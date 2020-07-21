Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дочь Норкина впервые отпраздновала день рождения без матери

37
0 Оставить комментарий

Дочь Норкина впервые отпраздновала день рождения без матери

Москва, 21 июля. Телеведущий Андрей Норкин в день рождения дочери от Юлии, которая умерла в начале лета, поделился архивным фото.

Ведущий разместил в своем профиле в Instagram фотографию маленькой дочери, которая в этом году отпраздновала 25-летие. Этот юбилей девушка отметила уже без матери.

«Подумать только… Этой девочке исполнилось 25!» — подписал Норкин фотографию, на которой его дочь Александра обнимает собаку.

Дочь Норкина впервые отпраздновала день рождения без матери

Поклонники звезды НТВ поздравили дочь Норкина с юбилеем и отметили, что девочка в детстве безумно похожа на Андрея.

«Поздравляю! Очень на вас похожа», — написала kochanova.60. 

«На вас похожа», — добавила pantiukhovaevgeniiaanatolevna. 

«Папина копия», — заявила laralarattt.

Фолловеры также вспомнили, что в этом году Александра впервые отмечает свой день рождения без матери — Юлии Норкиной. Они попытались подбодрить семью в комментариях, что жизнь, несмотря на потери, идет дальше. 

«А жизнь продолжается!» — написала makeevaem. 

«Очень жаль, что на юбилее не будет мамы», — написала karinanika7. 

Новости партнеров

Новости партнеров