровцы не хотели лишний раз напоминать об эпизодически существовавших государствах их политических конкурентов — петлюровцев и гетманцев. В приведенном в учебнике первом пункте акта слово «создание» также заменено на «восстановление», так обманывают школьников в угоду современной политике. Разумеется в учебнике не приведен последний пункт акта: «Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создаётся на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всём мире».

Дальше в учебнике рассказывается о Тарасе Бульбе с настоящей фамилией Боровец, который подчинялся правительству УНР в изгнании и создал партизанский отряд в 3-4 тысячи человек. Признается его сотрудничество с немцами, которые назначили его комендантом полиции Сарненского района, а вот про то, что в итоге его отряд разгромили бандеровцы и убили его жену — не сообщается. Сохранилась его фотография, где он встречает немцев у триумфальной арки на которой написано: «Свобода — Украине, смерть — Москве» и «Да здравствует немецкая армия».

Продолжает галерею «героев освободительного движения» Украинская повстанческая армия (УПА1) (организация запрещена в России): «Эта армия действовала в основном на Волыни и Галиции. В 1943 году ее возглавил Роман Шухевич (псевдоним Тарас Чупринка). Лишь за два года существования к УПА присоединились 30-40 тысяч человек. Врагами украинцев деятели УПА считали коммунистов, нацистов, поляков. Причиной обострения польско-украинских отношений стали массовые убийства украинцев, которые осуществила Армия Крайова. Это была подпольная польская армия, руководство которой хотело восстановить довоенные польские границы. Ее жертвами стали жители Холмщины, Подляшья, Галичины и Волыни. Кровавая украино-польская борьба вследствие которой погибали не только солдаты, но и мирные жители, продолжалась до 1947 года».

Так авторы учебника оправдывают самое кровавое преступление УПА — Волынскую резню, даже не называя при этом эти два слова. А ведь за ними кроется мученическая смерть около 60 тысяч поляков, среди которых немало женщин и детей. Что касается Армии Крайовой, то она убила менее 3000 украинцев.

В следующей части учебника правда все до последней буквы, так как она посвящена советским партизанам. Здесь рассказывается о рельсовой войне, о Карпатском рейде партизанской бригады Сидора Ковпака, дается его биография. Указаны цифры немецких потерь в результате операций партизан. Авторы учебника сообщают: «С 1941 по 1945 год это движение объединяло свыше 180 тысяч партизан, треть из которых погибла», то есть они сами признают, что советских партизан было минимум в 4,5 раза больше, чем бандеровцев. Возникает вопрос: почему же тогда в разделе учебника о войне Советской армии и партизанам уделено менее 25% материала, а все остальное — ОУН? Очевидно потому, что в противном случае в сознании читающего война из немецко-советской превратится в Великую Отечественную.

Следующий параграф носит название «Боевые действия в 1942-1944 годах на территории Украины». Здесь упоминаются Сталинградская битва и битва на Курской дуге, подробно описано операция по изгнанию немцев из Киева, основные наступательные операции Советской армии на Украине. При этом здесь мы можем прочитать: «Во время форсирования Днепра и Киевской наступательной операции погибло 417 тысяч советских воинов, а с учетом черносвитников — не меньше 800 тысяч человек. Так «битва за Киев» стала одной из самых кровавых операций Второй мировой войны. Чорносвитниками называли пехотные подразделения Красной Армии, сформированные из местного населения оккупированных территорий сразу после их освобождения. Эти пехотинцы не имели ни надлежащей амуниции, ни оружия. По сути они были «пушечным мясом» при наступлении Красной Армии. Политруки и командиры оправдывали это преступление так: «Пока мы проливали кровь в борьбе с врагом вы отсиживались, поэтому теперь смойте вашей кровью вину оккупации. Даже немцы так не относились к славянам, которые воевали в подразделениях Третьего Рейха и которых они считали низшей расой».

Миф о таком сознательном истреблении украинцев родился около десяти лет назад. На самом деле еще 9 февраля 1942 года задолго до начала освобождения Украины вышел приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 089 «О призыве граждан на освобождаемых от оккупации территориях и о сформировании запасных полков». В нем констатируется, что «в связи с транспортными трудностями уже подготовленные для фронта большие массы пополнения очень часто задерживаются в пути, запаздывают и прибывают в действующие части несвоевременно» и в связи с этим приказывается военным советам армий призывать в свои ряды советских граждан с освобожденных ими территорий и тут же во 2 пункте приказа: «Во всех армиях незамедлительно сформировать запасные полки, которые и должны осуществлять практически отсев, призыв и боевую подготовку этих контингентов в полосе действия своих армий». Действительно бывали единичные случаи, когда под угрозой прорыва противником линии фронта в бой бросали последний резерв — запасные полки, где солдаты еще не успели получить обмундирование. Но в бой они всегда шли с оружием в руках. Безоружных в бой не бросали никогда. Это придумали американские кинематографисты и эту выдумку с радостью подхватили украинские историки-мифотворцы. Число солдат, погибших в домашней одежде минимально и страшно далеко от цифры в 383 тысячи, которую указывают авторы учебника. Да и любому нормальному человеку ясно, что люди это самый важный ресурс на фронте и сознательно уничтожать его преступление и глупость.

Заканчивается эта часть учебника такой фразой: «На смену немецким оккупантам приходили советские — более жестокие». Я мог бы привести сотни фактов, опровергающих эту клевету, но ограничусь одним: за время «советской оккупации» население Украины выросло с 31 362 000 человек на 1 января 1946 года до 51 623 500 на эту же дату 1991 года. А вот с приобретением ее независимости население уменьшилось на 10 миллионов человек и это без учета Крыма и Донбасса. Забавно, что по логике авторов учебника получается, что немецко-фашистская оккупация Украины была счастливой передышкой во время советской.

Дальше рассказывается о депортации крымских татар: «11 мая 1944 года Государственный комитет обороны в тайном постановлении обвинил весь крымско-татарский народ в сотрудничестве с оккупантами и массовом дезертирстве и принял решение выселить его с исторической родины». При этом авторы учебника нигде не пишут, что это обвинение было ложным, а значит очевидно согласны с ним. Тут же, на странице 240 учебника помещена фотография с надписью: «Депортация крымских татар 18-20 мая 1944 года». При этом на вагоне на фото отчетливо видна надпись «Б.Д.Ж.(Български державни железници — Болгарские государственные железные дороги) София», а на перроне стоит болгарский солдат в форме времен Первой мировой войны. Аккуратнее надо быть с фальсификацией, панове. Ведь среди школьников есть внимательные и умные.

В конце этой части сообщают: «В соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 12 ноября 2015 года депортация крымских татар 1944 года признана геноцидом, а 18 мая назначен Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Это трагедия не только Крыма, но и всей Украины». Вот только есть вопрос: Почему же Верховная Рада ждала 24 года после провозглашения независимости Украины, чтобы принять это постановление? Ответ на него известен каждому жителю Украины: до 2014 года ее властям было наплевать на крымских татар, как и на другие национальные меньшинства, а потом они стали заигрывать с ними в призрачной надежде, что те помогут им вернуть Крым.

Следующий параграф носит название «Цена Второй мировой войны», и, хотя его первая часть носит название «Украинцы в войсковых формированиях Объединенных Наций», в начале ее приводится оправдание для пособников гитлеровцев: «Во Второй мировой войне большинство украинцев воевали на стороне антигитлеровской коалиции, но часть по разным причинам поддержала Германию и ее союзников. Соответственно распространенной среди них была идея возможности создания украинского войска в составе вермахта. Украинские националисты видели в сотрудничестве с Германией возможность получения независимости Украины от СССР».

Дальше снова описывается боевая деятельность украинцев в Войске Польском, а про вступление их в польскую армию Андерса и в 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием Людвика Свободы написано, что «это было лучше, чем умирать в ГУЛАГе». Дальше упоминается, что в рядах Советской армии воевало 6 миллионов украинцев и следует подробный рассказ об участии украинцев в канадских подразделений в составе армии Британской империи и в армии США. С гордостью в учебнике пишут, что Майкл Стренк — один из шести солдат, запечатленный на фотографии поднятия американского флага на острове Иводзима (для США это как для нас фото поднятия советского флага над рейхстагом) был украинцем. На самом деле он был русином, родился на территории современной Словакии и вскоре пал в бою так и не успев получить гражданство США.

Рассказывая об участии украинцев в защите Франции и об их участии в Движении сопротивления, авторы пишут: «В августе 1944 года на сторону французских партизан перешли украинские подразделения курень имени И.Богуна и курень имени Т.Шевченко, расквартированные во Франции в составе 30-й пехотной дивизии СС». Тут не пишется о том, что разумеется никаких куреней в дивизии СС не было и украинские эсэсовцы так назвали себя уже после того как перебежали на сторону побеждающих. Партизанами они были всего восемь дней и именно они во время своей службы в 118-м батальоне шуцманшафта уничтожили мирное население деревни Хатынь. За время оккупации были созданы 71 украинских батальонов шуцманшафта, но в учебнике об этом ни слова. Подробнее об эсэсовцах, которых восхваляют авторы учебника можно прочитать в статье Федерального агентства новостей «Люди и события Второй мировой войны, о которых редко вспоминают».

В конце части говорится: «Еще одним партизанским отрядом командовал лейтенант Красной Армии Василий Порик, который сбежал из фашистского плена. За отважный поступок был удостоен званий Национальный герой Франции, Герой Советского Союза». Вот только звания «Национальный герой Франции» не существует. А заканчивается эта часть так: «Остались в мире миллионы могил украинцев, которые воевали по разным сторонам фронта. Наши земляки погибли, воюя за чужие интересы, но все они были сыновьями и дочерями порабощенной Украины».

Следующая часть носит название «Украинский вопрос на Ялтинских и Потсдамских конференциях. Окончание Второй мировой войны». На самом деле вопрос там был не украинский, а о западных границах СССР и они были признаны западными странами по состоянию на 22 июня 1941 года с небольшими уступками в сторону Польши. Авторы учебника признают, что благодаря действиям Красной Армии и правительства СССР в состав Украины была включена Закарпатская область по договору с Чехословакией от 29 июня 1945 года.

Описывая конец войны, авторы пишут о трижды Герое Советского Союза Иване Кожедубе, о лейтенанте Алексее Бересте, который был «одним из тех, кто установил знамя Победы над рейхстагом в Берлине». Последние предложения в этой части такие: «Согласно указу президента Украины с 2014 года 8 мая отмечается как День памяти и примирения. Летом 1945 года украинцы в составе советских войск приняли участие в разгроме Японии. 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» генерал-лейтенант Красной Армии украинец Кузьма Деревянко от имени СССР подписал Акт о капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война». Непонятно только примирение с кем празднуют в современной Украине 8 мая. С нацистами и их пособниками?

Часть под названием «Вклад украинского народа в победу над нацизмом» начинается с правдивой информации: «7 командующими фронтами и армиями и 200 генералов Красной армии были украинцами. Из 6 миллионов украинцев, которые в ней воевали, лишь половина вернулась домой». Однако тут же читаем: «Сотни тысяч украинцев боролись с нацизмом в Движении сопротивления, в частности через УПА за годы ее существования прошли 100 тысяч украинцев». Какое отношение имеет УПА к борьбе с нацизмом? Если даже в этом учебнике, который откровенно симпатизирует им, не приведено ни одного факта их боевых столкновений с немецкими войсками. Да и сами руководящие бандеровцы на своих конференциях заявляли: «Воюя с немцами, мы будем помогать Сталину». Специально изучал этот вопрос. Единственно удалось найти несколько случаев, когда бойцы УПА разоружали разгромленные Советской армии малочисленные остатки немецких подразделений и после этого отпускали немецких солдат идти на запад, были случаи грабежа немецких складов накануне их отступления. Зато имеются десятки задокументированных (в том числе и через немецкие источники) случаев получения УПА оружия от СС и вермахта и проведения совместных операций против советских партизан. Не забудем, что это бойцы УПА убили разведчика Николая Кузнецова и генерала Николая Ватутина. УПА это не борцы с нацизмом, а его составная часть.

Дальше рассказывается о материальных потерях Украины и, в частности, авторы пишут: «В Германию вывезли 33 тысячи самых ценных музейных экспонатов, 50 миллионов редких книг, свыше 5 тысяч рукописей, свыше 3 тысяч старопечатных книг и так далее. Тоже самое делала и Советская власть. Например, 3 ноября 1941 года советской диверсионной группой взорван главный храм Киево-Печерской лавры — Успенский собор XI века». Тут авторы просто продолжают дело доктора Йозефа Геббельса и повторяют его ложь. На самом деле собор взорвали сами немцы, что подтверждается по меньшей мере тремя фактами: они предварительно вывезли оттуда все ценное, направили киносъемку момента взрыва и представили иностранным журналистам три трупа «диверсантов», которые были одеты в красноармейскую форму, хотя с момента взятия Киева прошло уже полтора месяца.

Дальше следует биография дважды Героя Советского Союза Султана Амет-Хана. При этом он называется не советским, а крымско-татарским летчиком и сообщается, что его младший брат Имран был репрессирован за сотрудничество с немцами. А после этого мы видим таблицу, созданную по данным Украинского института национальной памяти, как следует из названия, в которой представлены пять самых пострадавших от войны стран. Украина там по людским потерям занимает третье место в мире после Китая и России. Самое оригинальное в таблице то, что только у Украины в число потерь в 10,4 миллиона человек включены и 2,4 миллиона нерожденных детей. Странно, что не развили этот «гениальный» метод подсчета дальше и вслед за нерожденными детьми не приплюсовали к потерям Украины и нерожденных внуков и правнуков, что позволило бы объявить ее самой пострадавшей во Второй мировой войне страной. Потери России объявлены в 14 миллионов человек.

Так как в 10-м классе украинские школьники изучают историю Украины только до 1945 года, то для того, чтобы узнать, чему учат их дальше, я прочитал учебник по истории 11-го класса того же самого коллектива авторов, к которому присоединился еще Игорь Гырыч.

«Клятые москали» снова восстанавливают Украину, а на ее западе их в благодарность убивают

Его первый раздел носит название «Украина в первое послевоенное десятилетие», а первый параграф — «Украина на международной арене», хотя правильнее было бы УССР. Из него можно узнать, что Украина одна из соучредителей ООН и что она в первое послевоенном десятилетии была представлена в 20 международных организациях и подписала 65 договоров с иностранными государствами. Тут можно прочитать: «Выход УССР на международную арену способствовал утверждению государственной символики республики». Авторы учебника очевидно не знали, что гербы и флаги имели все 16 тогдашних республик СССР вне зависимости от их успехов на международной арене.

Следующий параграф посвящен экономической ситуации в УССР. Тут авторы учебника пишут: «Сталинское руководство проигнорировало опыт восстановления экономического потенциала стран Европы и отказалось от американского плана помощи пострадавшим в войну (план Маршалла)». Между тем это была не помощь, а долгосрочный кредит, который предоставлялся только в обмен на выполнение американских требований. Так западноевропейские страны вынуждены были убрать из правительств коммунистов, резко сократить торговлю с восточноевропейскими странами и СССР и 20% кредита погашать поставками сырья. Например, Францию заставили отказаться от покупки польского угля по 12 долларов за тонну и вынудили покупать американский по 20 долларов за тонну. При этом значительную часть «помощи» составляли поставки продовольствия, которого у США был избыток. Западноевропейские экономисты до сих пор спорят был ли план Маршалла благом или злом, которое положило начало экономической зависимости Западной Европы от США. Если бы страны Восточной Европы и СССР приняли бы план Маршалла, то это привело бы к американскому вмешательству в их внутренние дела и скорее всего к гражданским войнам. Интересно, что США по этому плану «помогали» и таким «пострадавшим» в войну странам как Швейцария и Турция.

Как всегда находят авторы учебника и «преступления» Советской власти: «Тяжелым испытанием для жителей республики стал массовый голод в 1946-1947 годах, третий за два с половиной десятилетия большевистской власти на Украине. Главным его виновником стало сталинское руководство. Жертвами голода стал почти 1 миллион человек. Голод, который искусственно организовала власть, охватил все слои населения».

Не могут создатели истории для школьников отойти от мысли, что товарищ Сталин все-таки решил уничтожить украинский народ, но голодом он его травит почему-то с интервалом в 10-15 лет. Допустить мысль, что настоящими причинами голода стали природные факторы, послевоенная разруха и нехватка людей они не могут. Количество жертв снова завышено в сотни раз. Интересно, что авторы учебника все же признают, что власти выделили семенной кредит в пострадавшие районы.

Следующий параграф называется «Внутриполитическая ситуация в УССР. Репрессивные кампании Советской власти». Там можно прочитать: «Победа во Второй мировой войне, добытая ценою жертв и страданий, порождала в народе веру в лучшее будущее без массовых репрессий, голода, состояния всеобщей подозрительности в обществе. Эти настроения усиливались тем, что миллионы людей в силу разных обстоятельств смогли увидеть жизнь в так называемом буржуазном мире такой, какой она была на самом деле, а не нарисованной партийной пропагандой».

Очевидно авторы имеют ввиду 2,4 миллиона украинцев, угнанных на работу в Германию и Австрию с оккупированной территории. О том насколько им понравился увиденный там буржуазный мир свидетельствует такой факт: если первые месяцы на работу туда ехали добровольцы, то потом отправляли только принудительно и даже с помощью облав. Не забывают авторы написать про русских: «На 1 января 1946 года численность КП(б)У насчитывала 320 тысяч членов. Ее численность неуклонно возрастала в основном за счет украинцев. Однако руководили партией в эти годы русские: до 1949 года — Никита Хрущев, а в 1949-1953 годах — Леонид Мельников».

Если не считать расстрела лидеров «Еврейского антифашистского комитета» (хотя там все события происходили в Москве, а не на Украине), никакие репрессивные кампании в параграфе не описаны, вопреки названию. Нельзя же считать репрессиями увольнение евреев из образовательных и научных учреждений или принудительное членство в творческих союзах представителей интеллигенции. В итоге авторы учебника пишут: «Большинство населения все таки сберегло оптимизм и веру в Советскую власть».

Дальше следует параграф «Советизация Западной Украины». В предыдущем учебнике было описано как СССР в 1939 году освободил население Западной Украине от польского гнета, начал развивать там промышленность и украинскую культуру. В благодарность местное население стреляло в спину советским солдат в 1941 году и массово записывалось в дивизию СС «Галичина». В 1944 году Советская армия снова освободила Украину, на этот раз от немецкой оккупации. О том, что было дальше написано в учебнике: «Индустриализация (Западной Украины) предвидела развитие традиционных нефтегазовой, продовольственной и деревообрабатывающей отраслей создание новых, таких как машиностроительная, металлообрабатывающая, электротехническая. В Дрогобычской области на открытых тогда газовых месторождениях соорудили самый большой тогда в СССР и Европе магистральный газопровод Дашава-Киев (1946 год). На территориях Волынской и Львовской областей были разведаны новые месторождения каменного угля, что обусловило строительство угольных шахт. Открытие промышленных запасов самородной серы у селения Роздил на Львовщине положило начало строительству горно-химического комбината. В крупный промышленный центр в начале 1950-х годов превратился город Львов, где заработали заводы электроприборов и электроламп, телеграфно-телефонной аппаратуры, автопогрузчиков, сельскохозяйственных машин. Зарождались государственные швейная и химическая промышленности. Формировалась сеть промышленной и сельскохозяйственной кооперации».

Все это строилось в крайне тяжелое для СССР время, когда в руинах стояли заводы и фабрики Центральной и Восточной Украины и западных областей России. В Галичину в 1947-50 годах было направлено с востока Украины 19 тысяч специалистов сельского хозяйства, но об этом в учебнике не пишут. Умалчивают там и то, что значительная часть населения Галичины была неграмотной. Правда ниже там написано: «В западных областях Украины в течение первых послевоенных лет было построено свыше 1660 школ, в которых учились 500 тысяч учеников. Кадровые вопросы решались сложно. Местных педагогов заставили пройти курсы идеологической переподготовки. Одновременно более 35 тысяч учителей направили в этот регион из восточных областей. В 1953 году был осуществлен переход к обязательному 7-летнему образованию». Многие из присланных учителей были убиты местными бандеровцами, но этого в учебнике нет.

Зато в части параграфа «Украинское освободительное движение 1944–1950-х годов» пишут о том как снова «отблагодарило» СССР местное население: «ОУН поставило задачу помешать Советской власти закрепиться на Украине. УПА развернула вооруженную борьбу против власти и ее регулярных войск, ее сопротивление было масштабным и напряженным. Руководителем вооруженный борьбы УПА был главнокомандующий этой армии генерал Роман Шухевич. Общее руководство ОУН осуществлял из-за границы Степан Бандера». Интересно, когда Шухевич успел стать генералом? У немцев в карательном подразделении он дослужился до капитана, а после этого ни в какой армии не служил, бегая по лесам. Дальше следует много высокопарных слов о борьбе бандеровцев, но полностью отсутствует конкретика: ни указано ни одно место боя или диверсии УПА, отсутствуют данные о врагах, уничтоженных УПА и о ее потерях. Наверное потому, что во всех боевых столкновениях с подразделениями Советской армии, НКВД-МВД и НКГБ-МГБ бандеровцы неизбежно терпели поражения, да и цифры говорят против них. По данным МВД УССР в 1944-56 годах на территории западных областей Украины бандеровцы совершили 14 424 вооруженные акции, в том числе 4904 теракта, 195 диверсий, 645 нападений на представителей советской власти и председателей колхозов. Жертвами повстанцев стали 30 676 человек, среди них: 687 сотрудников НКГБ-МГБ; 1 864 сотрудника НКВД-МВД; 3 199 военнослужащих внутренних, приграничных и вооружённых сил; 2 590 бойцов истребительных батальонов; 2 732 представителя органов советской власти разных уровней, 251 партийный работник, 207 комсомольских работников, 314 председателей колхозов, 15 355 колхозников и крестьян, 676 рабочих, 1 931 представитель интеллигенции, 860 детей, стариков и домохозяек. При этом по информации 4-го отдела МГБ УССР в 1944—1956 годах погибло 155 108 боевиков УПА и подпольщиков ОУН.

Впрочем, дальше цифры появляются: «В течение января-апреля 1946 года, обеспечив преимущество в живой силе и технике, войска НКВД провели широкомасштабную операцию под названием «Большая блокада». УПА потеряла почти 40% своего личного состава, но оружия не сложила. Ввиду неблагоприятного соотношения сил было принято решение о демобилизации отдельных отрядов повстанцев, выведении некоторой части бойцов в Западную Германию и Австрию через Словакию, реорганизации остатков УПА для ведения партизанской войны небольшими группами в 10-15 бойцов. За границу было отправлено около 50 тысяч человек, более 40 тысяч остановили сопротивление с расчетом на амнистию, что обещала власть».

Тут авторы учебника снова врут — за границу на Запад смогло прорваться всего два отряда бандеровцев численностью в несколько десятков человек. Если бы там было 50 тысяч человек, то появилась бы еще одна украинская армия — это ведь 10 дивизий по численности. Однако ничего такого и близко не было. Шел обратный процесс: ОУН поменяла хозяев и активно сотрудничала с британской и американской разведками. ЦРУ проводило операцию «Аэродинамик» и забрасывала на американских самолетах на Западную Украину не только оружие, но и подготовленных для разведывательно-диверсионной деятельности бандеровцев. Федеральное агентство новостей рассказало об этом в статье «Все средства хороши: как ЦРУ использовало эсэсовцев, кошек и ЛСД».

Крах бандеровщины в учебнике описан так: «После гибели Романа Шухевича во время вооруженного столкновения с оперативной группой в селе Белогорща в марте 1950 года повстанческое движение начало спадать, но вооруженное подполье продолжало борьбу. Однако чаша весов в этом трагическом противостоянии склонилась на сторону власти. На Волыни, окруженный в схроне, подорвался талантливый художник-график Нил Хасевич, который пошел в УПА, имея инвалидность. Его произведения демонстрировали участникам Генеральной ассамблеи ООН. Последний руководитель УПА Василий Кук был арестован в 1954 году. Некоторые группы продолжали борьбу до 1956 года».

Я не знаю был ли Хасевич талантливым художником, но то, что он был разносторонним сомнений нет. Он успел еще в 1940 году стать агентом немецкого СД, в 1941 году — нацистским судьей в родной Деражне, в 1942 году — выследить и выдать немцам пятерых поляков, которые работали на британскую разведку и были сброшены с парашютами. Он не только с радостью приговаривал к смерти, но и любил сам расстреливать евреев и поляков. Часто он наблюдал как пороли плетьми и шомполами крестьян, не выполнивших план хлебозаготовок для немецкой армии и делал зарисовки. И все это он сделал имея только правую ногу — левую ему отрезал поезд, когда ему было 13 лет. Сейчас он один из самых почитаемых на Украине «борцов за свободу», а полковника КГБ в отставке Бориса Стекляра, уничтожившего его с двумя телохранителями в схроне гранатой после отказа сдаться, пытались привлечь к уголовной ответственности.

23 мая 1954 года в схроне в Иваницком лесу во Львовской области был захвачен генерал-хорунжий Василий Кук, ставший главой УПА после того, как 5 марта 1950 года пристрелили предыдущего командующего — Романа Шухевича, скрывавшегося в подвале магазина села Белогорща. Шухевича выдала его связная, а Кука захватил и передал чекистам его собственный телохранитель. Генерал-хорунжий постоянно гордо называл УПА армией бессмертных, однако сам смерти боялся и, чтобы ее избежать, сразу же пошел на всестороннее сотрудничество с МГБ УССР. Он сообщил всю известную ему информацию и вскоре с УПА было покончено окончательно. В результате Василий Кук, чьи подчиненные к тому же убили в 1944 году советского разведчика Николая Кузнецова, провел в тюрьме всего 6 лет, а после освобождения работал в Институте истории Академии наук УССР, где писал научные труды, доказывающие, что «украинские националисты — кровавые убийцы и холуи американского империализма», а в разговорах называл их «подземными засранцами». Приветствовал он и расстрелы своих бывших ближайших подручных. После провозглашения независимости Украины снова поменял позицию на противоположную. Его похороны в 2007 году прошли на самом высоком государственном уровне, на них присутствовали около 100 тысяч человек.

О том насколько массовым было бандеровское движение на Западной Украине свидетельствует огромное количество проживающих там бывших боевиков УПА даже десятилетия спустя. По данным КГБ УССР в 1972 году в республике проживало 132 тысячи бывших участников ОУН-УПА, а в 1981 году — 75 тысяч. Для его ликвидации власти применили переселения и депортации, которые описаны в следующей части параграфа. В ней авторы учебника вначале осуждают обмен населения между СССР и Польшей в 1944-1946 годах, когда из Польши прибыло около 500 тысяч украинцев, а туда выехало более 800 тысяч поляков. Они делают вид, что не понимают какие проблемы были бы у сегодняшней Украины, если бы обмен не состоялся. К тому же авторы пишут, что это была депортация — принудительное переселение, а на самом деле она была добровольной. Однако затем была операция «Висла» по переселения отказавшихся ранее ехать в СССР украинцев с новой восточной границы Польши на западную. И хотя ею проводили власти Польши (там тоже зверствовали бандеровцы), авторы учебника все равно обвинили СССР в поддержке этой «этнической чистки украинского народа».

Не забыта и еще одна депортация: «21-26 октября 1947 года советское руководство провело операция «Запад» — насильственное выселение жителей Западной Украины, семьи которых подозревали в сотрудничестве с УПА. Из региона в Казахскую ССР и Сибирь депортировали свыше 78530 человек, среди которых 22928 детей. Во время транспортировки в товарных вагонах сотни из них умерли. Главная задача операции — ослабление освободительного движения в регионе». Тут авторы учебника явно снова лгут об умерших в пути: во-первых, названа крайне неопределенная цифра — «сотни», а во-вторых, в письме министра внутренних дел СССР Сергея Круглова на имя заместителя председателя Совета министров СССР Лаврентия Берия по итогам операции указывается, что все выселяемые прибыли к месту назначения. И выселяли тогда не «подозреваемых в сотрудничестве с УПА» — приказ министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова от 22 августа 1947 года №00430 носит название «О выселении семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении, активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины».

Дальше учебник сообщает: «Объектом преследования со стороны власти стала и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ). Она объединяла более 4 миллионов верующих и была духовной вдохновительницей освободительной борьбы, а следовательно духовным противником власти. Особое беспокойство сталинского режима вызывало ее подчинение папе римскому, что расценивалось как связь с западом. В марте 1946 года во Львове был созван Собор УГКЦ, который под натиском власти принял вердикт о разрыве Брестской унии 1596 года и подчинении УГКЦ российскому патриарху. Эти решения были приняты вопреки настроениям верующих».

Интересно, откуда авторы учебника знают, что «вопреки настроениям верующих»? Никаких протестов не было, массового оттока от этой церкви тоже. Что касается УГКЦ, то хотя они и упоминают ее тесные связи с террористами Бандеры, в тоже время совсем не осветили ее связи с немецкими нацистами. Так восхваляемый в этом и предыдущем учебнике митрополит Андрей Шептицкий поздравил Гитлера со взятием его войсками Киева и пожелал ему скорейшей победы. Правда потом — после освобождения Львова советскими войсками — он написал подобное восторженное письмо Сталину. Также УГКЦ передала в Фонд обороны СССР 100 тысяч рублей о чем сказано в учебнике, а до этого собирала теплые вещи для нацистских солдат о чем в учебнике не говорится.

Ниже дана биография приемника Шептицкого — Йосифа Слипого. Там снова пропущено, что он благословил создание дивизии СС «Галичина» и присутствовал на принятии ее солдатами-украинцами присяги на верность Гитлеру. В биографии снова наврали про советские зверства, написав: «В концлагерях СССР (оказывается были и такие!) провел 18 лет». На самом деле в исправительных заведениях он провел 13 лет при максимально облегченном режиме, иначе бы не дожил до 92 лет.

УГКЦ в 1943 году послала своих капелланов (военных священников) в дивизию СС «Галичина». Продолжая эту традицию, в наши дни возрожденная УГКЦ снова посылает капелланов в подразделения украинской армии, которые воюют с жителями Донбасса и собирает помощь для националистических батальонов.

Как Украина Крым от разорения «спасла»

Следующий раздел «Украина в условиях десталинизации» охватывает период до середины 1960-х годов. Начинается он, как ни странно, с описания внешнеполитических достижений Украины, хотя всем ясно, что в этот период она не была субъектом международного права и подавляющее большинство населения Земли и не догадывалось о ее существовании: «Украинская дипломатия имела определенные успехи на международной арене. Если в конце 1940-х годов Украина присоединилась к 20 международным организациям, то в конце 1950-х годов украинские представители принимали участие в деятельности уже 36 международных организаций. В 1960 году на XV сессии украинские представители инициировали принятие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. В то время, как Украина фактически сама была колонией и не имела права выйти из СССР. Формально УССР, которая находилась в составе СССР, входила в Организацию Варшавского договора (с 1955 года) как альтернативы НАТО в Европе».

Интересная логика у авторов учебника: воспевают успехи Украины на международной арене и тут же сообщают, что она колония и при этом врут — по Конституции СССР любая республика имела право выхода из него. Колонии не избирали депутатов в парламент метрополии, а у украинцев такое право было. Что касается членства УССР в Организации Варшавского договора, то если следовать этой логике, то любое советское село, аул и кишлак тоже в ней состояли.

Передача Крыма описывается так: «19 февраля 1954 года Верховный Совет СССР принял решения о передаче Крымской области от Российской Федерации к УССР. Это решение было закономерным, ведь связи Крыма и Украины имеют глубокие исторические корни. Правда, принимая его, Советская власть руководствовалась совсем другими мотивами. После депортации коренных народов Крыма жизнь на полуострове замерла. И хотя правительство поощряло переселение сюда русских, этот процесс шел медленно. Более того, отдельные переселенцы из-за отсутствия централизованного водоснабжения, незнания природно-климатических условий полуострова, недостатка хозяйственных навыков бежали из Крыма. Вхождение Крымского полуострова в состав Украинской ССР, которое происходило в условиях грандиозной пропагандистской кампании, на самом дели перекладывало на плечи Украины часть моральной ответственности за выселение с полуострова крымско-татарского населения и поручило УССР собственными силами возобновить на полуострове хозяйственную и культурную жизнь. При этом московский центр ничего не терял, ведь он и в дальнейшем целиком контролировал Украину».

Тут «глубокие исторически корни» связующие Крым и Украину не указаны явно по причине их отсутствия. Забавно читать, что если бы Крым не был украинским, то он был бы безлюдным, но еще веселее читать, что Крым это своеобразный хомут, повешенный русскими на шею Украины. Не пойму, почему они тогда так возмущаются тем, что он вернулся России в 2014 году?

В параграфе «Развертывание десталинизации» имеется отдельная часть «Участие украинцев в восстаниях в лагерях ГУЛАГа»: «¾ политических заключенных составляли украинцы, большинство из них были осуждены на 25 лет заключения. Такой вид наказания назывался «бандеровским стандартом», так как его применяли к людям, связанным с деятельностью ОУН и УПА. Проволочки власти с принятием решений, амнистия лишь отдельных категорий заключенных, жестокие условия содержания привели к волне восстаний в ГУЛАГ. Большинство этих выступлений связано с украинцами, репрессированными за участие в ОУН и УПА. Самые масштабные восстания произошли в Норильске (26 мая-4 августа 1953 года), Воркуте (19 июля-1 августа 1953 года), Кенгире (16 мая-24 июня 1954 года)».

А теперь правда. В ГУЛАГ не велся отдельный учет политических и уголовных заключенных и среди всех его обитателей украинцы на 1 января 1951 года составляли 20,02%. Срок в 25 лет имели не большинство бандеровцев, а абсолютное меньшинство. Все три указанных в учебнике восстания были не самыми масштабными, а единственными — других вообще не было. Да и эти были не восстаниями, а скорее забастовками с редкими вооруженными столкновениям с человеческими жертвами — восстания в лагерях не могут длиться месяцами.

Далее авторы учебника описывают процесс реабилитации и сообщают: «Правда не все категории репрессированных реабилитировали. Реабилитации не подлежали все репрессированные по обвинению в «украинском буржуазном национализме», обвиненные в коллаборационизме. Процесс реабилитации шел медленно, так как в органах безопасности, прокуратуре работало много тех, кто был причастен к массовым репрессиям, злоупотреблениям и беззакониям».

И на этой же 65 странице они, опровергая сами себя, публикуют отрывок из письма секретаря ЦК КПУ Николая Подгорного до ЦК КПСС от 25 сентября 1956 года: «Последнее время в западные области Украинской ССР вернулось из мест заключения и ссылки около 40 тысяч бывших бандитов, участников ОУН и униатских священников. Возвращение в западные области Украины ранее осужденных участников националистических организаций нежелательно, так как в этих областях вооруженные банды и организованное подполье ОУН были окончательно ликвидированы лишь в конце 1955 года».

Как видите гуманизм Советской власти не знал границ, но в учебнике все равно везде пишут о «кровавых репрессиях советской оккупации». Кстати, коллаборационистов — украинских эсэсовцев, сжигавших жителей польских деревень, бойцов полицейских батальонов шуцманшафта, сжигавших жителей белорусских деревень — о которых тоже скорбят авторы учебника, реабилитировали еще раньше — в 1955 году. Тогда же освободили и всех военнопленных, независимо от срока приговора за совершенные военные преступления.

Стоит ли после этого удивляться тому, что на Западной Украине появились диссидентские организации о которых с восторгом пишут авторы учебника: «На протяжении 1957-1958 годов в Станиславе (сейчас — Ивано-Франковск) действовала Объединенная партия освобождения Украины. Эта подпольная организация занималась чисто агитационной работой, имея цель подготовить украинское общество к борьбе за суверенную национальную державу — УНР. Образцом для подражания считала деятельность ОУН и УПА. Решением суда активисты были лишены свободы сроком от 2 до 10 лет».

Только в учебнике не сказано, что активистов было выявлено 28, а под суд пошли только 8.

«Активно действовал во Львове в 1956-1959 годах Украинский национальный комитет, созданный по инициативе молодых рабочих Богдана Грицини и Ивана Коваля. В нем состояли более 50 человек. Все они мечтали о полной национальной независимости Украины. Его члены даже соорудили в лесу возле Львова подпольную типографию. Согласно решению суда Богдана Грицину и Ивана Коваля расстреляли. Другие участники получили от 5 до 15 лет лишения свободы».

На самом деле в комитете состояло 170 человек, из которых осуждено было только 20, причем среди них были члены ОУН и УПА, совершавшие покушения.

«В 1959 году во Львове был создан Украинский рабоче-крестьянский союз. Эта организация объединяла около 30 человек. Ее основателем и идейным вдохновителем был юрист по образованию Левко Лукьяненко. В программе союза главной целью значился выход Украины из состава СССР правовыми методами, реализуя право, гарантированное Конституцией СССР (статья 17) и Конституцией УССР (статья 14)».

Здесь к уголовной ответственности было привлечено семь человек. В учебнике опубликована биография Лукьяненко. Начал он ее необычно для диссидента: отслужил девять лет лет в Советской армии, стал коммунистом, окончил юридический факультет Московского университета, начал работу в Радеховском райкоме КПСС во Львовской области. Не нашел я информацию почему он перестал быть партработником и стал работать адвокатом, параллельно создавая антисоветскую организацию. Зато я прочитал множество его интервью украинским СМИ (он дожил до 2018 года). В них он заявлял, что русские не славяне, а угро-фино-татарский народ и требовал запрета им и евреям занимать руководящие посты на Украине, а также запрета российских и еврейских СМИ, еще он требовал принятия закона о запрете межнациональных браков с депортацией из страны украинцев его нарушивших. Короче все, что угодно в лучших традициях Третьего Рейха. И этого человека все 26 лет, пока он находился в советских тюрьмах так называемая «демократическая общественность свободного мира» называла узником совести, борцом за свободу и демократию. Мало этого — его избирали четыре раза депутатом Верховной Рады, а в 2005 году ему было присвоено звание Герой Украины. Теперь его портрет помешен в учебник истории как пример для молодежи.

Как видите украинские диссиденты от бандеровцев отличались только тем, что поняли безнадежность вооруженной борьбы. К счастью их была только горстка и они не могли не то, что поднять соотечественников на борьбу, но даже и оставить заметный след в истории. Тем не менее в учебнике им уделено значительное место — надо же показать, что было хоть какое-то сопротивление, а иначе пришлось бы признавать очевидный факт, что люди на Украине были в целом довольны своей жизнью в составе СССР.

Следующая биография, представленная в учебнике — Сергея Королева. О космических успехах Украины написано так: «Под руководством главного конструктора СССР, украинца по происхождению, Сергея Королева в 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году в космос полетел первый человек. В следующем году в космос полетел первый украинский советский летчик-космонавт Павел Попович».

Русские оккупанты совершили очередные преступления на Украине — построили пять АЭС и затопили ее землю

Тот период, который в нашей стране называют застоем в украинском учебнике носит название «период системного кризиса советского строя» и в нем говорится: «Октябрьский (1964 года) пленум ЦК КПСС, который устранил от власти Никиту Хрущева, прошел под лозунгами преодоления волюнтаризма и субъективизма, приданию внутренней и внешней политики реализма и стабильности. Однако на практике произошел поворот в обратном направлении — от хрущевской либерализации к неосталинизму».

Дальше снова следует перечисление «достижений» несуществующего государства Украина на международной арене. Указывается множество построенных промышленных предприятий — такой своеобразный системный кризис. Отдельная часть посвящена двум первым секретарям ЦК КПУ Петру Шелесту и Владимиру Щербицкому.

О первом авторы учебника пишут с явной симпатией: «Пребывание Петра Шелеста на посту первого секретаря ЦК КПУ продолжалось в течение 1963-1972 годов, а характерной чертой этого периода стало утверждение автономного курса украинского руководства. Главной заботой Петра Шелеста были экономические интересы Украины, которые он отстаивал перед союзным центром, требуя для Украины большей роли в процессе планирования в СССР. Петр Шелест был активным сторонником принципа паритета по которому Украина должна получать от Советского Союза фонды, товары и услуги, что равнялись бы стоимости ее вклада в СССР. Еще откровеннее защищал глава партии языковые и культурные права украинцев. В его речах звучали призывы «как самое дорогое сокровище беречь прекрасный украинский язык». В 1965 году утвердили правила приема в вузы, по которым преимущества получали абитуриенты, которые хорошо владели украинским языком. Увеличили количество учебной литературы на украинском языке. В 1972 году его отстранили от поста в Киеве, обвинив в мягкости к украинскому национализму и попустительстве экономическому местничеству».

Тут хочется спросить авторов: если бы принцип паритета распространился на все республики СССР, то откуда бы союзный центр брал средства на содержание армии, освоение космоса, фундаментальные научные исследования? А предоставление украинцам преимущества при поступление в ВУЗы являлось нарушением статей конституций СССР и УССР о равноправии всех народов.

Совсем по-другому описан Владимир Щербицкий: «Однозначная поддержка Владимиром Щербицким линии кремлевского руководства в отношении Украины дала новый импульс политики русификации в УССР. Украинский язык стал исчезать из официального употребления. Курс на русификацию политической жизни значительно ускорился в феврале 1976, когда лидер украинских коммунистов огласил отчетный доклад на XXV съезде КПУ на русском языке. Он также поддерживал политику подчинения украинской экономики центру, а кроме того выступал за жесткое и бескомпромиссное удушение политики диссидентского движения».

Далее в учебнике даются подробные биографии обоих партийных руководителей. Если в предыдущем учебники все биографии были одинаковыми, как Степана Бандеры, так и Сидора Ковпака, который громил его сторонников, то во втором учебнике биографии тех кому симпатизируют авторы идут под рубрикой «С Украиной в сердце», а биографии врагом украинского народа (по их мнению) — под рубрикой «Неукраинская Украина». Как ни странно Петр Шелест все равно отнесен во вторую рубрику. Отдельно в учебнике даны биографии первых пяти украинских президентов. Хотя о победе Владимира Зеленского на президентских выборах в учебнике говорится, но его биографии там нет.

Целых два параграфа посвящены антисоветскому движению на Украине в годы застоя. Снова перечисляют микроскопические группы, с гордостью сообщают, что они создали так называемый «самиздат» для производства антисоветской и антирусской литературы, но не пишут, что оборудование и деньги для этого они как правило получали от спецслужб западноевропейских стран и США. Кроме агитации было несколько вывешиваний украинских флагов и три самосожжения. Два из них совершили бывшие бандеровцы и один из них — Николай Бериславский остался жив. Авторы учебника вначале пишут: «Диссидентское движение показало наличие кризисных явлений в советском строе, способствовало расшатыванию советской тоталитарной системы», а ниже сами признают: «В начале 1980-х годов власти удалось нейтрализовать диссидентское движение».

Потом следует параграф «Экономическая ситуация в УССР» и тут мы узнаем о новых преступлениях оккупантов: «В течение короткого времени на Украине без надлежащего обоснования, расчетов, учета геологических особенностей местности по старым и несовершенным технологиям было сооружено пять атомных электростанций. Центральные министерства довели их концентрацию в УССР до опасного уровня. Необходимости в этом, с учетом потребностей хозяйства республики, не было. На Украине вырабатывали пятую часть общесоюзного объема электроэнергии, значительную часть которой передавали соседним республикам, а также экспортировали. Вырученными за ее продажу средствами распоряжались тоже центральные ведомства».

Если АЭС опасны и бесполезны для Украины, то почему же тогда за 29 лет независимости была закрыта только одна АЭС — Чернобыльская, да и то из-за аварии на ней? Более того, на АЭС, давно выработавших свой ресурс, постоянно продлевают сроки эксплуатации реакторов, действительно создавая опасную ситуацию. На Украине 12 из 15 реакторов были введены еще во времена СССР, а энергоблоки № 1 и 2 Ровенской АЭС еще в 1980 и 1981 годах. Это не помешало продлить срок их эксплуатации до 2030 и 2031 годов. Подробнее об этом в статье Федерального агентства новостей «Удастся ли избежать новой катастрофы на украинских АЭС».

Дальше идет описание других «преступлений русских оккупантов на Украине»: «Ускоренными темпами уничтожали основное богатство Украины — ее земли. Часть самых лучших почв была затоплена «искусственными морями», созданными на Днепре и других реках Украины. Не совсем удачно провели мелиоративные работы, некоторые земли запустили из-за эрозии. Власть продолжала политику ликвидации так называемых малоперспективных населенных пунктов, переселяя хуторян, жителей малых сел в центральные усадьбы колхозов и совхозов. В результате на месте цветущих сел возникали пустыри и руины».

При этом о том, что благодаря искусственным морям Днепр стал полностью судоходным на территории Украины и появились гидроэлектростанции в учебнике не пишут, как и не объясняют там почему же тогда в независимой Украине не ликвидированы последствия этих «преступлений».

В следующих двух частях учебника авторы впервые освещают вопросы демографии и вопреки очевидным успехам УССР в этой сфере находят негатив: «По переписи населения 1979 года общая численность жителей республике составила 49,6 миллиона человек. Демографы считают такой прирост недостаточным. В 1979 году на Украине впервые возникло неприятное социально-демографическое явление — депопуляция, то есть превышение смертности над рождаемостью в расчете на 1000 человек». При этом даже по украинским данным население республики таинственным образом росло до 1993 года, а затем стало неуклонно уменьшаться.

Ужасные последствия Чернобыля и независимость

Следующий раздел учебника носит название «Восстановление независимости Украины». Здесь так своеобразно описывается катастрофа на Чернобыльской АЭС, что приведем это описание целиком: «26 апреля 1986 года взорвался реактор Чернобыльской АЭС, расположенной в 130 километрах от города Киева. Мощная радиоактивная волна накрыла окрестности Чернобыля, а потом расширилась на земли Белоруссии, Польши и Скандинавии. Над светом нависло то, чего он больше всего боялся — ядерная катастрофа. В привычной для себя манере власть вначале пыталась скрыть событие. Когда же выяснилось, что сделать это невозможно, СССР признал факт катастрофы и обратился к западным специалистам за помощью. Благодаря смельчакам и инженерам пылающий реактор погасили, закрыв его в гигантском бетонном саркофаге. Катастрофа причинила ужасные последствия: много людей погибло, было госпитализировано, десятки тысяч покинули жилье, часто навсегда. В зону обязательного выселения попали 92 населенных пункта. Экологические последствия Чернобыля и сегодня не поддаются точной оценке. Разрушительное воздействие радионуклидов на генофонд народа будет продолжаться еще многие годы».

Оказывается не 600 тысяч советских людей, в том числе и военнослужащие Советской армии, ликвидировали последствия этой катастрофы, а какие-то безымянные смелые западные специалисты. Во всяком случае такое впечатление сложится у школьников, которые впервые узнают об аварии из этого учебника. Также они решат, что в Польше и Скандинавии есть районы радиоактивного заражения. Катастрофа действительно причинила ужасные последствия, но большая их часть пришлось не на Украину, а на Белоруссию, но авторы учебника об этом умалчивают.

В части, посвященной международной политике в период перестройки читаем: «Руководители западных стран приветствовали смену советской внешней политики, но распад СССР не входил в их планы. Об этом откровенно заявил президент США Джордж Буш, который в начале августа 1991 года высказался в Киеве в поддержку нового союзного договора, который должен был разрешить внутриполитическую ситуацию в СССР путем определенных уступок союзным республикам. Такой позиции придерживалась и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер».

Можно привести сотни примеров, опровергающих эту очевидную ложь, но я приведу только один: в ноябре 1991 года накануне референдума о независимости Украины тот самый Джордж Буш заявил, что в случае его положительного итога США сразу же признают Украину как суверенное государство и тем самым существенно повлиял на результат референдума, ставшего одним из важнейших шагов в процессе развала СССР.

Дальше следуют рассказ о ходе перестройки на Украине: появление неформальных организаций и независимых СМИ, финансируемых Западом (в учебнике этого разумеется нет), первые альтернативные выборы, многопартийность. Интересно, что тут единственный раз хорошо пишут о русском. Этой «чести» удостоился Борис Ельцин в опубликованном здесь отрывке из воспоминаний Леонида Кравчука — первого секретаря ЦК КПУ и первого президента Украины: «Главою Верховной Рады избрали меня. Тогда я еще больше и глубже стал чувствовать, как неумолимо и стремительно меняется положение, как все сильнее проявляется в Союзе действие центробежных сил. Новый мощный толчок этим процессам дал парламент Российской Федерации, выбравший своим руководителем Бориса Ельцина и принявший 12 июня 1990 года Декларацию о государственном суверенитете России. Это был красноречивый пример для других республик, ведь в бывшем СССР нас воспитывали и ориентировали равняться на «старшего брата». Украинские депутаты последовали этому примеру 16 июля: в этот день большинством голосов был принят исключительно важный на пути к нашей независимости документ — Декларация о государственном суверенитете Украины».

В учебнике описывается и попытка государственного переворота 19-21 августа 1991 года. Как известно, тогда на Украине по телевидению выступил Леонид Кравчук с такой хитрой речью, что ее можно было считать и поддержкой переворота и в тоже время и протестом против него. Разумеется после провала переворота он настаивал на втором варианте. В учебнике это описано, также как и дальнейшее: «24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Тем самым был положен конец юридическому существованию УССР. На геополитической карте мира появилась новая суверенная держава — Украина. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум на который был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?». В референдуме приняло участие 84,18% населения Украины. В поддержку акта проголосовало 90,32%».

В первый же день своего существования Украина начала нарушать демократию и права национальных меньшинств, которым обещала равноправие. Были проигнорированы результаты состоявшегося в этот же день законного референдума в Закарпатской области, где 78% поддержало предоставление ей статуса самоуправляемой территории. Об этом в учебнике ни слова. Если посмотреть на результаты голосования по всей территории Украины, то видно, что почти три четверти живущих там поверили в сказки о том, что Украина кормит Россию и что через пять лет они будут жить как в Германии. Точно также как сейчас многие из них верят в то, что их страна уже седьмой год воюет с Россией и даже надеются ее победить.

Украина на двух стульях и выборы в три тура

Очередной раздел назван «Становление Украины как независимого государства». Тут авторы учебника признаются: «Представители партии власти пытались до 2004 года, да и в 2010-2013 годах, усидеть на двух стульях: с одной стороны — провозглашали свою ориентацию на Европу, с другой — хотели сохранить свой евроазиатский статус времен СССР». Они используют выражение «евроазиатский статус времен СССР» для обозначения той помощи, которую получала Украина от России в Советском Союзе, да и продолжила получать после провозглашения независимости в виде низких цен и льготных условий в двухсторонней торговле. Открыто они об этом написать не могут, так как в предыдущих разделах писали противоположное — о грабеже Украины со стороны России.

Один из параграфов называется «Развитие экономики», хотя ни о каком развитии там речи не идет. В предыдущих разделах авторы учебника постоянно критиковали экономические условия существования УССР в СССР и не находили там ничего хорошего. Сейчас вдруг «вспомнили»: «Негативно отразился на положении промышленности энергетический кризис. Главная его причина — уменьшение поставок энергоносителей из России и расчет за них по мировым ценам к чему Украина не была готова. Отечественная промышленность была энергозатратной и в советское время основывалась на низких ценах на энергоносители». Оказывается «клятые москали» не только «грабили Украину», но и дешевые энергоносители давали взамен.

Названы тут и другие «достижения развития»: «Объем продукции металлургии в первой половине 1990-х годов снизился на 30%. В 1993 году уровень инфляции на Украине был самым высоким в мире. Выход Украины на мировой рынок показал полную невозможность украинских предприятий выдержать конкуренцию из-за нехватки современного менеджмента и технической отсталости. Спецификой украинской приватизации были ее непрозрачность и подковерность. Украинские товары имели сбыт в основном в странах СНГ, не развивались наукоемкие отрасли производства. Не произошло позитивных сдвигов в жизни простого украинца. Движение вперед не чувствовалось».

Как мы помним, авторы учебника возмущались тем, что население в УССР росло медленно. Сейчас же они пишут: «В 1993 году на Украине проживало 52,2 миллиона человек, а в 2000 году — уже 49,5 миллиона человек. Определяющими причинами эмиграции работоспособного населения стали: неудовлетворительное материальное положение населения, безработица, невозможность честно зарабатывать деньги. География эмиграционных потоков украинцев была широкой: постоянно росла трудовая эмиграция в Россию, страны Европы».

Следующий параграф посвящен Оранжевой революции про которую мы можем прочитать: «Очередное обострение внутриполитической ситуации на Украине было связано с президентскими выборами 2004 года. 22 ноября 2004 года на Майдане Незалежности в центре Киева начались акции гражданского неповиновения. Поводом стали откровенные фальсификации в ходе выборов: нарушения в ходе голосования и подсчета голосов. Вопреки результатам екзит-полов, которые свидетельствовали о победе во втором туре выборов главы блока «Наша Украина» Виктора Ющенко, Центральная избирательная комиссия отдала победу его конкуренту — представителю партии власти — Виктору Януковичу — премьер-министру Украины. Для защиты голосов и демократии в Киев съехались сотни тысяч людей. Было назначено повторное голосование второго тура, которое состоялось 26 декабря 2004 года. На нем победил Виктор Ющенко».

Те, кого авторы учебника называют защитниками демократии, фактически устроили издевательство над ней и над здравым смыслом, устроив выборы в три тура. Выборы не могут быть полузаконными, когда первый тур объявляют честным, а второй — нет. Не сомневаюсь, что если бы Ющенко не победил в третьем туре, то устроили бы четвертый. При этом никакого протеста все это у западных стран не вызвало. В том числе и у той страны, которая объявляет себя главной защитницей демократии.

«Ще не вмерла Украина...»?

Последний раздел учебника назван «Создание новой Украины», хотя речь в нем идет в основном об абсолютно противоположном процессе. Вначале описывается президентство Виктора Ющенко: «Почти сразу после выборов начались проблемы и интриги в команде президента, ее покидали один за другим люди майдана. Постоянные конфликты сопровождали отношения между двумя лидерами Оранжевой революции — президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Все это негативно влияло на работу государственного аппарата. Отсутствие успехов в экономической сфере привели к проигрышу партий национально-демократического направления на парламентских выборах 2007 года. Победу в очередной раз одержала «партия власти». Пост премьер-министра занял снова Виктор Янукович. На выборах 2010 года он был избран президентом Украины».

Судя по тому, что в учебнике упоминается победа Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года, то и учебник был написан не раньше, а значит, его авторы знали, что президентство Януковича было вершиной развития независимой Украины и за пять лет после его свержения к экономическим показателям его правления страна так и не смогла вернуться. Тем не менее о Януковиче в учебнике нет ни одного хорошего слова. Время его руководства Украиной описывается так: «Ценности советского прошлого стали доминантными в культурной жизни. В 2012 году Верховной Радой был принят закон «Об основах государственной языковой политики», который, при неизменности признания украинского языка как государственного на Украине, существенно расширял использование региональных языков, если количество носителей этих языков не меньше 10% от населения региона. Закон вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе. Авторов закона обвиняли во внедрении политики русификации. 28-29 ноября 2013 года на Саммит глав государств в Вильнюсе Виктор Янукович отказался подписывать соглашение с Евросоюзом, что вызвало бурную негативную реакцию как на Западе, так и на Украине. Общество ощутило, что Виктор Янукович хочет навсегда оставить Украине в орбите российских интересов и национальной идеи. Ответом народа стал Евромайдан — так назвали патриотические протестные акции на Украине против коррупции, произвола правоохранительных органов, а также в поддержку европейского вектора во внешней политике Украины».

Прошедшие годы показали, что Янукович был абсолютно прав, отказавшись от подписания соглашения, так как ничего кроме огромных убытков экономике Украине оно не принесло. Это косвенно признают и авторы учебника, описывая развал хозяйства страны после подписания соглашения в последующих параграфах. Евромайдан был не ответом народа, а акцией организованной и финансируемой украинскими олигархами, в чем они и сами признались.

В следующей части «Евромайдан. Революция достоинства.» авторы не жалеют высокопарных слов и вранья: «Евромайдан продемонстрировал рождение нового украинского человека, который уже не хотел возвращаться в духовное рабство тоталитаризма. Многократные попытки разогнать майдан силой не удались. Даже доставка в Киев почти всего подразделения милиции особого назначения «Беркут» (около 8 тысяч человек) из других областей Украины не дала результата. Майдан превратился в своеобразную крепость, окруженную баррикадами. Народ демонстрировал чудеса самоорганизации. Были организованы питание и горячие напитки, лекарства, места для ночлега, собирали деньги для нужд манифестантов. Чтобы остановить спецназовцев майдановцы жгли шины, «Беркут» начал использовать нелетальное оружие, а потом и стрелять на поражение. Первыми погибшими были армянин из Днепропетровской области Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. Решающими для революции стали три дня — с 18 по 20 февраля 2014 года, когда во время противостояния на улицах Грушевского, Институтской и других от пуль снайперов спецназа погибло более ста протестующих, которых сразу назвали Небесной сотней. В ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович с ближайшим окружением покинул страну. 22 февраля Верховная Рада своим постановлением отстранила его от власти. Главою Верховной Рады избран Александр Турчинов, который постановлением парламента исполнял также обязанности президента. Евромайдан, а потом и революция достоинства были одними из самых масштабных событий в новейшей истории Украины и логичным продолжением отстаивания прав человека и гражданина. Народ продемонстрировал свои единство, европейскость, достоинство и стремление к свободе. Люди создавали свою державу».

А правда выглядит так: бойцы «Беркута» никогда не применяли огнестрельное оружие против протестующих и даже не имели его при себе на майдане. Экспертиза установила, что Нигоян и Жизневский были убиты картечью из охотничьих ружей, которых разумеется на вооружении украинской полиции и спецназа никогда не было. Уже после государственного переворота в 2015 году это подтвердил новый генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Точно также снайпера, убивавшие на улицах, были не из спецназа, а с Западной Украины и Грузии и были наняты организаторами Евромайдана для активизации действий возмущенных майдановцев. Убивали они не только протестующих, но и спецназовцев. Поэтому и расследование этого формально продолжается уже седьмой год и никогда не будет закончено, хотя имеется множество доказательств и даже признаний.

Народ никаких чудес самоорганизации не демонстрировал, так как все необходимое на площадь Независимости доставляли централизованно, а оплачивали все это олигархи, в том числе Петр Порошенко, который в итоге и стал следующим президентом Украины и многократно увеличил свое состояние. Более того, туда завозили и наркотики и в результате многие из представителей «нового украинского человека» «сели на иглу». Авторы учебника сами сообщают, что действия Верховной Рады по отстранению от власти Януковича и назначению на его место Турчинова были незаконны, так как на следующей 228 странице пишут: «В связи с революцией достоинства утратил свою легитимность парламент Украины». О том насколько «объективно» авторы учебника описали революцию достоинства свидетельствует такой факт: о событиях в Одессе 2 мая 1914 года, где заживо сожгли 46 человек, в учебнике никакой информации нет вообще.

Следующий параграф «Развязывание Российской Федерацией гибридной войны против Украины» написан по принципу ни слова правды, что явствует даже из его лживого названия. Тут мы можем прочесть: «Евромайдан спутал карты российскому политическому руководству. Тогда Российской Федерацией был задействован силовой план возвращения Украины под свое влияние и контроль. Первым объектом агрессии со стороны Российской Федерации против Украины стал Крым. Операцию по захвату Крымского полуострова начали 20 февраля 2014 года, когда были зафиксированы первые случаи первые случаи нарушения вооруженными силами Российской Федерации порядка пересечения границы Украины через Керченский пролив. В этот сложный период украинские военнослужащие продемонстрировали всему миру образцы выдержки, мужества, стойкости. Так летчики Сакской морской авиационной бригады военно-морских сил ВС Украины, не взирая на полную блокаду, смогли передислоцировать боевые противолодочные самолеты и вертолеты на военный аэродром в Николаеве. На аэродроме в Бельбеке украинские военные без оружия, строем, несмотря на предупредительные выстрелы оккупантов, с развернутым боевым знаменем воинской части, исполняя гимн Украины, прошли через строй «зеленых человечков». Силовое сопротивление оказали нападающим морские пехотинцы в городе Феодосия. Оказывали сопротивление оккупантам экипажи кораблей в заблокированном Донузлавском озере».

На самом деле участник тех событий, оставшийся служить в армии Украины, заместитель командира Сакской авиабригады ВМС Украины подполковник Николай Плескач 16 июля 2018 года в интервью «Радио Свобода — Крым.Реалии», которое невозможно заподозрить в симпатии к России, сообщил, что «из Крыма перебазировалась примерно треть личного состава».

Не очень понятно и зачем они рисковали, перегоняя ночью самолеты и вертолеты, ведь вся боевая техника была все равно возвращена Украине. России старая советская техника, которой вооружена украинская армия, не нужна.

В Бельбеке шоу организовал командир Севастопольской бригады тактической авиации полковник Юлий Мамчур. Освободив от украинского присутствия аэропорт Бельбек, российские солдаты не обратили внимания на стоящую в стороне столовую и военный городок, которые и стали центром сопротивления. Именно оттуда 3 марта Мамчур передал в Министерство обороны Украины патриотический рапорт: «Личный состав бригады тактической авиации в Бельбеке верен народу Украины и Воинской присяге, с оружием в руках готовый к защите территориальной целостности Украины». Насчет оружия полковник, мягко говоря, лукавил: оно осталось на авиабазе, которой он командовал до прихода российских сил и которую сдал без боя. На следующий день он произвел то, что в украинских СМИ гордо назвали «психической атакой на русских оккупантов». От одноименной атаки в фильме «Чапаев» она отличалась тем, что там белогвардейские офицеры были вооружены, а здесь украинские офицеры были безоружны, но зато пели «Ще не вмерла» и несли одновременно и красное знамя, и государственный флаг Украины. После первых же выстрелов в воздух хоровое пение сразу смолкло, и против русских было применено очень популярное на нынешней Украине оружие — угроза «Америка с нами!». Так как она ничего кроме улыбок не вызвала, то украинские офицеры потоптались и вернулись к обороне столовой. Все это можно посмотреть в видеорепортаже Русской службы ВВС, который документально доказывает, что никакого прохождения через строй «зеленых человечков» не было.

80% личного состава Севастопольской бригады тактической авиации перешло на службу в российскую армию. Тем не менее украинские СМИ вовсю прославляли нового героя и он стал депутатом Верховной Рады. 24 ноября 2015 года вместе со своим коллегой Алексеем Гончаренко он устроил новое шоу — награждение турецкого летчика, сбившего российский самолет в Турции. Так как в посольство Турции в Киеве их не пустили, то депутаты вынуждены были прикрепить символическую награду к ограде посольства. Это шоу украинские избиратели не оценили и переизбраться в Верховную Раду Мамчуру не удалось.

В украинской мифологии «символом сопротивления русской агрессии» стал 1-й Феодосийский батальон морской пехоты, который был разоружен последним в Крыму в ночь на 24 марта. Разумеется, все это время они давали интервью и даже снялись в патриотическом ролике на русском языке, где клянутся биться до конца.

Однако чтобы разогнать этот батальон, понадобилось всего 50 спецназовцев, которые атаковали их на двух БТР и двух вертолетах. Оружие украинцы применить не успели, а на лицах их офицеров появились следы физического воздействия. Согласно украинской мифологии, украинские офицеры вступили в рукопашный бой со спецназовцами; согласно рассказам местных жителей, их избили собственные подчиненные за то, что их долго удерживали в части и не давали перейти на службу России. Украинские мифотворцы утверждают, что морские пехотинцы согласились сдаться только при условии, что им разрешат забрать знамя части. На самом деле, единственной их просьбой было сходить домой за вещами перед отъездом из Крыма, что им и разрешили под честное слово. Из 600 морских пехотинцев на Украину вернулось 140. Об этом говорит на видео побитый украинский офицер из этой части.

Что касается Донузлавского озера, то единственным кораблем, который оказал сопротивление оказался тральщик «Черкассы», да и то с него сбежали и поступили на службу России два офицера, мичман и девять матросов. Украинские СМИ превозносили «героическую борьбу моряков за сохранение для Украины боевого корабля». Однако выяснилось, что борьба была напрасной, так как Украине этот корабль, спущенный на воду в 1976 году, не нужен. Он вместе с другими кораблями так и ржавеет до сих пор в Крыму, несмотря на призыв президента России Владимира Путина забрать их. Это не помешало украинским кинематографистам снять о тральщике пропагандистский художественный фильм в этом году. Россия устанавливала контроль над украинскими кораблями не для того, чтобы забрать их, а чтобы не дать увезти на них на Украину тех, кто решил перейти на службу России.

Единственное что продемонстрировали миру украинские военнослужащие это то, что большинство из них хочет служить России и это доказывают цифры: из сухопутной и военно-морской группировки ВСУ численностью 18800 человек вернулось для продолжения службы на Украине только 4300 человек.

Дальше следует часть «Военные действия на востоке Украины» и здесь мы узнаем, что: «После аннексии Крыма Российская Федерация через свою агентуру и спецслужбы инициировала антиукраинские акции в разных местах востока и юга Украины с целью формирования государственного образования Новороссия. Март-апрель 2014 года прошли под аккомпанемент захватов пророссийскими силами востока страны административных зданий в Донецке и Луганске. В поддержку этих сил поступала военная помощь из Российской Федерации. 11 мая 2014 года были проведены псевдореферендумы про независимость так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Военно-политическая ситуация, что возникла на востоке Украины, обусловила необходимость принятия решения о вооруженном отпоре российской агрессии. 14 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов принял решение Совета безопасности и обороны Украины «О неотложных мероприятиях по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины. Так началась широкомасштабная Антитеррористическая операция (АТО). В июне 2014 года шли ожесточенные бои между украинскими бойцами и оккупантами за курган Савур-Могила. На протяжении мая-сентября 2014 года в ходе АТО было освобождено две трети оккупированных территорий. В результате эффективных действий вооруженных сил и других воинских формирований появилась реальная возможность успешного завершения вооруженного конфликта на востоке Украины».

Прочитав это, украинский школьник решит, что армия его страны может не только на равных воевать с российской, но и побеждать ее. Однако тут же он может прочесть: «18 августа 2014 года начался бой за Иловайск — город и железнодорожный узел на восток от Донецка, освобождение которого означало бы остановку снабжения его оружием и военными ресурсами со стороны России. Осознавая крах проекта «Новороссия», военно-политическое руководство Российской Федерации в ночь с 24 на 25 августа 2014 года нанесло мощный артиллерийский удар по нашим войскам с территории Российской Федерации и ввело свои вооруженные подразделения».

Тук у него явно должен возникнуть вопрос о том когда врут авторы учебника: когда пишут, что украинская армия с мая месяца 2014 года побеждала оккупантов или когда пишут, что оккупанты пришли только 24 августа 2014 года? Впрочем утверждение о вводе российских войск в августе 2014 года тоже является лживым, так как за шесть лет не представлено ни единого доказательства этого. Также интересно, что разгром украинской армии под Иловайском в учебнике описан довольно подробно, а вот про аналогичное событие в Дебальцево — ни слова.

Следующая часть «Международное положение Украины» и так как тут успехов наблюдается мало, то почти половина ее посвящена получению гражданами Украины права на безвизовый въезд в ЕС. Заканчивается она так: «Безвиз имеет колоссальное психологическое значение для украинских граждан. Они на равных правах с европейцами могут свободно пересекать границы, осуществлять деловые и туристические поездки, не чувствовать себя людьми низшего сорта». Тут сразу вспоминается, что авторы учебника чуть выше описывали огромную украинскую трудовую эмиграцию, в том числе и в страны ЕС.

Очередной параграф учебника это «Социально-экономическое положение Украины в 2010-х годах» и он уникален тем, что авторы учебника пишут там много правды. Врать тут им трудно — чтобы оценить правдивость описания школьникам достаточно оглянуться вокруг. Вначале авторы с радостью сообщают о росте объема иностранных инвестиций, но конкретные цифры не называют, а пишут туманную фразу: «В 2018 году в Украину инвестировали капиталы 130 стран». Это конечно хорошо, но всех всегда интересует количество денег, а не то откуда они поступили. А ниже мы читаем: «Однако приток иностранных инвестиций в страну тормозят коррупция, неэффективная судебная система (невозможность защитить право собственности или справедливо решить хозяйственный спор), таможенные процедуры, частые смены законодательства, необходимость получения большого количества разрешительных документов в различных инстанциях, превышение полномочий органами контроля и проверки. Все это заставляет потенциального инвестора предвзято относиться к Украине. Негативное влияние на экономическую ситуацию в государстве причинили российско-украинский вооруженный конфликт, утрата Крыма, а также части промышленных регионов Донецкой и Луганской областей, где располагались бюджетообразующие промышленные комплексы, неблагоприятная ситуация на международных рынках. В результате в 2013-2018 годах зафиксировано снижение темпов развития экономики и падения объема валового внутреннего продукта с 183,3 миллиарда долларов в 2013 году до130,8 миллиардов долларов в 2018 году. Вопреки важности топливно-энергетического комплекса как базового в хозяйстве государства, он в нашей стране технологически отсталый и находится в запущенном состоянии: промышленно-производственные фонды изношены на 65-70%, недостаточно средств на их обновление и на геолого-разведочные работы, а перспективные месторождения нефти и газа находят слишком редко».

У школьников может возникнуть вопрос: кто в этом виноват? Ответ в учебнике неизменный — Россия: «На экономическое положение базовых отраслей промышленности негативно влияют торговые войны с Россией. Во время разгосударствления и приватизации крупных промышленных предприятий многие из них на Украине стали собственностью российских олигархов и финансово-промышленных групп, а те, чтобы избавиться от конкурентов в общем секторе мирового рынка, банально доводили их до банкротства. А в случае введения в эксплуатацию газопроводов в обход Украины, газотранспортная система страны утратит свою прибыльность, а бюджет страны — несколько миллиардов долларов ежегодно. По качеству автомобильных дорог, как и по многим показателям уровня жизни населения Украина занимает последнее место в Европе».

Зато авторы учебника с гордостью сообщают, что на Украине передовая ракетно-космическая отрасль и она поставляет ракеты для запуска искусственных спутников даже в США. Правда, во-первых, Украина поставляла не ракеты целиком а только первую ступень для ракет «Антарес», а во-вторых, авторы учебника очевидно еще не знали, что с апреля 2019 года запуск этих ракет не производится. Если, описывая периоды советской истории Украины, авторы учебника всегда называли с десяток фамилий ученых и достижений украинской науки, то в описании науки периода независимости названо всего одно имя и его же достижение — украинец Леонид Каденюк совершил полет на американском космическом корабле «Колумбия». На основании этого авторы учебника утверждают, что Украина ведущая космическая держава. Если следовать этой логике, то и Афганистан ведущая космическая держава, ведь ее гражданин Абдул Ахад Моманд еще в 1988 году побывал в космосе на советском космическом корабле.

В учебнике опубликован и отрывок из научно-аналитического доклада Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины «Развитие промышленности для обеспечения роста и обновления украинской экономики» 2018 года: «Традиционными проблемами, что тормозят промышленное развитие остаются: нестабильная политическая ситуация, которая причинила значительный отток иностранных инвестиций от промышленности; недостаточная регулируемость законодательного поля формирования промышленной политики государства; отсутствие эффективного взаимодействия государства и бизнеса и его постоянных институтов, сформированных на базе общих интересов, которые направлены на промышленное развитие и экономический рост; незащищенность прав собственности ( по Международному индексу прав собственности в 2018 году Украина занимала 110-е место в мире); уровень коррупции, который не ассоциируется с европейскими демократическими ценностями; низкий уровень доверия к правительству и судебной власти, который один из самых низких в мире — в 2016-2017 годах доля опрошенных, которые доверяют правительству составила лишь 11%, точно также доверие к суду имеют только 11% опрошенных».

Для описания положения дел в сельском хозяйстве Украины приводится отрывок из статьи экономиста Александра Охрименко, в которой в частности говорится: «Украина по уровню урожайности той же пшеницы существенно отстает от Германии. И это при том, что на Украине черноземы, а Германия не может похвастаться такими землями».

Дальше делаются выводы об общем положении населения современной Украины: «Годы независимости отмечены сложными трансформациями в повседневной жизни населения. Кризисные явления в экономике, неудачные попытки ее реформирования, медленное становление рыночных отношений имели неоднозначное влияние на материальное положение разных слоев общества. Достаточно остро встала проблема занятости работоспособного населения. Выросли такие явления как безработица, отсутствие новых рабочих мест, задержки выплаты заработной платы, инфляция. Сокращение доходов граждан привело к существенному снижению уровня жизни. Снизилась покупательная способность населения. В таких условиях заработная плата неспособна обеспечить прожиточный минимум. В 2014 году, с началом российской агрессии, украинская гривна обесценилась более, чем в два раза». Хотя об активных боевых действий давно уже не слышно, сейчас гривна и без «российской агрессии» обесценилась уже почти в четыре раза.

Во всем параграфе указаны только два реальных достижения Украины за почти 40 лет ее независимости: безвиз, который сейчас не существует из-за пандемии и расширение применения украинского языка, хотя последнее является достижением только для украиноязычной части население, а для остальных это скорее начало национального гнета, учитывая, например, запрет на образование на всех других языках. Интересно, что именно в национальном гнете постоянно обвиняли русских авторы учебника. Заканчивают они описание современной Украины такими словами: «Если в конце 1990-х годов до 60% респондентов во время социологических опросов говорили, что «терпеть уже невозможно», то через 20 лет значительное большинство склоняется к мысли, что жить тяжело, но в целом позитивно оценивают свое социальное положение». Говоря простыми словами: на Украине жить тяжело, но все хорошо.

Этот параграф украинские школьники изучают в последние дни своего пребывания в школе. Большой вопрос, сколько из них после этого останутся жить в такой стране, а сколько попытаются создать хорошую жизнь за границей. Последних с каждым годом было все больше. Не вызывает сомнения и то, каким у большинства из них будет отношение к русским после изучения истории по таким учебникам, где причиной всех бед, несчастий, неудач и проблем Украины на протяжении всей ее истории неизменно является Россия. А ведь то же самое им ежедневно сообщают и украинские СМИ, а русские СМИ там под запретом. Каждый год обучение в школах заканчивают миллионы, и одновременно все меньше становится тех, кто получил адекватное образование в УССР. А мы продолжаем ждать и надеяться, что братский украинский народ одумается и захочет восстановить прежние отношения между нами.

1 Организация запрещена на территории РФ.