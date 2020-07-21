Зампред Партии пенсионеров назвал 72 способа увеличить пенсию

Санкт-Петербург, 21 июля. Граждане России, которые считают, что при начислении им пенсии не были учтены стаж работы, размер заработный платы и прочие моменты, имеют возможность законным путем добиться увеличения размера своей пенсии. Об этом во время эфира медиацентра «Патриот» рассказал заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Как отметил участник онлайн-встречи, человеку, который достиг определенного возраста, сделать это сложно, но можно.

«Систему пенсионных выплат регулируют 72 нормативных акта. Человеку, прежде всего, необходимо их открыть и там найти себя. Узнать, что конкретно ему полагается. Далее нужно собрать требуемые документы по каждой позиции и с ними прибыть в отделение Пенсионного фонда. После того, как они будут рассмотрены, пенсия будет увеличена», — заявил Владимир Ворожцов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как добиться пенсионных выплат?»

Размер дополнительных начислений может быть небольшим, уточняет эксперт, но таким образом реально можно получить законно заработанные деньги. Процесс офрмления дополнительных выплат зампред Партии пенсионеров сравнил с лабиринтом, из которого выйти не просто. Однако он рекомендовал гражданам не отчаиваться, назвав эти 72 нормативных акта 72 способами увеличить себе пенсию.