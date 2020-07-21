В Киеве объяснили заявления о «русском следе» в захвате заложников в Луцке

Киев, 21 июля. Захват заложников в Луцке и волна ложных минирований стали тестом на «профпригодность» министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил киевский журналист Александр Зубченко.

Во вторник утром в полицию города Луцк в Волынской области позвонил неизвестный и заявил, что захватил автобус с заложниками. В регионе ввели в действие особый план: центр города перекрыли, территорию окружил спецназ. В полиции уточнили, что вооруженный преступник может удерживать около 20 людей.

Правоохранителям удалось установить личность террориста. Им оказался украинец Максим Кривош, родившийся в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России. Был дважды судим.

Затем у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Кроме того, правоохранители получили сообщение о бомбе в отеле Ocean Plaza. Еще одно сообщение о минировании ТЦ поступило от неизвестного абонента. Позже взрывотехники обезвредили два СВУ на рынке «Минский»

По мнению Зубченко, события 21 июля — тест на «профпригодность» Авакова. Именно поэтому, объяснил журналист, близкий к министру глава неонацистской группировки «Нацкорпус» (запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил о якобы имевшем место быть «русском следе» — связях луцкого террориста с Москвой.

«В Луцке решается будущее Арсена Авакова. Если операция по освобождению заложников сорвется, то все…» — констатировал Зубченко.

Отметим, что 21 июля стало «черным днем» для Украины также потому, что Государственная служба статистики страны сообщила о резком сокращении населения, неизвестные напали на депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина, а в Сети появилось заявление с требованием отставки действующего президента Владимира Зеленского.