США призвали Россию отказаться от создания «летающих Чернобылей»



Вашингтон, 21 июля. США призвали Россию прекратить разработки «летающих чернобылей». Так в Штатах называют ракеты с ядерными энергетическими установками. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, в Вашингтоне убеждены, что такое оружие вообще не должно существовать.

Биллингсли уточнил, что этот вопрос он поднял на переговорах с российской стороной по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что «был очень прямодушен с российским коллегой», назвал разработку этих управляемых снарядов «колоссальной растратой средств», и призвал РФ отказаться от этих «дестабилизирующих идей».

«Ради бога, зачем кому-то ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это не что иное, как «летающий Чернобыль», — рассказал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената.

Отметим, что Биллингсли ранее критиковал и другие российские проекты, в частности, «Буревестник» и «Посейдон».

«Мы неоднократно предупреждали, что это ужасные проекты. <...> СНВ-3 их не охватывает. Следующее соглашение должно», — написал он в своем Twitter в начале июля.

Вопрос о контроле над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, обсуждался Россией и США на пер

22 июня делегации России и США обсудили в Вене. Со стороны России делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.