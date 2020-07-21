Дакота в белом бикини призналась, что боится ехать в Крым

Москва, 21 июля. Певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) опубликовала откровенное фото в белом бикини. В описании к снимку она призналась, что очень хочет к морю, но никогда не поедет в Крым.

«Я хочу к морю, сил моих нет. В Крым боюсь (сами помните почему)», — написала она.

Вариант Сочи Дакота отмела. Там, по ее словам люди стоя загорают.

«Где-то открыли границы, но авиасообщение еще нет. Кудааааа полететь? Куда? <...> Или если не море, то хоть какую-нибудь Европу на выходные, погулять, поваляться на траве на пикнике», — посетовала певица.

В комментариях Дакоте начали советовать самые разные варианты отдыха. Предлагали слетать в Калининград, отправиться на Алтай. Многие предложили отправиться через Минск за границу.

«Через Минск в Турцию! здесь сейчас как на Мальдивах) никого) стали русские появляться, но их тааак мало... рестики полупустые», «Через Минск можно и в Мексику».

Одна из поклонниц рассказала, что можно улететь на чартере в Тиват. В Черногории, по ее словам, туристов на 90% меньше чем в прошлом году.

«На Нарочь или Брасоавские озера, Вы ж белоруска», — написал юзер из Белоруссии.

Еще одна девушка пригласила в Ригу, «если пустят»: «У нас лето началось,мы на море гуляем и плаваем, конечно».

Были и те, кто не понял, почему Дакота боится ехать на полуостров.

«А почему в Крым боитесь?» — поинтересовалась svetlana_anasaf.



«Тогда концертов на Украине вообще не видать», «Могут потом на концерты в Украине не пустить, как я понимаю», — пояснили ей другие участницы обсуждения.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после госпереворота на Украине. Киев стал обвинять Россию в агрессии и в том же году составил список невъездных на Украину деятелей российского шоу-бизнеса. В него попали те, кто «поддержал агрессию России». После этого киевские власти стали расширять этот черный список и включать в него артистов за их гастроли в Крыму и на востоке Украины. Доходило до того, что в страну не пускали даже тех исполнителей, у которых есть украинские родственники. Так, в 2017 году из-за этого Наташа Королева не смогла посетить похороны своей бабушки в Киеве. Когда Украина принимала Евровидение-2017, на конкурс не допустили российскую певицу Юлию Самойлову. Причиной стал ее концерт в Крыму в 2015 году.