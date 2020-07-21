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Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

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Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Москва, 21 июля. Известный российский актер Федор Добронравов объяснил свой уход из московского Театра сатиры.

Об уходе звезды сериала «Сваты» из Театра сатиры стало известно в июне. Сообщалось, что он продолжит выходить на сцену в рамках спектакля «Где мы?» с участием Александра Ширвиндта и Александра Олешко.

После заявлений об уходе Добронравова пошли слухи, что причиной такого решения стали кадровые перестановки в театре. Кроме того, в Сети предположили, что все дело в состоянии здоровья артиста, который в марте перенес инсульт. А также сообщалось, что актера не устроили условия работы в учреждении, несмотря на то, что ему предложили зарплату в миллион рублей.

Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Добронравов подчеркнул, что сложившаяся вокруг этой истории ситуация ему не очень приятна и обсуждать ее он бы не хотел. Причина его ухода из театра максимальна проста — все дело вовсе не в конфликтах, а в решении актера.

«Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. <…> Есть люди, ищущие пиара. Я же не отношу себя к их числу», — пояснил он.

Добронравов добавил, что пока съемки любимого многими сериала «Сваты» находятся в «подвешенном состоянии». Их приостановили из-за пандемии коронавируса.

Ранее актер Даниил Белых опубликовал в Сети снимок со съемок нового сезона сериала, на котором он запечатлен в компании Добронравова, Татьяны Кравченко, Александра Феклистова и Инны Королевой.

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Источник: Teleprogramma.pro
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