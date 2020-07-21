Внук Ельцина рассекретил свой роман с бывшей пассией Деревянко

Москва, 21 июля. Внук первого президента России Борис Ельцин-младший поделился фотографиями с новой возлюбленной. Пассией 38-летнего мужчины оказалась модель Вера Гоппен.

Гоппен получила титул «Краса Заполярья 2008» и принимала участие в шоу Yesterday Live. Девушка запомнилась откровенной фотосессией для журнала Maxim. Кроме того, Гоппен 1,5 года состояла в отношениях с актером Павлом Деревянко.

Ельцин-младший также известен разнообразной личной жизнью. Три года назад он собирался жениться на модели из Петербурга Олесе Сенченко, однако пара рассталась. Затем внук первого президента РФ состоял в отношениях с внучкой Олега Ефремова актрисой Ольгой Ефремовой. Он даже был готов усыновить ее ребенка, но и этот союз распался.

Ранее Деревянко показал фото с возлюбленной Дарьей Мясищевой. Поклонники актера пришли в восторг от ее красоты. Подписчики отметили, что Дарья выглядит неприлично молодо. При этом, согласно данным в Сети, ей исполнилось 44 года. Фанаты посчитали, что избранница актера выглядит очень естественно, что выгодно отличает ее от однообразных светских львиц.