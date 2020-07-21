Карасев показал на примере Порошенко, как «приручить» украинских националистов

Киев, 21 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко на самом деле не является ультра-националистом, он использовал этот образ, чтобы поднять собственный рейтинг, и теперь во многом оказался его заложником. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.

Объясняя свою позицию, эксперт напомнил историю, когда Порошенко обвиняли в попытке нелегального вывоза за границу картин, и он, чтобы опровергнуть обвинения, устроил в Киеве выставку. Тогда выяснилось, что речь идет преимущественно о полотнах русских художников.

«В семье, в быту — русскоязычная культура, русский язык, Московский Патриархат, а публично демонстрируешь то, что совсем наоборот… Ты боишься в этом признаться, потому что публично вот так навязано, что ты уже как бы не патриот и ты уже как бы не полноценный украинец, если ты публично не демонстрируешь вот эти принципы и знаки», — рассказал Карасев.

По его словам, Порошенко не является убежденным националистом, но использует атрибуты национализма, чтобы за счет них поднять свой рейтинг, занять политическую нишу и пересидеть там до лучших времен.

«Те, кто используют этническую политику для того, чтобы мобилизовать электорат и накачивать свой электоральный рейтинг, называются «этническими предпринимателями», — добавил политолог.

Если Порошенко потеряет рейтинги и деньги, добавил Карасев, от него тут же отвернется все «бандеровское окружение», которое сейчас «кормится из его рук». А до тех пор, пока у бизнесмена есть деньги и рейтинги, у него ничего не рассыплется.

При этом политолог добавил, что в свое время сам находился в этой «тусовке», видел все своими глазами и поэтому отлично знает, как там все делается. На примере политика он показал, как «приручить» украинских националистов.