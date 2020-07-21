Бледанс заявила о готовности «воевать» с Белоголовцевым после его слов об особенных детях

Москва, 21 июля. Актрису Эвелину Бледанс возмутили слова режиссера и шоумена Сергея Белоголовцева о детях с детским церебральным параличом (ДЦП). Она призналась, что готова «воевать» с ним по этому поводу.

Белоголовцев заявил, что воспитание ребенка с таким диагнозом — это адский труд, который ставит крест на счастливой жизни родителей. Бледанс, которая является матерью «солнечного» Семена, категорически не согласна с этим заключением.

«Я в корне с ним не согласна. Мало того, я прямо готова воевать, хотя я всегда считала его своим соратником. Как можно было такое сказать вообще?!» — поразилась она в комментарии «Пятому каналу».

Артистка подчеркнула, что продолжит доказывать окружающим, что воспитание особенного ребенка приносит счастье.

«Я счастлива! И вот эти вот слова, что «никогда жизнь не будет веселой»… Что значит, никогда жизнь не будет веселой, когда у вас в семье есть человек с безусловной любовью? Человек, который любит абсолютно всех. Человек, который не перестает улыбаться, обнимать и говорить слова любви. Как можно было вообще цитировать какие-то такие вещи?!» — заявила актриса.

Бледанс предложила любому желающему лично убедиться в том, что воспитывать особых детей можно с радостью, зайдя на ее страницу в Instagram, где она часто публикует фото и видео с Семеном, рожденным с синдромом Дауна.

Белоголовцев — многодетный отец. Вместе со своей женой Натальей он вырастил троих сыновей — 33-летнего Никиту и 32-летних близнецов Александра и Евгения. Последнему при рождении был поставлен диагноз ДЦП.

Режиссер признавался, что сначала они с супругой не афишировали болезнь наследника, но и не делали из нее тайну, пишет KP.Ru. По его словам, воспитывать ребенка с ДЦП крайне сложно, поэтому «нельзя никого осуждать за желание отказаться» от него.