Климкин пригрозил «обездвижить» заложенные в Керчи российские десантные корабли

Киев, 21 июля. Участие президента РФ Владимира Путина в закладке десантных кораблей в Крыму — это часть информационной войны России против Украины, и Киев в ответ должен добиться принятия санкций против этих кораблей. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

По его мнению, Киеву следует заблокировать корабли в РФ, то есть фактически обездвижить их.

«Тут мы должны последовательно поработать, наша дипломатия, чтобы эти корабли оставались «в клетке» в России навсегда, не принимали участия ни в каких учениях, ни в какие порты их не пускали. Ну, и так же, чтобы никакие узлы туда не поставлялись, потому что с высокими технологиями у России все сложнее и сложнее. Так что все это обречено», — пригрозил он РФ в эфире телеканала «Эспрессо».

Климкин уверен, что происходящее в Крыму и Донбассе, — это «последовательная инфовойна», которую РФ якобы ведет против Украины «с повышением ставок».

«Все — одна цепочка: повышение ставок, очень сознательно, очень эмоционально, чтобы давить и поставить в более сложную эмоциональную ситуацию и власть и всех нас», — заключил экс-министр.

Накануне Путин принял участие в торжественной церемонии закладки новых десантных кораблей в Керчи на судостроительном заводе «Залив», на что болезненно отреагировали на Украине и в США.

В посольстве Штатов в Киеве заявили, что этим РФ якобы нарушила нормы международного права, и напомнили об антироссийских санкциях из-за Крыма. Украинский МИД выразил протест в связи с поездкой российского президента на полуостров.

Такая реакция наблюдается, поскольку западные страны отказываются принять факт, что республика официально стала частью РФ.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вопрос Крыма закрыт окончательно, так как он воссоединился с РФ на основании волеизъявления местных жителей, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.