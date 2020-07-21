Петербуржец на самодельном катамаране планирует дойти до Сочи за 1,5 месяца

Санкт-Петербург, 21 июля. Петербуржец планирует дойти до Сочи на самодельном катамаране. По предварительной оценке путешественника, это займет 1,5 месяца.

Петр Михайлов работал над катамараном вместе со своими единомышленниками, которые также намерены отправиться в круиз. По его словам, судно находится на заключительном этапе создания.

«Сейчас остаются финальные работы. Мы монтируем палубное оборудование — все, что касается управления, парусов, сами паруса, и готовимся к первому выходу для проведения ходовых испытаний», — рассказал он телеканалу «Санкт-Петербург».

Михайлов уточнил, что отправление в Сочи команда планирует уже через неделю. Катамаран, которому пердстоит преодолеть свыше четырех тысяч километров, поведут по внутренним водным путям через Неву, Ладогу, Волго-Балтийский канал и Дон.

Первую остановку запланировали в Ростове. До него судно дойдет на моторе, а затем продолжит путь под парусом.

Петербуржец заверил, что на катамаране есть все необходимое для длительного путешествия: три каюты, камбуз, обеденная зона, два санузла с душем, а также электричество и водоснабжение. В запасе у экипажа будет 600 литров воды и 400 литров топлива. По расчетам моряков, этого должно хватить на весь маршрут.

Михайлов признался, что не хотел бы останавливаться на создании катамарана, а продолжил строить и другие суда. Он также отметил, что опыт такого продолжительного путешествия на транспорте собственного производства станет для него первым.