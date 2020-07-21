Донбасс, 21 июля. Украина использует запрещенные боеприпасы для минирования местности. Зарубежные инструкторы обучают подрывной деятельности украинских солдат. Утаивание числа дезертиров за год нанесло Украине ущерб на миллионы гривен. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Защитники Донбасса зафиксировали семь обстрелов за сутки. В ДНР украинскими снарядами снова поврежден участок Васильевской насосной станции, частично разрушен жилой частный дом в Горловке. Украинские силовики применяли минометы, 122-мм артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Украинские силовики минируют передовую запрещенными минами

По информации Народной милиции ДНР, на военные склады 35-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины поступило 300 противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72. Они будут устанавливаться на переднем крае, якобы защищая ВСУ от диверсионно-разведывательных групп военнослужащих ДНР. В оборонном ведомстве республики отметили, что указанные боеприпасы запрещены к использованию Оттавской конвенцией и сохранились на Украине еще с советских времен.

Недавно на минных заграждениях погибли несколько человек из 35-й бригады, которые в составе ДРГ пытались проникнуть для проведения диверсий на территорию ДНР. Истинную причину гибели своих солдат комбриг Николай Палас утаил, свалив все на действия защитников Донбасса.

Инструкторы из Канады обучают солдат ВСУ проведению диверсий

Пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о прибытии в село Дмитровка Луганской области канадских инструкторов, которые будут обучать украинских солдат проведению диверсий и подрывов. В районе Дмитровки на данный момент дислоцирована часть подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Трое канадских специалистов по диверсионно-подрывному делу готовят как минимум две группы диверсантов, куда набирают наиболее подготовленных солдат. В оборонном ведомстве республики отмечают, что о квалификации зарубежных инструкторов красочно говорят неудачные действия украинской ДРГ под Горловкой, где на собственных минах погибло несколько украинских военнослужащих.

Командиры ВСУ придумали новую схему обогащения

Военная служба правопорядка украинской армии в зоне силовой операции сравнила соответствие зафиксированного количества дезертиров из ВСУ и количество уволенных из-за дезертирства силовиков украинской армии, сообщают в Народной милиции ДНР. В анализе военной полиции указано, что за 2020 год известно о более чем 10 тысячах военнослужащих, оставивших службу самовольно. При этом из них уволено из рядов армии только восемь тысяч.

Разницу составили две тысячи силовиков, которые продолжают находиться в самоволке и числиться в своих частях как действующие военнослужащие. На все две тысячи «мертвых душ» продолжает начисляться денежное довольствие, которое падает в карманы отдельных должностных лиц бригад и частей ВСУ. Наибольшее количество неуволенных дезертиров числится в 35-й и 36-й бригадах морской пехоты, где имеется соответственно 138 и 144 беглецов. Ущерб, нанесенный Министерству обороны Украины, уже составляет порядка семи миллионов гривен.