Судебный эксперт назвала вероятные мотивы захватившего заложников в Луцке

Москва, 21 июля. Террориста из Луцка, захватившего автобус с людьми, могли побудить к этому разные мотивы. Это и нарциссические наклонности, и недовольство властью, объяснила судебный эксперт Анна Кулик.

По мнению специалиста, толкнуть на преступление мужчину могли неудачи в личной жизни или недовольство властями. Кулик обратила внимание, что на странице Максима Плохого (так преступник называет себя) очень много критики руководства Украины.

«В каком-то смысле он приравнивает себя к «правоимеющим». Главный его постулат – признайте, что вы тоже преступники. Себя он тоже неоднократно называет преступником», — отметила она в комментарии InfoReactor.

Не исключила эксперт и вариант, что у Плохого «могло что-то скакануть на фоне самоизоляции».

«Пандемия могла ускорить данный процесс. Не буду скрывать, что сейчас действительно достаточно много психозов, нервозов и людей с выгоревшим психологическим состоянием», — подчеркнула она.

Кулик также предположила, что у Плохого есть огромное желание «прославиться». Об этом говорит тот факт, что он активно рекламирует в Сети свою книгу «Философия Преступника», а также то, что находясь в автобусе с заложниками он следит за публикациями о себе, делал репосты новостей.

«Это желание посмотреть, услышали его или нет. Иногда это даже желание выделиться и громко прокричать какие-то свои самые странные, зреющие годами мысли. Иногда человек готов пойти на самые страшные с моральной точки зрения поступки», — заключила она.

Как сообщалось ранее, преступник захватил автобус с заложниками в центре Луцка утром 21 июля. Террорист предупредил, что в автобусе заложена бомба. Помимо этого, он угрожает дистанционно взорвать еще одну бомбу.