Кабул, 21 июля. Двух боевиков запрещенного в России движения радикального движения «Талибан»1 застрелила в Афганистане 14-летняя девочка Камар Гюль. Так она отомстила им за убийство своих родителей.

По данным Daily Mail, инцидент произошел в провинции Гор. Начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада рассказал журналистам, что талибы ворвались в дом семьи, чтобы казнить отца Камар за то, что он поддерживает официальное правительство Афганистана. Вместе с отцом боевики убили и мать девочки за то, что женщина пыталась защитить своего супруга. После этого девочка взяла автомат АК–47 и застрелила двух талибов, а также ранила еще нескольких боевиков.

«В настоящее время, по данным издания, Камар и ее младший брат доставлены в более безопасное место», — сообщил представитель губернатора провинции.

Напомним, сейчас в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков «Талибан». Талибы захватили земли в сельских районах, а также организуют наступления на города страны. Помимо этого в Афганистане усилилось влияние террористов «Исламское государство»1.

Противостоять талибам с 2001 года безуспешно пытаются США. В конце февраля стороны заключили в Дохе мирное заключение. По условиям документа, Штаты должны будут вывести часть своего военного контингента из Афганистана.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, это соглашение является неработающим.

1 Организация запрещена на территории РФ.