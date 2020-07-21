Карасев показал на примере Порошенко, как «приручить» украинских националистов

Киев, 21 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко на самом деле не является ультра-националистом, он использовал этот образ, чтобы поднять собственный рейтинг, и теперь во многом оказался его заложником. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.
Объясняя свою позицию, эксперт напомнил историю, когда Порошенко обвиняли в попытке нелегального вывоза за границу картин, и он, чтобы опровергнуть обвинения, устроил в Киеве выставку. Тогда выяснилось, что речь идет преимущественно о полотнах русских художников.
«В семье, в быту — русскоязычная культура, русский язык, Московский Патриархат, а публично демонстрируешь то, что совсем наоборот… Ты боишься в этом признаться, потому что публично вот так навязано, что ты уже как бы не патриот и ты уже как бы не полноценный украинец, если ты публично не демонстрируешь вот эти принципы и знаки», — рассказал Карасев.
По его словам, Порошенко не является убежденным националистом, но использует атрибуты национализма, чтобы за счет них поднять свой рейтинг, занять политическую нишу и пересидеть там до лучших времен.
«Те, кто используют этническую политику для того, чтобы мобилизовать электорат и накачивать свой электоральный рейтинг, называются «этническими предпринимателями», — добавил политолог.
Если Порошенко потеряет рейтинги и деньги, добавил Карасев, от него тут же отвернется все «бандеровское окружение», которое сейчас «кормится из его рук». А до тех пор, пока у бизнесмена есть деньги и рейтинги, у него ничего не рассыплется.
При этом политолог добавил, что в свое время сам находился в этой «тусовке», видел все своими глазами и поэтому отлично знает, как там все делается. На примере политика он показал, как «приручить» украинских националистов.
«Это феодальная дружина. Так вот, есть сюзерен, есть, скажем так, холопы, крепостные, не знаю, как можно назвать, или просто свободные крестьяне, но которые зависят от своего спонсора, работодателя и прочее, — подчеркнул Карасев в заключение. — До тех пор, пока он будет давать работу, работа будет у него, то есть, будут рейтинги и перспективы, они за него. У него все пропадет и появится кто-то другой – значит к другому перейдут».