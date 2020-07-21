Журова: Заявление о вмешательстве России в шотландский референдум рассчитано на наивных

Комитет по разведке парламента Великобритании обнародовал доклад про «вмешательство» России в референдум о независимости Шотландии в 2014 году. При этом никаких убедительных доказательств авторы документа не приводят, ссылаясь на некие комментарии.

Конечно, в своем неуспехе всегда приятно обвинить кого-то другого, не себя. Например, выбор жителей собственной страны преподнести так, будто было некое вмешательство извне, скажем России. То есть якобы шотландцы настолько неумные, что не могут принять решение без Москвы. Но это же просто смешно!

Жители Великобритании вправе сами решать свою судьбу. И даже если они прочитали какие-то комментарии в Интернете, это вовсе не значит, что после этого они побегут исполнять то, что там написано.

Уверена, что на людей, которые разбираются в происходящем в Соединенном Королевстве, знают его историю, понимают, какое будущее страны они хотят видеть, точно не могут воздействовать никакие силы извне. Ни Россия, ни кто бы то ни было еще.

Люди пошли голосовать и проголосовали, как посчитали нужным. А какие-то соцсети — это такая капля в море, что даже если кто-то что-то прокомментировал, излагая свое частное мнение, то это ни на что не могло повлиять.

Теперь же Лондону просто понадобилось объявить кого-то виноватым и на основании этого попытаться отменить итоги шотландского референдума. Хотя понятно, что все это звучит очень наивно — точно так же, как и в истории с выборами президента США в 2016 году, в которые Россия тоже якобы вмешивалась.

Начнем с того, что в обеих странах система на самом деле хорошо защищена от подобного проникновения извне. А главное, не надо выставлять британцев и американцев в качестве неумных наций, которые ничего якобы не понимают и могут быть настолько от кого-то зависимыми.

Я абсолютно уверена, что в США и в Британии, в частности в Шотландии, живут очень независимые люди, умные и образованные, которые прекрасно понимают, за что они голосуют.

Тем не менее, надо понимать, что подобные обвинения могут быть использованы как повод для введения очередных санкций против России. Это особенно удобно, когда нужно срочно подыскать аргументацию, если, предположим, решение по введению новых санкций уже принято.

Возможно, и на этот раз Лондон будет приводить такой аргумент: смотрите, мол, русские и тут вмешались, давайте применим против них еще какие-нибудь санкции! Но все это выглядит очень наивно.