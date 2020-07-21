Политолог поставил на место США, пытающихся обвинить РФ в геноциде индейцев

Вашингтон, 21 июля. Американские СМИ настойчиво пытаются найти в истории и приписать России хоть какой-нибудь акт «геноцида», и их в этих попытках не смущает очевидная даже для неспециалистов примитивная фальсификация, заявил политолог Юрий Городненко. Он поставил на место США, пытающихся обвинить Россию в геноциде индейцев.

В колонке на сайте РенТВ эксперт прокомментировал недавнюю публикацию американских СМИ, в которой Российскую империю обвинили в якобы устроенном в 1808-1809 годах «геноциде» индейцев в Калифорнии.

В частности, речь шла о том, что в ходе экспедиции российского мореплавателя Ивана Кускова, маршрут которого проходил по территориям, которые сейчас занимает город Сан-Франциско, члены этой экспедиции якобы «убили множество» индейцев, представлявших группу народностей помо, населявших северную часть нынешнего американского штата Калифорния.

«Иван Александрович Кусков — ближайший соратник первого правителя Русской Америки Александра Баранова. В начале XIX века он совершил несколько экспедиций с целью исследования тихоокеанского побережья Северной Америки, в том числе Калифорнии. Вот только никакого «геноцида», никаких «избиений индейцев» со стороны Кускова и его подчиненных не было», — пишет по этому поводу Городненко.

Свои слова политолог подкрепляет тем, что ни о чем подобном не упоминается ни в одном из множества сохранившихся документов — ни в переписке между Кусковым и Барановым, ни в донесениях главного правления Российско-американской компании (РАК), российскому императору Александру I, ни в сообщениях британских, испанских и американских корреспондентов.

«Можно перерыть все архивы Российско-американской компании, находящиеся сегодня в Соединенных Штатах, другие архивные материалы — ничего не найти, чтобы хоть косвенно свидетельствовало о «преступлениях» русских», — подчеркивает Городненко.

При этом архивы, по его словам, сохранили множество свидетельств того, что между коренными жителями Северной Америки и представителями Российской империи установились дружественные отношения. Например, индейцы помо, дружески встретив моряков Кускова, сразу заключили с ними соглашение о дружбе и союзе, чтобы защитить свои территории от посягательств испанских колонизаторов, которые положили глаз на их благодатный край.

Россия же в рамках заключенного с индейцами соглашения получила право осваивать территории, на которых Кусков в 1812 году основал порт Румянцева (в 60 км от современного Сан-Франциско) и Форт-Росс (в 80 км от него же).

За все время существования этих поселений — до 1841 года — не было зарегистрировано ни одного кровопролитного конфликта, то есть ни о каком истреблении русскими поселенцами индейцев нет и речи.

Инцидент, из которого американские СМИ пытаются раздуть историю о геноциде, искажен до неузнаваемости, ведь, на самом деле, это испанцы, пытаясь вытеснить русских из Калифорнии напали на группу служивших у Кускова алеутов и убили четверых. Каким образом в изложении американских журналистов напавшие на индейцев испанские колонисты превратились в русских, объяснять не надо — они просто фальсифицировали исторические факты, подчеркивает Городненко.

При этом политолог предлагает вспомнить, как сами американцы вели себя по отношению к коренному населению Калифорнии.

«Достаточно привести тот факт, что они перебили часть народности помо, а оставшихся загнали в резервацию. В результате численность индейской общины сократилась с 15–18 тысяч человек в 1820–1830-х годах до 777 в 1910 году, — напоминает журналист. — Понятно, что теперь потомкам колонизаторов следует обелить «подвиги» своих предков. Поэтому они и штампуют исторические фальшивки, перекладывая преступления американцев на россиян».

Однако, по словам Городненко, действуя таким образом, американцы буквально подталкивают нас самих повнимательнее ознакомиться с историческими фактами и провести ревизию заключенных ранее международных договоренностей. Особого внимания, конечно, заслуживает договор от 1841 года о продаже Форт-Росса.

«Этот документ был оформлен с гражданином Мексики Джоном А. Суттером, а гарантом выполнения его финансовых обязательств позднее выступило правительство Мексики. Затем Калифорнию аннексировали Соединенные Штаты, и таким образом к ним перешли долговые обязательства по калифорнийской сделке» — пишет политолог.

При этом российская сторона так и не дождалась от американцев выплат. То есть теперь Соединенные Штаты, согласно международным правилам, обязаны не просто погасить задолженность, но и возместить России упущенную выгоду за весь период, что потомки работорговцев эксплуатировали Калифорнию, начиная с 1841 года.