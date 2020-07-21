Эксперт объяснил, почему США никогда не смогут конкурировать с РФ по газу

Москва, 21 июля. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сравнил газовые мощности США и России и объяснил, почему Вашингтон никогда не сможет снабдить Европу своим сжиженным природным газом и составить конкуренцию российскому «Газпрому».

По его словам, у Штатов нет достаточного объема производственных мощностей для добычи, выработки и доставки своего СПГ. Возможности американских газовых компаний крайне ограничены, а количество производимого газа не сравнится с запасами, которыми обладает Россия. Из-за этого Вашингтон, поставляя свое сырье в Европу с помощью танкеров, никогда не сможет составить конкуренцию «Газпрому».

Фролов также обратил внимание на нелегкое положение американских энергетических компаний, которые занимаются добычей природного газа. Он отметил, что в США осуществляется перенос производства, из-за чего над газовой отраслью в стране уже «показался край медного тазика». Эксперт уверен, что у американцев попросту физически не выйдет заменить Россию на европейском рынке.

«Ну, не накрывается медным тазом, но край медного тазика показался где-то на горизонте», — цитирует Фролова «Царьград».

Эксперт также обратил внимание, что приоритетным рынком для реализации американского сжиженного газа является вовсе не Европа, а Азия, куда поставляется около 75% всего СПГ США.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал, каким будет ответ Германии на американские санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Он заметил, что Берлин уже готов ответные меры в отношении Вашингтона.