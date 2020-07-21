Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Итальянцы назвали «непобедимым» сухпаек российских солдат

49
0 Оставить комментарий

Итальянцы назвали «непобедимым» сухпаек российских солдат

Рим, 21 июля. Итальянские дегустаторы сравнили рацион военнослужащих своей армии и российских солдат и сделали несколько неожиданных открытий.

Видеоролик, на котором итальянцы пробуют и сравнивают сухпайки, выложен на видеохостинге YouTube, а журналисты издания «ПолитРоссия» опубликовали его эксклюзивный перевод.

Для начала дегустаторы сравнивали завтраки. И паек итальянских солдат, включающий печенье, абрикосовое варенье и кофе, понравился им больше российского, в который вошла гречневая каша, колбасный любительский фарш, крекеры с отрубями, яблочное повидло и кофе.

Крекеры показались итальянцам безвкусными, гречневая каша вызвала ассоциации с персидским ковром и мебелью из «Икеи», а фарш и повидло вызвали мурашки. При этом итальянцы нашли объяснение плотному российскому завтраку по сравнению с легким и сладким у итальянцев. Суровый российский климат требует больших энергозатрат, а значит и первый прием пищи должен быть максимально сытным, справедливо рассудили дегустаторы. Но победу тем не менее отдали итальянскому пайку.

Итальянцы назвали «непобедимым» сухпаек российских солдат

Затем очередь дошла до обеденных рационов. Паек итальянского солдата, включающий суп, мясо в желе, крекер и карамельки, пришелся дегустаторам не по вкусу. Они отдали предпочтение русскому обеду, состоящему из фрикаделек и овощного рагу. Единственное, что смутило итальянцев, это упаковка порционных блюд.

«У нас в таких пачках продают корм для животных. – отметил один из дегустаторов, но и он должен был признать, что на вкус обеда это не повлияло. — А это правда вкусно! Надо сказать, что русский паек очень даже хорош!».

После того, как победа за обеденный рацион досталась русскому пайку, итальянцы приступили к дегустации ужинов и были вынуждены признать, что их национальный паек проигрывает русскому и в этой номинации.

Итальянцы назвали «непобедимым» сухпаек российских солдат

Как выяснилось, итальянским солдатам на ужин предлагаются блюда традиционной кухни — гуляш, паста, тортеллини с рагу и сало, но и вид, и вкус у них оказался «ужасным».

«О, это выглядит ужасно. Ты видел там ошметки плавали? Жуть, — заявили дегустаторы, отметив также привкус асфальта, которым отличилось блюдо из индюшки. — Лучше не стало. Вот почему у нас армии нет».

Русский же ужин пришелся итальянцам по вкусу, особенно входящий в его состав паштет «Нежный» и витаминка. При этом дегустаторы обратили внимание, что стоимость русского пайка составляет всего 10 евро, а итальянский стоит целых 45 евро.

«Тогда русский паек просто непобедимый. Вот почему мы в войнах проигрываем», — признали итальянские дегустаторы в финале своего эксперимента.

Новости партнеров

Источник: ПолитРоссия
Новости партнеров