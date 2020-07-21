Итальянцы назвали «непобедимым» сухпаек российских солдат

Рим, 21 июля. Итальянские дегустаторы сравнили рацион военнослужащих своей армии и российских солдат и сделали несколько неожиданных открытий.

Видеоролик, на котором итальянцы пробуют и сравнивают сухпайки, выложен на видеохостинге YouTube, а журналисты издания «ПолитРоссия» опубликовали его эксклюзивный перевод.

Для начала дегустаторы сравнивали завтраки. И паек итальянских солдат, включающий печенье, абрикосовое варенье и кофе, понравился им больше российского, в который вошла гречневая каша, колбасный любительский фарш, крекеры с отрубями, яблочное повидло и кофе.

Крекеры показались итальянцам безвкусными, гречневая каша вызвала ассоциации с персидским ковром и мебелью из «Икеи», а фарш и повидло вызвали мурашки. При этом итальянцы нашли объяснение плотному российскому завтраку по сравнению с легким и сладким у итальянцев. Суровый российский климат требует больших энергозатрат, а значит и первый прием пищи должен быть максимально сытным, справедливо рассудили дегустаторы. Но победу тем не менее отдали итальянскому пайку.

Затем очередь дошла до обеденных рационов. Паек итальянского солдата, включающий суп, мясо в желе, крекер и карамельки, пришелся дегустаторам не по вкусу. Они отдали предпочтение русскому обеду, состоящему из фрикаделек и овощного рагу. Единственное, что смутило итальянцев, это упаковка порционных блюд.

«У нас в таких пачках продают корм для животных. – отметил один из дегустаторов, но и он должен был признать, что на вкус обеда это не повлияло. — А это правда вкусно! Надо сказать, что русский паек очень даже хорош!».

После того, как победа за обеденный рацион досталась русскому пайку, итальянцы приступили к дегустации ужинов и были вынуждены признать, что их национальный паек проигрывает русскому и в этой номинации.

Как выяснилось, итальянским солдатам на ужин предлагаются блюда традиционной кухни — гуляш, паста, тортеллини с рагу и сало, но и вид, и вкус у них оказался «ужасным».

«О, это выглядит ужасно. Ты видел там ошметки плавали? Жуть, — заявили дегустаторы, отметив также привкус асфальта, которым отличилось блюдо из индюшки. — Лучше не стало. Вот почему у нас армии нет».

Русский же ужин пришелся итальянцам по вкусу, особенно входящий в его состав паштет «Нежный» и витаминка. При этом дегустаторы обратили внимание, что стоимость русского пайка составляет всего 10 евро, а итальянский стоит целых 45 евро.