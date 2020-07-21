Постояльцу элитного отеля в Москве пригрозили уголовным делом за фото в трусах

Москва, 21 июля. Элитный отель Radisson Blu Belorusskaya в Москве пригрозил постояльцу уголовным делом о распространении порнографии. Причиной стала опубликованная в Instagram фотография с указанием геолокации.

Москвич еще в марте поселился в отеле и рассказывал оттуда подписчикам о своих занятиях в самоизоляции. В том числе публиковал снимки, на одном из которых запечатлен он сам в трусах и с обнаженным торсом.

Через три месяца руководство отеля написало молодому человеку в Instagram и потребовало удалить публикацию, которая «не соответствует философии бренда» и дискредитирует компанию.

Москвич о поступившем ему обращении рассказал подписчикам. Затем с ним связывались и другие представители отеля, просившие удалить геолокацию. Директор отдела продаж допустила, что ее помощники изначально не вполне корректно донесли свое пожелание до клиента.

«Руководство отеля напрямую связалось с гостем и принесло свои извинения за сложившуюся ситуацию», — добавили в пресс-службе Radisson Blu Belorusskaya.

Затем оказалось, что у молодого человека есть свой канал на Pornhub. Там он публиковал видео, в том числе ролики из отеля Radisson. Однако «яблоком раздора» стала именно фотография в Instagram.

Ранее в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о действующей в городе сети подпольных порнографических студий с веб-камерами, на которые снимается непристойное шоу для западного зрителя. В девяти квартирах поселили местных студентов и обязали их круглосуточно ходить обнаженными и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом.