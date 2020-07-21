Вторник 21 июля стал для Украины самым настоящим «черным днем». Именно сегодня на страну обрушились события, разгребать последствия которых украинским властям придется долго.

Население Украины сокращается

Все началось рано утром, после того как Государственная служба статистики Украины сообщила, что с января по май 2020 года население страны сократилось на 116,7 тысяч человек. При этом смертность в два раза превысила рождаемость.

На своей странице в социальной сети Госстат опубликовал сообщение, согласно которому к 1 июля численность населения Украины составила всего 41,785 млн человек, хотя годом раньше этот показатель превышал 42,3 млн.

«Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся», — приводит данные служба.

Захват автобуса

В 9.25 в полицию украинского города Луцк (Волынская область) позвонил неизвестный и заявил, что захватил автобус с заложниками.

«При себе [мужчина] имеет взрывчатку и оружие», — уточнили позже правоохранители.

Сразу после этого в регионе был введен в действие план «заложник»: центр города перекрыли, территорию окружил спецназ. В полиции уточнили, что в автобусе могут быть порядка 20 заложников. Правоохранителям также удалось установить личность террориста, им оказался украинец, родившийся в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России Максим Кривош.

Кривош был дважды судим. Первый раз в 1994 году за разбой, мошенничество и незаконное приобретение оружия. Второй раз — в 2005 году. Он обвинялся по статьям: бандитизм, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и незаконное обращение с оружием.

Чуть позже луцкий террорист озвучил требования:

«Аваков, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Ахметов, Медведчук должны одновременно выложить записи — «я террорист в законе». Тем временем Зеленский должен написать — «фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».

По факту захвата автобуса с заложниками возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 147 УК Украины: «захват заложников». В случае признания мужчины виновным по этой статье, ему грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Взрыв у станции метров в Киеве

Позже у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Ранее на месте ЧП была обнаружена бесхозная подозрительная сумка. Кроме того, правоохранители получили сообщение о бомбе в отеле Ocean Plaza. Еще одно сообщение о минировании ТЦ поступило на номер 102 от неизвестного.

Позже мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что взрывотехники обезвредили два СВУ на рынке «Минский».

«Около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о том, что заминированы два автокиоска по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы», — написал Кличко.

По словам мэра, взрывчатка находилась между легковой машиной и автокиосками. В результате спецоперации никто не пострадал.

Огонь по своим

Помимо описанного выше, во время военных учений на Яворовском полигоне под Львовом в ходе «дружественного» огня была уничтожена БМП-2 и погиб офицер.

Как стало известно, во время маневров экипаж БМП-2 открыл огонь по такому же транспортному средству и по предварительной информации, причиной трагедии стала потеря ориентации экипажа бронированной машины.

Нападение на депутата

Чуть позже, около 12 часов дня возле здания Верховной рады на улице Грушевского неизвестные облили жидкостью зеленкой народного депутата Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым удалось по горячим следам задержать двух нападавших.

«Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Проверка продолжается.

Зеленского попросили в отставку

Сразу после нападения на Волошина, на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» появилось заявление с требованием отставки действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку», — говорится в заявлении политической организации.

Поводом для оформления петиции стал инцидент с Волошиным. По мнению членов «Оппозиционной платформы», на депутата Волошина напали национал-радикалы, которые в присутствии правоохранительных органов облили его зеленкой и открыто угрожали.

«Это нападение — месть за принципиальную позицию Олега Волошина в вопросах борьбы против внешнего управления Украиной, за восстановление суверенитета и независимости нашей страны», — считают представители партии.

Кроме того, в тексте заявления утверждается, что власть Зеленского приводит к разгулу насилия, которому потворствовала власть предыдущего президента Украины Порошенко.

Украине нужны деньги

Украине в 2020 году придется брать новые кредиты для погашения и обслуживания уже взятых, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Есть потребность. Мы увеличили дефицит на 300 млрд гривен (около 10,8 млрд долларов). В первом полугодии нам удалось получить транш МВФ, первый транш макрофинансовой помощи, и до конца года нам нужно заимствовать довольно значительную сумму денег. Следующий наш пиковый платеж в сентябре — 2,2 млрд долларов, и надо накопить валюту для осуществления этой выплаты», — сообщил он.

Марченко уверен, что ситуация с назначением нового главы Национального банка Украины должна успокоить кредиторов и партнеров страны и способствовать более выгодным условиям кредитования. Для этого Минфин пытался выйти на рынок внешних кредитов и продать украинские долговые бумаги. Но это произошло как раз накануне увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия, и после его отставки размещение облигаций отменили.