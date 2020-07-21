Немцы не знали, что во время «свободной охоты» уничтожили теплоход «Армения»

В день запуска информационно-мемориального портала (teplohodarmenia.ru) о самой крупной морской трагедии России военных времен – гибели санитарно-транспортного судна «Армения» – историки представили одну из новых версий катастрофы. Оказывается, немецкие летчики уничтожили советский теплоход с тысячами пассажиров, сами того не зная, во время «свободной охоты» вдоль побережья Черного моря. Подробнее в материале ФАН – информационного партнера проекта ЦПИ РГО, посвященного народному сбору материалов об «Армении».

До того, как в апреле 2020 года Минобороны обнаружило (а затем при участии Центра подводных исследований идентифицировало) теплоход «Армения» на дне Черного моря, картина гибели судна была, как говорит военный историк, консультант ЦПИ РГО Александр Скробач, вылита в граните. В оперативной сводке штаба охраны водного района главной базы Черноморского флота было указано, что «Армения» атакована 7 ноября 1941 года в 11.25 одиночным торпедоносцем, торпеда попала в нос, а судно погибло за 4 минуты. Эти данные сравнивали с оперативной сводкой Люфтваффе, где сообщалось о том, что в этот же день на два часа раньше (по времени Берлина) в 40 милях южнее Ялты торпедоносцем первой группы 28-й эскадры двумя авиационными торпедами был потоплен крупный транспорт. Историки прибавляли к немецкому времени два часа, получали совпадающее время по Москве и увязывали все сводки в единую картину гибели «Армении». Правда, уточняет Александр Скробач, исследователи забывали о том, что в 1941 году Германия не перешла на летнее время и жила по измерению, отличному от московского всего на один час, а не на два. Когда ЦПИ РГО в конце апреля представили первые уникальные кадры обнаруженной «Армении», исследователи увидели почти нетронутый разрушениями корабль с целыми бортами, но разнесенным капитанским мостиком и рубкой. Версия торпедного попадания развалилась, а историки поняли, что теплоход был атакован ударами с воздуха. Не все оказались готовы принять новые факты: некоторые историки настаивают на прежней версии и сомневаются в представленных РГО и Минобороны РФ кадрами обнаруженного теплохода.

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге, где директор Центра подводных исследований РГО представил информационно-мемориальный портал, посвященный «Армении», историки поделились своей версией произошедшего.

«Документов было не так много, а доступа в архив в коронавирусные времена не было, – объясняет военный историк Александр Скробач. – Тогда мы стали смотреть немецкие, и к счастью, сохранились оперативные доки Люфтваффе. Это редчайший случай, потому что в большинстве своем они все погибли. Но сохранился отчет 27-й эскадры бомбардировщиков 4-го авиакорпуса, отправленный в штаб 11-й полевой армии Манштейна. Этот отчет был известен, он был выложен в интернете, просто никто не прочитал и не перевел его».

Как рассказывает Скробач, перевод дал следующее: 7 ноября 1941 года шестерка «Хейнкелей» (Heinkel He 111 — немецкий средний бомбардировщик) отправилась на «свободную охоту» вдоль черноморского побережья и атаковали несколько целей. Летчики отчитывались о том, что восточнее Керчи повредили транспорт близким разрывом бомбы, но водоизмещение описанного судна было меньше «Армении». Еще один транспорт в районе от Новороссийска до Анапы им подбить не удалось, а вот еще одно предложение выглядело, как нечто ничего не значащее, но именно в нем крылась историческая разгадка.

«При атаке трех транспортных средств в квадрате 4579 результатов не наблюдали из-за неожиданно закрывшей цели низкой облачности, – цитирует документ Скробач. – Мы проявили настойчивость и поинтересовались, что это за квадрат. И мы были потрясены, когда увидели, что он находится южнее Ялты, где никого, кроме «Армении» и ее эскорта из двух катеров в указанное время не было».

Историков смущали только «три» цели, о которых рапортовали немецкие летчики – ведь в оперсводке Черноморского флота был указан только один. Пришлось проситься в военные архивы, и несмотря на пандемию, исследователям разрешили поработать с документами. В журнале боевых действий обнаружились сведения о двух сторожевых катерах, который накануне вышли из Стрелецкой бухты Севастополя, следовали за теплоходом до Ялты, а затем один должен был идти с ним до Туапсе, а второй – сопровождать до 44-й широты. Как мы теперь знаем, «Армения» затонула до достижения этой широты, а значит все это время с ней шли оба катера, а летчики «Хенкелей» с высоты 1500-200 метров, сквозь облачность, в условиях семибалльного шторма, видели только три кильватерных следа и били по ним практически наугад.

«Все сходилось, но флотские документы не давали ответа на вопрос – что же все-таки произошло, – говорит военный историк. – Оставалось узнать, что делали в этот день советские летчики в этом районе, и вот здесь мы совершили открытие. Поначалу мы встречали лишь записи о том, что из-за плохой погоды авиация не вылетала, а летчики прикрывали объекты «методом дежурства на аэродроме». Но затем мы нашли дополнение к оперсводкам за 7 ноября, где увидели, что наша авиация в этот день все же вылетала. Затем нашли журнал боевых действий Черноморского флота, а в нем приказ: прикрыть «Армению» при выходе из Ялты на максимальный боевой радиус истребителей. В небо подняли звено истребителей И-153, и они прикрывали «Армению» на выходе из порта. В 13.30 летчики донесли: в интервале между 10.20-10.40 теплоход был атакован двумя бомбами в корпус ближе к носовой части (ровно там, где специалисты Центра подводных исследователей увидели самые большие разрушения. – Прим. ФАН), корабль потерял ход и начал зарываться носом. Летчики кинулись догонять противника, а когда вернулись, судна уже не было на поверхности».

Главный вопрос этой версии: почему данных не оказалось в оперативной сводке штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота? Судя по всему, рассуждают историки, только летчики в сложившейся ситуации могли спасти теплоход, где находилось до 6000-7000 человек, но со своей задачей не справились. И хотя непогода, сильный ветер и шторм – довольно веские и объективные причины, у следователей НКВД могло бы быть другое мнение на этот счет, поэтому штаб решил от этой истории держаться подальше, объясняет Александр Скробач.

«Сейчас все эти события выглядят, как чудовищное стечение обстоятельств, – считает военный историк, – которое унесло на дно тысячи душ наших людей».

Добавим, что после сообщений об обнаружении и однозначной идентификации санитарно-транспортного судна «Армения» в адрес Русского географического общества и ЦПИ РГО поступили десятки сообщений от родственников жертв катастрофы. 21 июля при информационной поддержке Федерального агентства новостей ЦПИ РГО запустили информационно-мемориальный портал teplohodarmenia.ru. На нем планируется собрать всю имеющуюся информацию, связанную с теплоходом «Армения», начиная от времени его постройки и до момента гибели недалеко от Ялты. Команда проекта работает с архивами, со специалистами-историками, которые много лет занимались исследованиями трагедии теплохода «Армении», с родственниками тех, кто был или мог быть на борту теплохода во время его последнего рейса.

Если в вашей семье есть информация о родственнике, который мог быть на теплоходе 7 ноября 1941 года, вы можете рассказать свою историю на сайте teplohodarmenia.ru. Народный список жертв будет продублирован в Книге памяти, а к 80-летию гибели теплохода – в 2021 году ЦПИ РГО совместно с Первым каналом и медиагруппой «Красный квадрат» представят документальный фильм об «Армении».