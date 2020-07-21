Друг Прилучного рассказал о миллионных тратах актера на Карпович

Москва, 21 июля. Актер театра и кино Павел Прилучный тратит на свою новую возлюбленную Мирославу Карпович миллионы, рассказали в окружении артиста.

Звезда «Папиных дочек» после успеха в сериале играла второстепенные роли, озвучивала фильмы. Денег зарабатывала не так много — около 70 тысяч рублей, говорят знакомые. Однако с появлением в ее жизни Прилучного все поменялось. Карпович похвасталась подругам, что ей на счет упал миллион рублей, однако имя щедрого поклонника 34-летняя актриса раскрывать не стала.

По рассказам из окружения звезды «Мажора», Прилучный, видимо, чтобы впечатлить новую спутницу, внезапно снял несколько миллионов из средств, которые он откладывал с бывшей женой Агатой Муцениеце.

Друг артиста пояснил, что эти деньги должны были пойти на погашение ипотеки. Он беспокоится за приятеля, который почему-то не платит за дом.

«Карпович даром времени не теряет. На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! Паша уже отдал ей новенький джип Range Rover, который дарил Агате, а потом забрал после ссоры. Соседи Прилучных видели, что на этой машине уже катается Мирослава», — рассказал друг 32-летнего актера в беседе с Kp.ru.

По словам коллег Карпович, «папина дочка» нацелена женить на себе Прилучного и уже уговорила бойфренда появиться на премьере фильма «Телохранители».

Зимой Муцениеце и Прилучный объявили о расставании, но из-за пандемии решили пожить вместе. Мирно пара не смогла разойтись: звезда «Закрытой школы» обвинила супруга в избиении и алкоголизме. Прилучный эти сообщения не комментировал.

Позднее стало известно, что артист закрутил роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Пару уже видели, они вместе отдыхали в Крыму.