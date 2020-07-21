Двух россиян приговорили в Греции к 253 годам тюрьмы



Москва, 21 июля. Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщил журналистам вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он уточнил, что Константин Семенов и Иван Возниковцев были признаны виновными в организации нелегальной миграции, торговле людьми и нелегальное пересечение границы Греции. Такой высокий срок, по словам Мельникова, связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого нелегала, а всего на их судне было более 20 человек. Дополнительные сроки были добавлены за другие преступления, в которых обвинялись граждане РФ. Причем ни один, ни второй свою вину в суде не признали.

По словам мужчин, они приехали в Турцию на заработки, стали заниматься перевозкой туристов. После обучения вышли в море на яхте, но судно неоднократно ломалось, о чем они проинформировали работодателя. Тот обещал прислать лодку, но вместо нее к ним прибыли плавсредства с нелегальными мигрантами.

«Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт», — рассказал правозащитник в комментарии «Интерфаксу».

Мельников подчеркнул, что греческий суд проигнорировал доводы россиян, а назначенный госадвокат почти не общался с ними.