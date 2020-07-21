Ученые нашли способ выявлять рак за четыре года до первых признаков

Пекин, 21 июля. Ученые из США и Китая нашли способ обнаруживать пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые его признаки. Метод, основанный на анализе крови, получил название PanSeer.

Благодаря этому способу можно выявить на самых ранних стадиях рак пищевода, желудка, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Ученые собирали образцы крови для изучения в рамках исследования, которое Университет Фудань в Китае проводил с 2007 по 2017 год. Более 120 тысяч человек в течение десяти лет сдавали анализы и проходили проверки у врачей.

Созданный учеными тест выявил рак в 91% случаев у людей, у которых не было симптомов во время сдачи крови на анализ, а диагноз поставили только спустя один-четыре года. С вероятностью в 95% метод определил отсутствие заболевания. Для тех пациентов, у которых уже был диагноз на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88%.

Ученые надеются, что разработанный ими метод поможет выявлять рак на ранних стадиях. Поскольку так выживаемость больных существенно увеличивается, а опухоль можно удалить хирургическим путем или обработать лекарствами.

Ранее американские ученые из Университета Арканзаса создали нанопрепарат для уничтожения агрессивных раковых клеток молочной железы. Он предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии и основан на действии веществ-фотосенсибилизаторов. Метод имеет меньше побочных эффектов по сравнению с химиотерапией.