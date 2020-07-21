Сенатор Рязанский объяснил важность советского стажа для размера пенсии

Санкт-Петербург, 21 июля. Слухи о том, что советский стаж работы якобы не учтен при начислении пенсий, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федераций РФ по социальной политике Валерий Рязанский во время эфира в медиацентре «Патриот».

«Каждый год трудового стажа важен, потому что была проведена соответствующая конвертация при изменении законодательства, где каждый год трудового стажа в советское время учтен. Более того, за каждый год сверх установленных лимитов пенсионерам доначислялись специальные бонусы и люди, имеющие большой трудовой стаж, получили доплаты к пенсиям. Так что все трудовые годы работы в советское время учтены. Ни в коем случае нельзя истолковывать, что трудовой стаж советского времени исчез в никуда и никак не влияет на пенсии наших граждан. Это неправильно», — подчеркнул сенатор.

При формировании страховой пенсионной системы, уточнил Валерий Рязанский, учитывается уже и стаж, и те отчисления, которые идут в Пенсионный фонд РФ.

Комментируя недовольство части пенсионеров, которым пенсии не индексируются, зампред комитета Совета Федераций РФ по социальной политике заявил, что право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры.