Тиньков показал, как сотрудники банка побрились налысо в знак его поддержки

Москва, 21 июля. Российский банкир Олег Тиньков, у которого диагностировали острую форму лейкемии, рассказал, как двое его сотрудников поддержали его после полной потери волос из-за химиотерапии. Историей о трогательном жесте верных подчиненных он поделился в своем Instagram.

«Вот такие вещи трогают так, что и слов-то нет. Вадим Стассовский пришел ко мне на работу студентом в Питере в 1994 году, встретил там Ольгу, и мы до сих пор дружим, и Вадим работает в банке. Я все-таки потерял волосы после 4-й химии, третью пережили они, но это было все. Ребята решили поддержать меня», — написал он в посте.

Вместе с текстом Тиньков выложил фотоколлаж, который показывает, что молодые люди побрились налысо, узнав о том, что руководитель потерял волосы.

Бизнесмен заверил, что видит все комментарии и посты в свою поддержку, и они придают ему сил. Он также сообщил, что благополучно преодолевает пост-трансплантационный период, который проходит весьма успешно не без поддержки подписчиков, и верит, что все будет хорошо.

Фолловеры, в свою очередь, высоко оценили решимость сотрудников банкира и поспешили поддержать их и Тинькова, напомнив, что волосы имеют свойство отрастать вновь, а также пожелали бизнесмену скорейшего выздоровления.

«Волосы — дело наживное», — отметил al_ex_ru_. «У меня отец полысел лет 7 назад. Не из-за болезни, а просто так. И ничего — бегает и прыгает, и даже шутки шутит смешные. Им гордиться я меньше не стал без волос. Так что вообще не переживайте. Теперь в походах не будете переживать, что расческу забыли», — поделился историей artandvor72. «Мощные коллеги», — восхитился elvis.karimov. «Все отрастет. Выздоровления и новых проектов», — пожелал and_sol.

Одна из пользовательниц пошутила, что могла бы тоже решиться на кардинальную стрижку, если бы в банке Тинькова ей «простили кредит».