Шепелев рассказал о «проекте мечты», ради которого променял Первый на ТНТ

Москва, 21 июля. Российский телеведущий Дмитрий Шепелев, который неоднократно рассказывал, что ему не нравится работать в шоу «На самом деле» на Первом канале, перешел на ТНТ.

Шепелев еще в феврале сообщил поклонникам, что принял решение уволиться с Первого канала, чтобы продолжить свою телевизионную карьеру «на другой кнопке». Теперь он будет работать на ТНТ, где займет место ведущего нового семейного развлекательного шоу, которое получило название «Ты как я». Программа, рассчитанная на различную возрастную аудиторию, была создана группой Comedy Club Production.

«Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект «Ты как я» от Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», — сообщает пресс-служба телевизионного канала ТНТ.

Сам Шепелев также подтвердил, что станет ведущим в новой программе. Он подробно рассказал о «проекте мечты», ради которого променял Первый канал на ТНТ, заметив, что всегда надеялся вести шоу подобного формата. По словам 37-летнего ведущего, он воспринимает данный проект не как работу, а как важную часть своей жизни.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет», ­— заявил Шепелев.

Стоит отметить, что Шепелев трудился на Первом канале с 2008 года. Сам он нередко замечал, что получал огромное удовольствие от работы в таких проектах, как «Здравствуйте, девочки!», «Можешь? Спой!» и «ДОстояние РЕспублики». Однако, как признавал ведущий, его работа в шоу «На самом деле» прекратилась в «настоящее наказание», из-за чего он принял решение уйти с Первого канала.

Ранее участница «Дома-2» Ирина Наумова, которая сбежала с реалити-шоу, рассказала о том, что ее насильно удерживали на проекте. Она заявила, что пыталась покинуть съемки, но подверглась насилию со стороны сотрудников телепередачи.