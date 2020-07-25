Ржевский мемориал посетило рекордное количество человек

За первые двадцать дней работы Ржевский мемориал посетило 60 тысяч человек. В дождливые будни парковка забита, в музее — очередь. Кому полюбился первый крупнейший памятник подвигу советского солдата в современной России и что посетители думают о недовольстве некоторых критиканов? Об этом и не только — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

Три десятка сотрудников столичного центра ценообразования в строительстве вернулись в автобус после экскурсии. Эмоции переполняют.

«Потрясающе. Невозможно просто», — вытирает слезы гендиректор компании Лариса Подгорная.

У нового мемориала коллектив отметил свое 23-летие.

«Мы решили, что этот праздник не состоялся бы, если бы не Ржев, — сказала она корреспонденту ФАН. — Если бы 75 лет назад не выиграли эту битву, то какие бы «Мосстройцены» родились когда-нибудь!»

Директор показывает сделанное своими руками поздравление коллегам в форме солдатского треугольника.

«Я счастлива, что сюда приехала. Это надо увидеть обязательно», — с чувством приятной усталости от прогулки говорит начальник отдела Наталья Карповцева.

Ее коллега тоже захотела высказаться.

«Мне было необходимо приехать, увидеть, где воевал мой дед. Могилу не нашла, но этот памятник — это отражение погибших моих дедов, — призналась Елена Полищук. — Мои родители не дожили и не увидели этого, а я смогла!»

Образ возносимого журавлями советского солдата видят все проезжающие по трассе М-9. 25-метровая бронзовая фигура завораживает уже издалека.

«Сразу видно, что это Марк Бернес, песня о солдатах «Журавли», — замечает Артем Берсенев, приехавший оценить скульптуру из Москвы. — Один из лучших памятников, которые я видел».

Ароматы полевой кухни и трогательная музыка переносят в военные годы. Елена Шумкина накладывает желающим гречневую кашу с тушенкой.

«Я четыре года работаю в Музее Победы на Поклонной горе, но здесь наблюдается большая активность продажи каши, — утверждает продавец. — Люди идут и в ливень, с детьми маленькими… Патриотизм выходит сейчас на самый высокий уровень. Берет гордость и надежда на то, что мы все это помним!»

В 1942-43 годах миллион с лишним советских солдат сделали невозможное и освободили Ржев ценой своих жизней. Как только военные архивы о ходе битвы были рассекречены, историки сразу поставили сражение в один ряд со Сталинградской битвой и Битвой за Кавказ.

«По стратегическому значению они равнозначны, — утверждает сотрудник научного отдела Музея Победы Андрей Горбунов. — Не наступали бы подо Ржевом, немецкие дивизии спокойно уехали бы на Кавказ или под Сталинград».

Со своей главной целью — объединение народов — мемориальный комплекс справляется достойно, считает историк.

«В Европе и в Америке идет тенденция к пересмотру итогов Второй мировой войны. Заинтересованность нашего народа не позволит это сделать. Народ, знающий свою историю, его не обмануть», — считает сотрудник музея.

С начала июля Ржевский мемориал посетили 60 тысяч человек. Из них три десятка — новобрачные. Вопрос, где отметить свадьбу, для Нины и Владимира Шабалиных из Ржева не стоял.

«У меня папа был узником, здесь недалеко был лагерь, — рассказала новоиспеченная жена. — Мы очень рады, что у нас теперь на Ржевской земле такой замечательный памятник».

Ее супруг много лет пытается отыскать могилу своего деда. Утешение нашел в этой скульптуре.

«Этот памятник отражает всех! — сказал он. — И моя фамилия здесь есть... Это просто все то, что отражается в нашей душе человеческой. Нельзя никак пройти мимо этого памятника».

Андрей Токарчук приехал из Твери. Хотя родственники воевали на других фронтах, глаза мужчины с надеждой всматриваются в фамилии 62 тысяч павших воинов.

«Может однофамильца найду или родственников, которых не знал», — улыбается он.

Военный пенсионер уверен: погибшие подо Ржевом «пали не зря».

«Посмотрите на нашу Родину, Россию! Страна поднимается и, надеюсь, будет подниматься. Заботу государства чувствуем. С каждым годом оно помогает», — поделился он.

Пасмурное небо придает 25-метровой бронзовой скульптуре особое величие. У подножия монумента мыли уходят прочь. Тело цепенеет.

«Вживую это что-то сильное», — впечатлена увиденным Алла Богомолова, приехавшая из Смоленска.

Ее дочери Кристине здесь тоже нравится.

«Это память о людях, которые спасли нашу Родину», — сказала школьница.

Оживший герой стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» напоминает и детям, и взрослым, какой ценой досталась свобода от фашизма советскому народу и всему миру.

«Это нужно нам, тем, кто сейчас живет и будет жить. Это для нас подарок. Это наш подарок самим себе, чтобы помнили», — заявил москвич Александр Ионов.

Внук основателя Российского союза архитекторов Александра Рочегова назвал творение скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина удачной эклектикой.

«Я надеюсь, что памятник станет провозвестником нового стиля, — говорит член Московского союза художников. — Возможно, люди скульпторы, архитекторы будут на него ориентироваться. Он монументален, воздушен и очень символичен».

Живописец не оставил без внимания и замечания так называемых критиков памятника. Так, некоторых смущает его основание, которое якобы отвлекает внимание от журавлей.

«Это либо завистники, либо дураки», — коротко ответил художник. — В этом переходе от человеческого к журавлям и стальному каркасу есть своя сила, — считает он. — Здесь смешаны земля с железом, костьми. Здесь все было усеяно человеческой плотью. Солдат снова вырастает из этой несчастной земли, перемолотой и перемешанной».

К слову, недовольные посетители корреспонденту ФАН так и не встретились.

«Мы — строители. Мы очень хорошо понимаем все эти конструкции. Это прекрасная конструкция. Архитектор и автор вписали свои имена в историю», — сказала Лариса Подгорная.

Пор мнению заместителя главы компании, собирательный образ советского солдата получился величественным и мужественным.

«Потрясающее зрелище! Журавлиные конструкции, которые держат солдата, великолепно удались, на мой взгляд. Совершенно не важны эти небольшие стойки», — отметила Ирина Курочкина.

Несколько пожеланий к работе мемориального комплекса у москвичей все же возникли.

«Я бы запретил селфиться напротив памятника, однозначно. Люди просто не знают истории, делают веселые фотографии. Я считаю, что это неправильно», — сказал корреспонденту ФАН Артем Берсенев.

Ирину Колоскову вдохновил мрачный пейзаж вокруг памятника.

«Если бы зелени было поменьше, он бы еще лучше воспринимался», — полагает женщина.

Возложив цветы к памятнику, посетители выстраиваются в очередь в филиал Музея Победы.

«Экспозиция уникальная, аналогов в России еще нет. Она интерактивная», — поясняет корреспонденту ФАН администратор Надежда Васильева, пропускающая посетителей по билетам.

Под стеклянным полом в сумрачном освещении скрываются артефакты Великой Отечественной войны.

«Я вижу траки от танка, гильзы от крупнокалиберных орудий, каску пробитую, — рассматривает экспозицию Павел Власов из Истры. — Окунаешься в эту атмосферу. Мурашки идут. Такое чувство неопределенное…»

Первый крупнейший памятник подвигу советского солдата в современной России обещает стать не только центром притяжения туристов, но и зрелищной площадкой для торжеств. В следующем году здесь планируют принять присягу новобранцы и кадеты.