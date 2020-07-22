Депутаты спросят Мишустина о дальнейшей поддержке граждан в условиях пандемии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании палаты сегодня, 22 июля, заслушают итоговый отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Как стало известно Федеральному агентству новостей, законодатели обсудят вопросы об исполнении послания президента России Владимира Путина, об успехах в здравоохранении и дальнейшем развитии экономики.

Парламентские фракции уже направили блоки тем, которые они хотят услышать от председателя правительства, но еще по пять вопросов они смогут задать прямо во время отчета. В частности, Мишустина могут отдельно спросить о росте тарифов ЖКХ, пенсионном обеспечении и поддержке бизнеса.

Единороссы спросят о жизни

Больше всего вопросов — от «Единой России».

Фракция парламентского большинства уже направила более 130 вопросов, которые затрагивают самые разные сферы общественной жизни, экономики и государственного управления. Центральными темами для отчета Мишустина должна стать социальная сфера, отметил ранее руководитель «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, готовы вопросы и об исполнении послания президента, особенно касаемо создания новых мест детских садах и школах.

«Все фракции будут задавать вопросы. Думаю, это будут прежде всего вопросы о жизни, о том, как мы будем выходить из кризиса. Убеждена, что парламентарии спросят и о том, как они со своей стороны законодательно могут помочь», — рассказала ФАН первый замруководителя фракции Раиса Кармазина.

Работу Мишустина можно оценить только положительно, отметила она.

«Есть его заслуга и в том, что у нас так мало заболевших и погибших от коронавируса. Нет и сильного обрушения экономики и инфляции, которые могли бы быть. Что такое инфляция? Она в первую очередь бьет по малообеспеченным слоям. У нас этого не произошло, потому что очень большая государственная программа по поддержке людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула собеседница ФАН.

Депутат убеждена, что правительство работало на опережение и справилось с возложенными на него обязанностями. Сейчас крайне важно раскрутить маховик экономики, от которого напрямую зависят социальная сфера, подытожила Раиса Кармазина.

Коммунистов интересует бесплатная медицина

КПРФ подготовила порядка 14 вопросов, сообщил ТАСС со ссылкой на перечень, подписанный первым замглавы фракции Компартии в Госдуме Николаем Коломейцевым.

Коммунисты хотят узнать у главы правительства об итогах оптимизации системы здравоохранения. Во фракции регулярно заявляют о сокращении числа медиков, закрытии поликлиник и больниц, особенно в регионах, где осталось одно-два полноценных медучреждения и столько же высококвалифицированных специалистов.

Отдельное внимание коммунисты уделили вопросу дистанционного образования. Во фракции подчеркивают, что система образования на удаленке может быть полезна в качестве вспомогательной на некоторых предметах, но только при постоянном взаимодействии с педагогом.

Кроме того, КПРФ волнует мнение исполнительной власти о бесплатном посещении секций.

Жириновский укажет на ошибки чиновников

ЛДПР направила около 20 вопросов в адрес правительства в соответствии с регламентом, рассказал ФАН замруководителя фракции Ярослав Нилов. Он пояснил, что для либерал-демократов приоритетом остаются темы, связанные с мерами социальной поддержки граждан, особенно в условиях пандемии.

«Будут вопросы о развитии экономики, о поддержке сельского хозяйства, о развитии промышленности. Также обсудим рост тарифов ЖКХ и жилищный вопрос. Напомню, у нас есть своя программа, мы считаем, что нужно найти возможность предоставлять земельные наделы не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Это позволило бы решить жилищный вопрос, развивая при этом малоэтажное домостроение», — заявил Нилов.

По его словам, Владимир Жириновский в своем выступлении от фракции расскажет об ошибках.

«Какие решения были приняты некорректно, где чиновники мешают работать, из-за этого портится показатель, и у людей появляется недоверие к власти», — пересказал речь Жириновского собеседник ФАН.

Лидер ЛДПР также озвучит предложения фракции о том, какие вопросы нужно решать в первую очередь, чтобы вывести экономику страны из кризиса.

«Правительство Мишустина работает полгода, оно сформировалось динамично. Практически сразу пошла реализация посланий президента, реализация национальных проектов — но все планы сбила пандемия. Мы понимаем, в каком непростом режиме приходится ему работать», — добавил собеседник ФАН.

Справедливороссов волнует социалка

В «Справедливой России» считают, что пока рано давать оценку работе правительства Михаила Мишустина. При этом фракция подготовила для него более 20 вопросов.

«Вопросы в основном касаются социальной тематики. Мы — социалистическая партия, и социальная повестка для нас — основное. Считаю, что рано пока давать оценку деятельности Мишустина», — пояснил ФАН замруководителя фракции Олег Шеин.

Правительством были приняты очень рациональные решения, например со страховками для врачей, с выплатами более высоких заработных плат для тех, кто работает в ковидных зонах, признал справедливоросс.

«Хорошим было решением пересмотреть размер пособия по безработице, а также отмена бесконечного сбора справок по оформлению социальных льгот и выплат на детей. То есть в целом был сделан большой шаг в сторону упрощения процедуры», — добавил Шеин.

Справедливороссы также спросят у председателя правительства об образовании, здравоохранении, пенсионном обеспечении, госзакупках, строительстве, жилищной политике и поддержке бизнеса. В числе основных инициатив — повышение гарантий педагогам и реформа системы медицинского страхования.

Политолог: Мишустин справляется блестяще

Начало работы нового российского правительства пришлось на серьезный вызов для всей страны — пандемию COVID-19, констатирует глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Однако Михаил Мишустин блестяще справился с вызовом, несмотря на то, что пандемия лично его не обошла стороной, отметил политолог в интервью ФАН.

«Все эти меры по превращению опасной коронавирусной инфекции, организации соответствующих мероприятий, перенастройки всего управления государством в условиях самоизоляции и мер повышенной готовности, в условиях расширения полномочий глав регионов, показали свою эффективность. И хотя сам Михаил Мишустин переболел коронавирусом, он практически ни на минуту не прекращал свою деятельность. Мишустин проявил себя в этом деле с блестящей стороны. Это, наверное, главный его бэкграунд на сегодняшний день», — резюмировал эксперт.

Отметим, что в этом году отчет председателя правительства РФ перед нижней палатой парламента может состояться в новом формате. Так, депутатам предложат задать вопросы не только главе правительства, но и его заместителям, а также профильным министрам.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это не только повысит ответственность членов правительства, но и позволит выйти на более эффективный уровень взаимодействия. Такую задачу перед депутатами и правительством поставили сами граждане, поддержав поправки в Конституцию, наделяющие дополнительными полномочиями Государственную думу, подытожил спикер.