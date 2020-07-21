Седокова закатила грандиозную вечеринку для дочери в Майами

Москва, 21 июля. Популярная певица Анна Седокова вместе с бойфрендом Янисом Тиммой отправилась в США, чтобы отпраздновать день рождения дочери Моники, проживающей в Штатах.

Бывшая солистка «ВИА Гры» родила Монику от бизнесмена Максима Чернявского. После развода девочка осталась жить с отцом в США, с матерью она могла видеться в любой стране, кроме России. Кроме того, Седоковой запрещено выкладывать фотографии ребенка.

Знаменитость призналась, что сделала все, чтобы увидеть свое чадо, с которым не виделась полгода из-за пандемии коронавируса. Певице удалось не только прилететь к дочери в Майами, но и устроить грандиозную вечеринку.

«Вы спрашивали, как мы попали в Америку? Честно, если бы вы не видели свою дочь полгода из-за коронавируса, и увидеть ее в Америке был единственный шанс, вы бы тоже смогли», — написала 37-летняя певица в профиле в Instagram.

Артистка хотела сделать дочери настоящий праздник, и ей это удалось вопреки обстоятельствам — ограничения на мероприятия в США действуют до сих пор. Впрочем, устроить торжество оказалось не так-то просто, и об этом Седокова подробно рассказала поклонникам.