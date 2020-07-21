Охлобыстин объяснил, почему всегда будет оправдывать Асмус

Москва, 21 июля. Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин вступился за актрису Кристину Асмус, которая развелась с юмористом Гариком Харламовым.

После восьми лет брака Харламов и Асмус объявили в июне о разводе. В своих профилях в социальных сетях они написали посты о расставании. Шоумен, комментируя разрыв отношений, заявил, что ни пандемия, ни фильм «Текст», из-за которого на Асмус сильно травили, ни кто-то третий не виноват в этой ситуации.

Охлобыстин не стал откровенничать о разводе Асмус и Харламова, но подчеркнул, что он всегда будет защищать 32-летнюю артистку.

«В разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее вступаться, она клевая», — заявил Охлобыстин в интервью «7дней.ру».

Актер признался, что восхищается Асмус, с которой он долгое время работал над сериалом «Интерны». По его словам, девушка всего добилась в жизни сама, «дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане». Охлобыстин называет коллегу по цеху «звездочкой в стальном орешке» и подчеркнул, что стал для нее родственником, который всегда будет оправдывать знаменитость.

Ранее в Сети появились сообщения, что Харламов закрутил роман с актрисой Яной Кошкиной. Интернет-пользователи заподозрили девушку в беременности после ее необычной публикации о детях.