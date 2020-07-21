Политолог объяснил попытку Сената США запретить РФ участвовать в G7

Москва, 21 июля. Российский политолог-американист, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказался о резолюции против участия России в составе «Большой семерки» (G7), проект которой был внесен в сенат США.

В интервью информационному порталу Baltnews Бышок объяснил, зачем американские сенаторы предпринимают попытки запретить Москве участвовать в саммитах G7, а также рассказал, как подобные выпады против России связаны с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки.

Ранее СМИ сообщили, что несколько американских сенаторов представили на рассмотрение новую резолюцию, которая направлена против Российской Федерации. Согласно документу, Вашингтон должен выступить против возвращения Москвы в состав «Большой семерки».

Бышок, комментируя эту ситуацию, заметил, что подобные выпады американских политических деятелей соответствуют «антироссийскому консенсусу» и могут быть связаны с предвыборной борьбой в США. Вероятнее всего, новая резолюция, направленная против России, является лишь частью предвыборной кампании того или иного кандидата.

«Мы знаем, что в США выборы никогда не заканчиваются, и между выборами происходит подготовка к следующим выборам. С другой стороны, эта предвыборная риторика нужна для галочки, потому что американские избиратели не ориентируются на международный контекст», – заметил Бышок.

По словам политического эксперта, подобной резолюцией по G7 Сенат США лишь вовлекает Россию в американскую предвыборную борьбу. При этом в стране уже давно существует некий политический антироссийский консенсус, который активно используется как демократами, так и республиканцами.

«И среди республиканцев сторонников диалога и нормализации отношений с Россией просто по пальцам одной руки пересчитать. Поэтому здесь [Дональд] Трамп не пойдет на обострение, в том числе внутри собственной партии, для того, чтобы каким-то образом оказать этот символический жест дружбы по отношению к России», – заявил политический эксперт.

Бышок уверен, что подобные внешнеполитические «угрозы» являются противоречивым инструментом давления в международных отношениях и не принесут какого-либо результата. Он раскритиковал подход Вашингтона к проблемам в отношениях с Россией, а также призвал Белый дом изменить свою санкционную риторику и начать конструктивные переговоры с Москвой.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не обладает возможностью вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным на равных. Он заметил, что Трамп плохо осведомлен по многим политическим вопросам и плохо знает историю.