Эстония заявила о готовности принять войска США на своей территории

Таллин, 21 июля. В понедельник, 20 июля, в Таллине состоялась встреча министров иностранных дел стран Прибалтики и ФРГ, на которой обсуждалось решение президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента, находящегося на базах в Германии. Представители Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не поддерживают подобный шаг Вашингтона, а также отметили, что готовы принимать у себя войска США на постоянной основе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что численность военнослужащих, находящихся на американских военных базах в ФРГ, будет сокращена на 9,5 тыс. человек. Он объяснил, что данное решение связано прежде всего с нежеланием Берлина выполнять свои обязательства по финансированию военного блока НАТО.

На встрече глав МИД стран Прибалтики и ФРГ представитель Эстонии Урмас Рейнсалу заметил, что для обеспечения полной безопасности Европе не хватает военных подразделений США. Он также заметил, что американские войска, которые Вашингтон планирует вывести из Германии, будут заменены силами НАТО.

«C точки зрения Эстонии, говорить о том, что в Европе слишком много подразделений США не приходится. Наоборот, их не хватает, и мы бы хотели видеть здесь больше американских солдат. Если же вывод состоится, то нам придется восстановить равновесие силами НАТО», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава латвийского Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич поспешил поддержать своего коллегу, отметив, что Рига крайне отрицательно относится к решению Вашингтона по выводу войск с территории ФРГ. Он обратил внимание, что латвийские власти хотели бы наблюдать в Европе больше американских военнослужащих.

«От этого выиграет как европейская безопасность, так и трансатлантические связи. Мы понимаем, что детали еще обсуждаются, однако нам бы хотелось, чтобы подразделения США оставались в ФРГ, но были больше были развернуты также в Восточной Германии», ­— заявил Ринкевич.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в очередной раз сообщил всем присутствующим о так называемой «российской угрозе», заметив, что Таллин готов принять войска США на территории своей страны.

«Мы приветствовали бы увеличение американского контингента в Германии и знаем точно, сколько солдат США хотели бы видеть в Эстонии — чем больше, тем лучше. Если в регионе ощущается дефицит безопасности, то его необходимо восполнить», — резюмировал Урмас Рейналу.

Ранее военный аналитик Борис Рожин заявил, что Эстония, являясь «самым слабеньким» членом НАТО, постоянно пытается организовывать какие-то мелкие провокации против России. Таллин неоднократно называл Москву своим главным врагом, а также призывал Европу организовать защиту от так называемой «российской угрозы».